غواتيمالا تروّج للشركات الناشئة ورواد الأعمال

المصدر: دبي - وام

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حضر معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، احتفال جمهورية غواتيمالا بيومها الوطني في «إكسبو 2020 دبي»، وشارك فيه أنايانسي رودريغيز، وزيرة السياحة في غواتيمالا، وعدد من المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي من البلدين.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي في كلمته: تروي مشاركة غواتيمالا قصة بلد يزخر بالإمكانات الثقافية والسياحية والتجارية؛ كما تسلط الضوء على الشركات الناشئة ورواد الأعمال وكثرة الفرص المتاحة في مجالات الاستثمار والطاقة والزراعة. وأضاف معاليه: نسعد بالعلاقات الثنائية المزدهرة التي تربطنا بغواتيمالا؛ ونتطلع إلى استكشاف آفاق تعزيز التعاون بين بلدينا في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لكي يدعم كلٌ منّا الآخر في تحقيق أولوياتنا الوطنية.

بدورها، قالت أنايانسي رودريغيز: لقد عززت إدارة الرئيس أليخاندرو جياماتي الدبلوماسية الثقافية؛ وإكسبو 2020 دبي خير مثال على ذلك؛ فحتى الآن، وصل عدد زوّار جناح غواتيمالا إلى 400 ألف زائر، ما أتاح تعزيز العلاقات التجارية والتبادل الثقافي. وأضافت: نحن دولة مليئة بالثراء الثقافي، لاسيما أن تاريخنا يمتد لنحو ثلاثة آلاف عام.

وكانت الأشهر الستة الماضية التي افتتح فيها جناح غواتيمالا في إكسبو 2020 دبي فرصة استثنائية للتعريف ببلدنا. نحن نعيش مع النتائج الحالية لعرض الثقافة الغواتيمالية، خاصة أن بلدنا وجهة سياحية واقتصادية من الدرجة الأولى في أمريكا الوسطى. ولقد تمكنا من تسليط الضوء على مناخ الأعمال الملائم في غواتيمالا بشكل رائع.

وتابعت: احتلت الإمارات المرتبة العاشرة في مجال الصادرات لغواتيمالا خلال عام 2020؛ ونتوقع زيادة الترتيب بعد مشاركة الدولة في إكسبو 2020 دبي وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين.

وفي ختام الحفل، قدّمت إحدى الفرق الغنائية والاستعراضية مجموعة من الرقصات والأغاني الشعبية والتراثية التي تجسد الموروثات الثقافية والعادات والتقاليد في جمهورية غواتيمالا. وتعد غواتيمالا من الدول الرائدة في إنتاج الفاكهة الاستوائية على مستوى العالم، بفضل خصوبة أرضها، والتي تعود على الدولة بعوائد مالية كبيرة.