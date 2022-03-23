كازاخستان تحتفي بـ«نيروز ميرامي» بفعاليات متنوعة

المصدر: دبي ـ مرفت عبد الحميد

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نظّم الجناح الوطني لجمهورية كازاخستان في «إكسبو 2020 دبي» فعاليات احتفالية في يوم الــ22 من مارس، 2022، بمناسبة يوم الاعتدال الربيعي «نيروز ميرامي».

وكجزء من الاحتفال الذي استمر على مدار اليوم، نظمت سلسلة من الفعاليات الثقافية لضيوف «إكسبو 2020 دبي» بمشاركة فنانين من فريقي الفلكلور «أخزيلين» و«تارلان»، بالإضافة إلى فريقي الرقص «أوردا» و«ناز».

ونصب الجناح خيمة قدم من خلالها عروضاً مسرحية تبرز تقاليد وطقوس الشعب الكازاخستاني، كما تم إتاحة الفرصة أمام زوار الجناح لتذوق المأكولات الشعبية الكازاخستانية والشرقية، ومنها «بويرساكس»، «زينت» و«كورت».

وعلى هامش الفعاليات زار ديماش كودايبرجين الجناح الكازاخستاني أيضا، وهو عامل كازاخستاني كادح، حاز جوائز دولية في الموسيقى، وكان الأداء الفلكلوري للفنانين على خشبة مسرح الجناح من أبرز الفقرات التي نالت اهتماماً خاصاً من جانب الجمهور.

وشهدت الفقرات الختانية عروضاً مميزة تضمنت عناصر أكروباتية، كما شاركت فيه الروبوتات. ويجسد العرض الختامي التفاعل بين الإنسان والذكاء الاصطناعي.

وبهذه المناسبة أوضح ألين تشايزونوسوف، المفوض العام للجناح الوطني لجمهورية كازاخستان في «إكسبو 2020 دبي»: يعتبر «نيروز ميرامي» يوم عطلة يحصل عليها الكازاخستانيون للاحتفال بالوحدة، حيث تحظى هذه المناسبة بأهمية أيضاً لدى كل من يعيش في كازاخستان، ونعتبر فرصة الاحتفال بهذه المناسبة في حدث عالمي ضخم بحجم «إكسبو 2020 دبي» وإظهار دفء الضيافة والمودة الكازاخستانية للعالم شرفاً عظيماً لنا».

وأفاد بأن عدد الزوار الذين استقبلهم الجناح الوطني لجمهورية كازاخستان بلغ مليون زائر، فيما بلغت متوسط عدد زيارات الجناح 8000 زيارة يومياً.

وأضاف أن المشروع الفني «صورة العالم» قد عزز من جاذبية جناح كازاخستان في أعين زواره، حيث دخل المشروع موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية العالمية بأكبر عدد من الأشخاص شاركوا في رسم العمل الفني ضمن المشروع باستخدام الفرشاة.

وبالإضافة إلى الاهتمام من جانب الزُوّار، فقد نال جناح كازاخستان اهتماماً هائلاً من جانب دوائر الأعمال التجارية الدولية. وعلى مدى الفترة التي مرت منذ بداية «إكسبو 2020 دبي» وحتى الآن، جرى التخطيط لحوالي 30 فعالية تجارية في مقر الجناح، حيث أُقيمت في إطارها مؤتمرات، منتديات، ولقاءات متنوعة بين ممثلي الشركات وبعضهم البعض، بالإضافة إلى مشروعات بشأن الإمكانيات المُتاحة للاستثمار والسياحة في كازاخستان، كما جرى أيضاً طرح مُبادرات علمية وتعليمية.