إبهار متجدد.. إكسبو يحتضن أنشطة رياضية مثيرة في الأسبوع الأخير من الحدث

المصدر: البيان

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سيشهد الأسبوع الأخير من إكسبو 2020 دبي تنظيم مجموعة مثيرة من الأحداث والأنشطة الرياضية، التي تم تصميمها ليستمتع بها الزوار من جميع الأعمار والمستويات الرياضية، بدءاً من 26 وحتى 30 مارس.



"سباق الركض في إكسبو 2020"

تنطلق النسخة الثالثة والأخيرة من سلسلة سباقات "الركض في إكسبو2020" يوم 26 مارس، بمشاركة 15000 شخص من محبي الركض، حيث سيتمكنون من رؤية العالم مجتمع في مكان واحد. سينطلق سباق الركض المجتمعي ابتداء من الساعة 6 صباحا، وتتنوع مساراته لمسافات تتراوح بين 10 كم و5 كم و3 كم.



"الركض حول العالم"

سيكون زوار إكسبو 2020 دبي على موعد أيضا مع النسخة الأخيرة من فعالية "الركض حول العالم"، التي ينظمها الجناح الهندي، وتتمحور حول موضوع يوم السعادة العالمي لهذا العام، إذ سيتمكن المشاركون خلال السباق من اكتشاف تصاميم الأجنحة الدولية وأجنحة الموضوعات وأجنحة شركاء إكسبو 2020 دبي التي تتميز بإبداعاتها المعمارية.

26 مارس، 7 صباحا.



"تور دي فرانس"

كما ينظم جناح لوكسمبورغ سباق "تور دي فرانس" بصحبة الفائز في النسخة السابقة من السباق آندي شليك، حيث سيقوم الدراجون برحلة ممتعة وفريدة من نوعها بطول 3.5 كم، يمرون خلالها بمناطق الموضوعات الخلابة، بداية من جناح لوكسمبورغ وانتهاء به.

27 مارس، 7 صباحا.



جلسة لياقة خاصة مع كينو ماكجريجور

سيتمكن الزوار من الاسترخاء خلال جلسة لياقة خاصة لممارسة رياضة اليوغا مع معلمة اليوغا الشهيرة كينو ماكجريجور، تمثل هذه الجلسة دعوة للاستمتاع بأصداء آلة القانون الموسيقية بصحبة معلمة اليوغا العالمية كينو ماكجريجور، التي ستوجّه المشاركين لكيفية أداء تمرين "يوغا أشتانغا" الملهم، قبل أن ينتقلوا إلى تمرين "يوغا نيدرا"، التي تضع الإنسان في حالة من الوعي بين اليقظة والنوم.

28 مارس، 06:30 مساء، ساحة إكسبو الرياضية



كرة القدم

عشاق لعبة كرة القدم مدعوون لمشاهدة الحدث الأول من نوعه الذي يضم بعضًا من أكبر الأسماء في عالم كرة القدم، والذي يعِد بأمسية مسلية بالخارج، في 29 مارس ستتاح لزوار إكسبو 2020 دبي، فرصة مشاهدة مباراة ودية لكرة القدم بين نجوم كرة القدم العالميين والشرق الأوسط، خلال دورة ألعاب اتفاق أبراهام، وسيلعب فريق اتفاق أبراهام المكون من لاعبي كرة القدم البحرينيين والإسرائيليين والإماراتيين ضد بعض من أكبر الأسماء في عالم كرة القدم.

29 مارس، 6:20 مساء، في مركز دبي للرياضة واللياقة البدنية والعافية.



بطولة العالم لكرة السلة 3×3

محبو كرة السلة على موعد مع الرميات والتمريرات ومحاولات التسديد وغيرها من المهارات المتقنة في بطولة العالم لكرة السلة 3×3، والتي أعدّت للجمهور برنامجا ترفيهيا مثيرا يتيح لهم الاستمتاع برميات تحدي الدانك بمشاركة اللاعبين المتوّجين بالميداليات في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية (طوكيو) 2020.

من 30-31 مارس، 3:00-23:40 مساء، في ساحة إكسبو الرياضية.



