نبيلة معن تنثر عبق الموسيقى الأندلسية في إكسبو

المصدر: البيان

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نظّم جناح المغرب في إكسبو 2020 دبي مساء الجمعة حفلا موسيقيا ساحرا، نشر عبق الأندلس بين زوّار الحدث الدولي، قدمته أوركسترا فاس والمغنية وكاتبة الأغاني المغربية نبيلة معن تحت عنوان "أصوات الحدائق الأندلسية" على مسرح دبي ميلينيوم.



واستمتع الزوّار بالأمسية، التي تضمنت مقطوعات مميزة عزفت بأسلوب راق. استمع الجمهور العالمي أيضا لمجموعة من أقدم وأهم الموشّحات ومقطوعات الموسيقى العربية الأندلسية والغرناطية التقليدية. وتلقى هذه الموشحات رواجا في الدول العربية إلى اليوم – وما زالت بعض الموشحات الأندلسية تدخل في الأغنية العربية الطربية.

