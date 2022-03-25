سيدة ناميبيا الأولى تناقش قضية المساواة بين الجنسين بجناح المرأة في إكسبو 2020 دبي

المصدر: وام

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أكدت مونيكا غينغوس السيدة الأولى في ناميبيا أن استحداث نظام الحصص النسبية في حكومة نامبيا جاء بغية زيادة عدد النساء اللاتي يشغلن مقاعد برلمانية في البلاد ما رفع نسبتهن من 17 في المائة قبل إقرار النظام إلى 45 في المائة في العام الجاري في خطوة من شأنها تقليص الهوة بين الجنسين وصولا إلى تحقيق المساواة .

جاء ذلك خلال جلسة عقدت بالتعاون مع كارتييه بجناح المرأة في إكسبو 2020 دبي شاركت فيها مونيكا غينغوس تجاربها المستخلصة من الحياة بشأن الكيفية التي يمكن بها للنساء دعم أنفسهن وبعضهن بعضا والعمل يدا بيد مع الرجال لتحقيق المساواة بين الجنسين.

و قالت " غينغوس " خلال الجلسة التي حضرها فخامة هاغي غينغوب رئيس جمهورية ناميبيا الذي كان في موقع الحدث الدولي للاحتفال باليوم الوطني لناميبيا في إكسبو 2020 : " يسرني أن أتحدث في هذه الجلسة التي تستعرض النجاح الباهر لإكسبو 2020 دبي فضلا عن تخصيص هذه المساحة وتكريسها لصالح النساء بهذه الطريقة الراقية " .. مثمنة جهود إدارة إكسبو في تحقيق النجاح الكبير في هذا الميدان.

وتطرقت إلى كيفية إحداث التغيير على صعيد المساواة بين الجنسين على المستويات التشريعية و المهنية و الاجتماعية و الشخصية مؤكدة أهمية تمسك المرء بهويته وتبنيها وبالتالي احترام حقيقة أن لكل مجتمع ولكل امرأة تعريفا خاصا للمساواة.

