"سوا".. فعاليات ساحرة في إكسبو حتى 28 مارس..عيشوا الدهشة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

سيكون زوار إكسبو 2020 دبي، على موعد مع العديد من الفعاليات الدولية والثقافية والترفيهية والرياضية الساحرة خلال الفترة من 26 ولغاية 28 مارس الجاري، أبرزها:





اليوم الوطني لليبيريا

- مراسم الاحتفال الرسمية، 10:15، ساحة الوصل

- إحاطة إعلامية، 11:00، جناح ليبيريا





اليوم الوطني لبربادوس



-منتدى الشباب حول أزمة المناخ، 11:00، مركز إكسبو الإعلامي

- مراسم الاحتفال الرسمية، 16:15، ساحة الوصل

- إحاطة إعلامية، 17:00، جناح بربادوس

-حفلة موسيقية، 19:00، منصة حديقة الاحتفالات

-حفل آخر لاحق بمشاركة منسق الأغاني "دي جيه بافي" الحائز لقب "ريد بول ثري ستايل وورلد دي جيه شامبيون"، 22:00، سولتيز بيتش بار



أسبوع المياه (20-26 مارس)



سكون المياه

- نظرا لأن معظم أجزاء كوكبنا تواجه مشكلة نُدرة المياه وفسادها، تستكشف هذه الفعالية أهمية المياه ومعانيها الرمزية في الثقافة والتراث، وما الذي يمكن أن نتعلمه من احترام أجدادنا للمياه التي تمثل إكسير الحياة

- 16:30-18:00، مدرج تيرّا

فعاليات أخرى



الركض في إكسبو 3

-استعدوا للمشاركة في السباق الأخير لـفعالية "الركض في إكسبو"، حيث يمكنكم التسجيل في سباق الركض المَرح لمسافات تصل إلى 3 كيلومترات، و5 كيلومترات، و10 كيلومترات، والتسجيل مفتوح للجميع من كافة الأعمار والقدرات

- 06:00-10:00، في أرجاء الموقع



منتدى مهرجان المواهب

- في منتدى مهرجان المواهب الأوكراني هذا، تُوجَّه الدعوة إلى ممثلي الوفود والمشاركين في المهرجان، الذين جرى تقديرهم لجهودهم الإبداعية أو الاجتماعية إلى المسرح، حيث ستُتاح لهم الفرصة لتقديم أنفسهم وبلدانهم

- 10:00-12:00، مدرج تيرّا



المؤتمر الإعلامي لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة:

-المغامرات السياحية والتكنولوجية: مستقبل السياحة

- سيقود وزير الدولة لريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، إحاطة إعلامية يجري فيها مناقشة التأثير العالمي للسياحة في الشرق الأوسط والتوقعات الخاصة بدولة الإمارات ضمن موضوعات أخرى، يعقبها جلسة حوارية

-13:30، مركز إكسبو الإعلامي، الطابق الثاني، غرفة الاجتماعات A



تفعيل تمائم بنك الإمارات دبي الوطني (26 – 27 مارس)

- يستحضر بنك الإمارات دبي الوطني تمائمه للتفاعل مع الزوار وفرص التقاط الصور في إكسبو 2020 دبي

- 15:30 – 21:30، منطقة بنك الإمارات دبي الوطني في شارع الوصل



النسخة الثانية من مسابقة "رالي العرب لريادة الأعمال والابتكار"

-دعوة لمعرفة المزيد عن هذا "الرالي"، وهو مسابقة تستهدف طلاب الجامعات من المنطقة العربية، وتهدف إلى التعرف إلى الأفكار والمشروعات المُبتكرة.

- 19:00-21:30، جناح مبدعون في الخير من إكسبو لايف



تنظيم مسيرة وإطفاء الأضواء بمناسبة مبادرة "ساعة الأرض 2022"

- دعوة للانضمام إلى مسيرة عامة، فضلا عن "إطفاء الأضواء" في منطقة الاستدامة تكريما لمبادرة "ساعة الأرض 2022"، من تنظيم جمعية الإمارات للطبيعة، بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة

- الموكب الاستعراضي: 20:30-21:30، شارع الغاف ومنطقة الاستدامة



فعاليات ترفيهية



الحفل الراقص لبليبي (26، و27، و29، و30 مارس)

- ينتج بليبي مقاطع فيديو تعليمية للأطفال الصغار، حيث يمكن لأطفالكم تعلّم الكثير من الأمور فيما يستمتعون بالغناء، كما يقوم بليبي بإنتاج رسوم متحركة تعليمية للأطفال

-16:30-17:00، منصة اليوبيل



منسقة الأغاني "دي جيه جين"

-دعوة لحضور حفل حي لمنسقة الأغاني "دي جيه جين" في إكسبو 2020 دبي. مزجت منسقة الأغاني "دي جيه جين" أنغامها في أماكن سهر متنوعة، فاستعدوا لأمسية زاخرة بالحركة والرقص والطاقة

- 19:30-21:30 / 22:04-23:00، منصة اليوبيل



راشيل آن غو

-راشيل آن غو هي ممثلة، وعارضة أزياء، ومغنية، لعبت دور "إليزابيث شويلر هاميلتون" في مسرحية ويست إند الموسيقية "هاميلتون". وشاركت أيضا في مسرحيات موسيقية أخرى، مثل "ذا ليتل ميرميد"، و"طرزان"، بالإضافة إلى تأدية دور "جيجي" في "ميس سايغون"

- 20:30-22:00، منصة اليوبيل



ألعاب نارية

-مشهد رائع للألعاب النارية

- 22:00 – 22:04، في أرجاء الموقع



ريكو بلانكو

- ريكو بلانكو هو مغني، وكاتب أغاني فلبيني، حققت أغنياته وعروضه نجاحا كبيرا وإشادة من النقاد، وهو ما ساهم في اكتسابه لسمعة جيدة، كونه أحد الرموز الموسيقية المحلية التي حظيت باستقبال جيد في الفلبين

- 23:00-00:15، منصة اليوبيل



27 مارس



اليوم الوطني لناورو

- مراسم الاحتفال الرسمية، 10:15، ساحة الوصل



اليوم الوطني لجزر مارشال

- المراسم الرسمية، 16:15، ساحة الوصل



قيادة الدراجة الهوائية حول العالم مع آندي شليك

- فعالية ممتعة وشاملة للجميع تدعو عشاق ركوب الدراجات من جميع الأعمار ومستويات اللياقة البدنية للالتقاء والتجول في جميع أنحاء إكسبو 2020 دبي، بصحبة بطل لوكسمبورغ الأسطوري لطواف فرنسا "تور دو فرانس"

- 06:30-08:45، في أرجاء الموقع



حلقة نقاش رفيعة المستوى من أجل اقتصاد مستدام للمحيطات

-ننصح المهتمين بحماية محيطاتنا واستدامتها ألا يفوّتوا هذا المؤتمر، الذي يجمع ممثلين رفيعي المستوى من لجنة المحيطات في أعقاب تقرير 2020 للّجنة رفيعة المستوى بشأن الاقتصاد المستدام للمحيطات

- 10:00-18:00، الملتقى، شمال وجنوب



العلاقة بين الإيمان والإعلام في المجتمع المدني الحديث

-تتشرف شركة "ديزرت مانجمنت كوربوريشن" بدعوتكم لحضور اجتماع طاولة مستديرة يُعقد في جناح الولايات المتحدة الأمريكية في إكسبو 2020 دبي، لاستكشاف موضوع المعلومات المُضللة، وكيف يمكن لقطاع الإعلام تعزيز دوره كركيزة موثوقة للمجتمع الحديث في عصر ما بعد الحقيقة

- 14:00-16:00، جناح الولايات المتحدة الأمريكية



الحفل الختامي لتكريم المتطوعين

- تطلق "اتصالات" حملة "شكرا" للاحتفاء بـالـ 30 ألف متطوع الذين ساهموا في جعل إكسبو 2020 دبي حقيقة ملموسة.

- تتضمن الحملة رسالة خاصة من معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لإكسبو 2020 دبي، تقدر جهود المتطوعين، بالإضافة إلى رسائل من اتصالات وشرطة دبي.

- 16:00-18:00، منصة اليوبيل



ليتر أوف لايت: 500 قطعة مُصنّعة يدويا

- نظرا لإنجازات حركة "ليتر أوف لايت" الشعبية في الفلبين، فقد وقع عليها الاختيار لتكون من المبتكرين العالميين المدرجين ضمن برنامج منح الابتكار المؤثر من إكسبو لايف

- ستقوم "ليتر أوف لايت" بتثبيت لوحة إرشادات تعمل بالطاقة الشمسية، وتتكون من 500 مصباح شمسي يدوي الصنع، في موقع إكسبو 2020 دبي

-سيكون إيلاك دياز، المؤسس والمدير تنفيذي لـ" ليتر أوف لايت "، حاضرا لإجراء المقابلات الصحفية

- 16:00-19:00، ساحة الشمس، أمام جناح الفرص



عرض تقديمي لمشروع "سوا"

-ستطلق حلقة نقاشية مشروعا فريدا يقدمه برنامج علم المتاحف "سوا". وسيشارك في الفعالية معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب، وسعادة إرنست بيتر فيشر، سفير جمهورية ألمانيا الإتحادية لدى الدولة

-17:30-19:30، جناح ألمانيا



النسخة الثانية من مسابقة "رالي العرب لريادة الأعمال والابتكار"

-فرصة لمعرفة المزيد حول هذا "الرالي"، وهو مسابقة تستهدف طلبة الجامعات على مستوى المنطقة العربية، وتهدف إلى التعرف على الأفكار والمشاريع المبتكرة

- 19:00-21:30، منطقة الفرص



فعاليات ترفيهية



ترافيسيا كولومبيا

-عرض آسر يقدم لوحة كولومبية فنية تتراوح بين الرقص والموسيقى والمسرح، على مدى 45 دقيقة من الرقصات المذهلة والموسيقى التقليدية. يشكّل الفن والرقص والموسيقى عناصر أساسية في الثقافة الكولومبية، ما يجعلها من أغنى الثقافات على مستوى العالم

- 18:00-19:00، مسرح دبي ميلينيوم



توني ييك يانغ وسيمون نيهرينغ | كندا وبولندا

-حفل موسيقي لعازفَي البيانو، الكندي الصيني توني ييك يانغ والبولندي سيمون نيهرينغ. في عام 2015، أصبح توني أصغر فائز على الإطلاق في تاريخ مسابقة شوبان الدولية للبيانو، وسيمون هو عازف بيانو نافس توني

- 20:30-22:00، مسرح دبي ميلينيوم



ني يو

-يُعد هذا المغني، وكاتب الأغاني، والممثل، والراقص، ومنتج الأسطوانات الأمريكي من أكثر فناني الـ "آر أند بي" شهرة في فترة الألفينات. يشتهر بأغانٍ عدة، منها "ميس إنديبيندينت"، و"كلوسر"، و"ليت مي لوف يو"، وعمل إلى جانب فنانين من أمثال ريانا

- 22:00-23:00، منصة اليوبيل



28 مارس



اليوم الوطني لجنوب إفريقيا

-المراسم الرسمية، 10:15، ساحة الوصل



اليوم الوطني لمولدوفا

- المراسم الرسمية، 10:15، ساحة الوصل



الدورة الثامنة للقمة العالمية للحكومات (28-30 مارس)

- مؤسسة القمة العالمية للحكومات هي مؤسسة عالمية حيادية وغير ربحية، تلتزم بصياغة مستقبل الحكومات. تستشرف هذه القمة من خلال أنشطتها المتنوعة، جدول أعمال الجيل القادم من الحكومات، مع التركيز على تسخير الابتكار والتقنية لمواجهة التحديات العالمية

- 09:00-22:00، مركز دبي للمعارض: قاعات 1 وشمال، المجلس شمال، الغرف 1-8 شمال، الأجنحة 1-2 شمال



ملتقى الاستثمار السنوي (28-31 مارس)

- ملتقى الاستثمار السنوي هو إحدى مبادرات وزارة الاقتصاد الإماراتية، ويهدف إلى توفير إطار للتبادل العالمي حول المبادئ الرئيسية التي تقوم عليها سياسات واستراتيجيات وممارسات الاستثمار الدولي من أجل التنمية المستدامة، لتحقيق نمو عالمي ذكي وشامل

- 10:00-17:00، مركز دبي للمعارض: قاعة 1A جنوب، قاعة 1B جنوب، قاعة 1C جنوب، القاعات 1-8 جنوب، الأجنحة 1-2 جنوب



سلسلة الاستثناءات | دور الحِرفيّات في صون التراث الثقافي

- يستضيف "مجلس إرثي للحِرف المعاصرة" حلقة نقاشية تتناول أهمية دور الحِرفيّات الإماراتيات والفرنسيات في صون نسيجنا الاجتماعي وثقافاتنا الراهنة والمستقبلية، إلى جانب بحث التحديات التي تواجهها هؤلاء الحِرفيّات، والحلول الممكنة

- 10:30-11:15، جناح المرأة



سلسلة الاستثناءات | المرأة والتصميم

- ندعوكم للانضمام إلى هذه الجلسة التي ستستكشف الأسباب الهيكلية لتهميش المصممات وطمس دورهن، وما الذي يعنيه ذلك بالنسبة لمجتمعنا، ولمعرفة كيف يمكننا العمل معاً لمنح المرأة المكانة التي تستحقها في تاريخ التصميم

- 11:45-12:30، جناح المرأة



تفعيل حملة "دمي لوطني" للتبرع بالدم (28-29 مارس)

-حملة "دمي لوطني" هي فعالية تفاعلية تهدف لحث الجمهور على التبرع بالدم

- 16:00-22:00، ساحة الوصل



جلسة لياقة مع كينو ماكغريغور

- خذوا نفسا عميقا واطلقوا العنان لأرواحكم مع كينو ماكغريغور. دَعوا العالم وشأنه، واسترخوا تماما في هذه الفعالية الخاصة باللياقة

- 18:30-20:00، ساحة إكسبو الرياضية



فعاليات ترفيهية



خليجي باند

-فن البحّارة – فرصة لاستكشاف أحد أشكال الفنون المرتبطة بالبحّارة والتي يؤدونها خلال رحلاتهم البحرية – حيث يعرض البحّارة مدى إتقانهم ومهاراتهم على متن السفينة. ويُرافق العرض أغانِ تُعرف باسم "الشيلة"، يؤديها بحّاران ويرددها من خلفهم البحّارة الآخرون. من المتوقّع أن يكون أغلب الجمهور من أبناء منطقة الخليج

-18:30-18:45، منصة اليوبيل



فرقة "بوهيميان بيتيراس" | المجر

- المجر هي موطن لمهرجانات الموسيقى والفعاليات الثقافية التقليدية المذهلة التي تهدف لإسعاد الجميع. ندعوكم لحضور هذا الحفل الختامي الواعد بالكثير من المفاجآت التي لن تخيب الآمال، بدءا من روائع الأعمال العالمية، وصولا للفعاليات المحلية التي تعرض أعمال الفنانين المجر

- 18:30-20:30، مسرح دبي ميلينيوم



الفرقة الأيرلندية – موكسي

- موكسي هي فرقة فولكلورية حديثة نشأت من جذور الموسيقى التقليدية الأيرلندية، وجابت هذه الفرقة العالم بما في ذلك زيارتها لدولة فيتنام، بجانب مشاركتها في المهرجانات، وجولاتها حول الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا وأوروبا

- 18:30-21:30، حديقة الاحتفالات



"أمسيات خالدة" مع عبادي الجوهرـ، وأصالة، ونبيل شُعيل

-عبادي الجوهر موسيقي ومغني وملحن سعودي، وأحد أشهر المغنيين الخليجيين في منطقة الخليج العربي

- أصالة مغنية بوب سورية عربية وسينضم إليها الفنان الكويتي الشهير نبيل شعيل

- 19:00-23:30، منصة اليوبيل



نون والأصدقاء

-ندعوكم للانضمام لنا والاستمتاع بعرض نون الموسيقي، حيث يطل عليكم ثلاثة موسيقيين من خلفيات ثقافية مختلفة، يعزفون لكم مقطوعات منوعة يطغى عليها سحر نغمات آلة العود، وإيقاعات الموسيقى الإلكترونية ودقات الطبول في الخلفية الموسيقية. مع لمسات من النمط الإيقاعي لموسيقى الفانك، وهي إيقاعات نقر أفريقية وهندية تصحبها مؤثرات إلكترونية تقدم للزوار وجبة موسيقية دسمة

- 21:15-22:05، مسرح دبي ميلينيوم



فرقة "أبو آند ذي أبوستلز"

-حيّاكم في هذه الحفلة التي تحييها إحدى الفرق الموسيقية المعاصرة والرائدة في الشرق الأوسط. ندعوكم للاستمتاع بمشاهدة هذه الفرقة المؤلفة من موسيقيين من القدس وبيت لحم، بأسلوبها الذي يجمع بين موسيقى البلوز والرقص وعناصر الموسيقى الشرقية، والتي اقتحمت المشهد بإصدارها الأول بأغنية "باجي وينك" عام 2014

-22:20-23:10، مسرح دبي ميلينيوم

