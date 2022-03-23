دبي وشاندونغ.. 5 محاور للتعاون على طريق الحرير

المصدر: دبي - البيان

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شهد إكسبو 2020 دبي افتتاح أسبوع شاندونغ الصيني تحت شعار «نقطة انطلاق طريق الحرير، موطن الابتكار».



افتتح الحدث من خلال الجمع بين البث المباشر عبر الإنترنت والحضور الميداني، والتفاعل بين مدينتي دبي وجينان بمقاطعة شاندونغ. وسلطت ندوة التعاون الاقتصادي والتجاري التي أقيمت خلال الفعالية الضوء على النتائج العملية والتعاون الذي تم في خمسة مجالات رئيسية هي الاقتصاد الكلي واللوجستيات والبتروكيماويات وتوليد الطاقة الكهروضوئية.



وفي كلمته بهذه المناسبة قال علي الظهيري سفير دولة الإمارات لدى الصين، إن شاندونغ هي مقاطعة اقتصادية رئيسية في الصين، وقد أقامت الإمارات وشاندونغ تعاونًا مكثفًا وعميقًا في مجالات البنية التحتية والسياحة والغذاء والطاقة.



وقال السفير الصيني لدى الإمارات ني جيان في كلمته، إن التعاون بين شاندونغ والإمارات جزء مهم من التعاون الصيني الإماراتي. في عام 2021 وصل حجم التجارة بين شاندونغ والإمارات العربية المتحدة إلى ما يقرب من 8.3 مليارات دولار أمريكي بزيادة قدرها 71.5٪ على أساس سنوي. وقامت الشركات المعروفة في شاندونغ بالفعل بالاستثمار وإنشاء أعمال تجارية في الإمارات.



مركز تجاري



بدوره أشار حمد بوعميم، مدير عام غرف دبي، إلى أن الإمارات وخصوصاً دبي هي مركز تجاري استراتيجي يضم أكثر من 3400 شركة صينية.



وأعرب جي بين تشانغ، نائب حاكم مقاطعة شاندونغ، عن أمله في تعزيز التعاون العملي بين شاندونغ ودبي في مجالات الابتكار التكنولوجي والاستثمار والتجارة والخدمات المالية والثقافة والفن والوقاية من الأوبئة ومكافحتها.



وأثمرت ندوة التعاون الاقتصادي والتجاري خلال الفعالية عن توقيع اتفاقية التعاون بين قطاع الصناعة وتكنولوجيا المعلومات بمقاطعة شاندونغ ووزارة الشؤون الاقتصادية في أبوظبي، وتم التوصل إلى تعاون استراتيجي لمركز التجارة واللوجستيات في شرق أفريقيا ومشروع غانا لتكرير البترول والكيماويات EPC، ومخزن الإطارات في الخارج بدولة الإمارات، ومشروع توليد الطاقة الكهروضوئية بدبي 10MW وغيرها من إنجازات التعاون الاقتصادي والتجاري الرئيسية الأخرى.