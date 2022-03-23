«بالمحبة نصنع فرقاً».. مبادرة لدعم برنامج دبي العطاء

المصدر: دبي - البيان

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كشفت مجموعة شلهوب عن حملتها الجديدة «بالمحبة نصنع فرقاً» الداعمة لمبادرة المسؤولية الاجتماعية للشركات قبيل رمضان، وهي عبارة عن حقيبة يد توتي مستدامة مصممة بالتعاون مع الفنان العالمي جيمس جولد كراون، مع التأكيد على أن جميع عائدات هذه الحقائب ستذهب إلى برنامج دبي العطاء «إعلان ريوايرد العالمي للاتصال من أجل التعليم».

وقال باتريك شلهوب، رئيس مجموعة شلهوب: «إن مجموعة شلهوب ملتزمة بتسريع ثقافة ريادة الأعمال المحلية المكرسة لصناعة الأزياء، وذلك نظراً لما تمثله المنطقة من بيئة عمل تعنى بالأزياء سريعة التطور مدفوعة بروادها الشباب ومجموعة متميزة من المصممين الموهوبين. وتتيح لنا مبادرات مثل «شلهوب غرين هاوس» و«ذا شوكيس» في إكسبو، فرصة لتطوير منصة فعّالة تسلط الضوء على تطور الأزياء والموضة في المنطقة، وبالتالي وضعها على الساحة العالمية. كما سنواصل دعم صناعة الأزياء، وتعزيز مكانة الشرق الأوسط كمركز رئيس للأزياء من خلال المصممين الموهوبين كالذين تم تقديمهم خلال عرض «ذا شوكيس»».

«ذا شوكيس»

واستضافت مجموعة شلهوب عرض أزياء تحت مسمى «ذا شوكيس» لمجموعة من العلامات التجارية، جمع مختلف فعاليات عالم الأزياء لدعم والاحتفاء بالمصممين المحليين والإقليميين من الأردن، لبنان، فلسطين، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وذلك بالجناح اللبناني في إكسبو 2020 دبي. هذا، وتأتي هذه الفعالية لتؤكد على التزام مجموعة شلهوب بدعم ورعاية مشهد الأزياء المحلي، مما يسهم في توفير الفرص للجيل القادم من المصممين والمواهب.

تصاميم

وكإطلالة أولية قبل بدء عرض الأزياء الحي، استمتع الضيوف بمجرد دخولهم إلى الجناح، باستكشاف مجموعة تصاميم كل مصمم من خلال مقاطع الفيديو، واستعراض لأشهر تصاميمهم من الملابس الجاهزة. وتجسيداً لجهود مجموعة شلهوب الساعية لدعم المجتمع من خلال أعمالها، كان لموظفيها مشاركة في هذا الحدث، حيث عرضوا على المسرح مجموعة أزياء للمصممين المشاركين.

وتضمنت لائحة العلامات المشاركة، «تريانو» و«وجوه»، علامتين تابعتين لمجموعة شلهوب، بالإضافة إلى علامات خاصة بمستحضرات التجميل مثل، «نارس»، و«إيف سان لوران للتجميل»، و«أرماني للتجميل». وشملت قائمة المصممين المشاركين وكوثر الهريش - كاف باي كاف (مصممة سعودية)، وريما البنا - ريمامي (مصممة فلسطينية)، وسارة التميمي (مصممة إماراتية)، وعلامة Thym - ريبيكا زعتر (مصممة لبنانية)، وياسمين صالح (مصممة لبنانية)، إضافة إلى زيد من زيد فاروقي (مصمم أردني).