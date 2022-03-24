ناميبيا تحتفل بيومها الوطني في إكسبو دبي

المصدر: دبي - وام

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احتفلت جمهورية ناميبيا بيومها الوطني في «إكسبو 2020 دبي»، اليوم، بحضور هيغ جينغوب، رئيس جمهورية ناميبيا، حيث تم إجراء المراسم الرسمية لرفع علمَي دولة الإمارات العربية المتحدة وناميبيا في ساحة الوصل، مع عزف النشيدين الوطنيين للدولتين. استمتع زوار الحدث الدولي بعدها بعرض ثقافي، اشتمل على الغناء والرقص على قرع الطبول، والذي أبرز التقاليد المختلفة والتنوع الثقافي الغني، الذي تفتخر به جمهورية ناميبيا الواقعة في جنوب غرب القارة السمراء.



وكان معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش المفوض العام لإكسبو 2020 دبي، في استقبال الرئيس هيغ جينغوب، رئيس جمهورية ناميبيا، والوفد المرافق له.



وقال الرئيس هيغ جينغوب: «تتيح لنا مشاركتنا في إكسبو 2020 دبي، الاستفادة من تجاربكم في عروضنا الترويجية وفرص الاستثمار المعروضة علينا من قبل الشركات الدولية. ناميبيا تفتح آفاقاً جديدة، ولقد رحبت دبي بوضع ناميبيا كوجهة استثمارية، مما يشير إلى بداية التحول في اقتصادنا الذي سنعتمد فيه على الشركاء. ونحن ندعو رجال الأعمال، بما في ذلك أولئك من دولة الإمارات العربية المتحدة لزيارة ناميبيا والاستثمار فيها».



وأضاف: «لم تكن مشاركتنا لتنجح من دون دعم حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر توفير الدعم المادي، لقد كانت دولة الإمارات أكثر من دولة شقيقة لنا، ونحن ممتنون لكم للسماح لنا بالمشاركة في صنع العالم الجديد، من خلال استضافتكم لهذا الحدث الدولي، إكسبو 2020 دبي، الذي يعد أعظم نموذج للعلاقات الإنسانية، وفرصة لبناء عالم إيجابي أفضل وأكثر أماناً، لإنقاذ مستقبل الجميع، بما في ذلك شعب ناميبيا».



وقال معالي الشيخ نهيان: «تستعرض ناميبيا، من خلال مشاركتها في إكسبو 2020 دبي، وفرة الفرص التي تقدمها إلى العالم، بدءاً من ثراء ثقافتها وتنوعها الحيوي، وصولاً إلى إمكاناتها على صعيد الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والاقتصاد الأزرق، وغير ذلك الكثير».



وأضاف معاليه: «تربطنا بناميبيا علاقات ثنائية قوية، ونتطلع إلى استكشاف المجالات ذات الاهتمام المشترك لتعزيز الشراكة والتعاون، من أجل تحقيق أهدافنا في التنمية والازدهار لبلدينا».



وتضمنت الاحتفالات باليوم الوطني عرضاً قدمته فرقة مكونة من تسعة فنانين وعبرت الموضوعات التي قدمتها الفرقة بشكل رئيسي عن التقاليد الثقافية المختلفة لجمهورية ناميبيا.