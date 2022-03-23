فوز طالب وطالبة بمنحتين للدراسة بكلية محمد بن راشد للإعلام

المصدر: دبي - البيان

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احتفلت الجامعة الأمريكية في دبي أمس، بتوزيع الجوائز على الفائزين بمسابقة «مبدعون في الإعلام»، التي نظمتها كلية محمد بن راشد للإعلام وتضم مسابقتين الأولى كتابة قصة إخبارية حول عناصر التميز في إكسبو 2020 دبي، باللغتين العربية أو الإنجليزية ولجميع طلبة الثانوية العامة في المدارس الخاصة والحكومية في الدولة، والثانية مسابقة الفيلم القصير تحت عنوان (في أجواء إكسبو 2020 دبي، تأثير تنوّع الثقافات في الإمارات على حياتنا).

فاز بالمركز الأول والمنحة الدراسية بمسابقة القصة الإخبارية الطالب عبدالله عمر الجميلي من مدرسة الأهلية الخيرية في دبي، وفازت بالمركز الأول والمنحة الدراسية الطالبة جويل أيمن نصر من مدرسة الحكمة في عجمان.

وفي كلمة للدكتور ديفيد شميدت رئيس الجامعة، هنأ الفائزين بالمسابقتين، وأشاد بدور الهيئتين الإدارية والتدريسية في المدارس التي فازت لدعمهم الطلبة وحثهم على المشاركة. وأكد دور الجامعة في احتضان المواهب الشابة وتقديم الدعم الكامل لها.

وتحدث الأستاذ علي جابر عميد كلية محمد بن راشد للإعلام، مشيراً إلى لحظات تاريخية في مواقف وفكر ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حينما طلب منه قبل خمسة عشر عاماً أن يطلق كلية للإعلام تعنى بتحضير جيل من المواطنين والمقيمين ليكونوا مؤهلين ومتقنين فنون الإعلام الحديث. وهذا ما تحقق في كلية محمد بن راشد للإعلام. وأكد أن الجهود منصبة في إعداد جيل عربي صاعد يتمتع بتربية إعلامية أخلاقية وجدية تبحث عن الحقيقة بموضوعية، وأشار إلى أن خريجي الكلية يعملون الآن في كبريات المؤسسات الإعلامية العالمية والعربية.

كم ألقى الأستاذ إبراهيم الهاشمي المدير التنفيذي لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، كلمة الجهات الراعية شكر فيها الجامعة الأمريكية في دبي لإطلاقها هذه المسابقة سنوياً، وأكد أهميتها في كشف مواهب الطلبة والأخذ بيد المبدعين منهم وتحفيزهم للعمل في الميدان الإعلامي وهنأ الفائزين بالمسابقة.

وفاز بمسابقة (الفيتشر) القصة الإخبارية باللغة الإنجليزية كل من:

المركز الرابع الطالبة ماريا نديم، من مدرسة (جيمس)، المركز الثالث ريما أشرف من

مدرسة الدرة العالمية، المركز الثاني شيفاني شيتي، من مدرسة الضيافة بدبي.

وفاز بمسابقة (الفيتشر) القصة الإخبارية باللغة العربية كل من:

المركز الخامس علياء جاسم البلوشين من مدرسة دبي الوطنية، المركز الرابع عبدالله سليمان،

مدرسة دبي الوطنية ـ الطوار، المركز الثالث سيف فهد السويدي، مدرسة دبي الوطنية ـ الطوار،

المركز الثاني علياء عبد السلام المزوقي، مدرسة دبي الوطنية ـ الطوار، المركز الأول عبدالله عمر الجميلي، مدرسة الأهلية الخيرية دبي، ونال منحة دراسية ليلتحق بكلية محمد بن راشد للإعلام اعتباراً من العام الأكاديمي 2022 ـ 2023.

كما فاز بمسابقة الفيلم القصير كل من:

المركز الخامس: سارة مبارك المهيري، مدرسة الاتحاد الخاصة ـ جميرا، المركز الرابع: لينا نادر عباس، مدرسة الاتحاد الخاصة ـ جميرا، المركز الثالث: نورة محمد بورقيبة مدرسة الاتحاد الخاصة ـ جميرا، المركز الثاني: راشد عباس من مدرسة الاتحاد الخاصة ـ جميرا

المركز الأول: الفائزة بالمنحة الدراسية: جويل أيمن نصر مدرسة الحكمة الخاصة ـ عجمان،

ونالت منحة دراسية لتلتحق بكلية محمد بن راشد للإعلام اعتباراً من العام الأكاديمي 2022 ـ 2023.

وقد تم تكريم الجهات الراعية والداعمة للمسابقة وهي:

الأستاذ إبراهيم سويدان ـ بنك الإمارات دبي الوطني، الدكتور صلاح القاسم مدير ندوة الثقافة والعلوم، الأستاذ إبراهيم الهاشمي المدير التنفيذي لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، الدكتورة ميثاء بوحميد مديرة نادي دبي للصحافة، الأستاذ حسن سوالمة مدير مدرسة الأهلية الخيرية في دبي، الدكتورة كوني وايلرمديرة مدارس الاتحاد الخاصة في دبي، الأستاذ خليل هلال رئيس قسم اللغة العربية في مدرسة دبي الوطنية.

كما شمل التكريم من مدرسة الاتحاد الخاصة الأستاذة إيمان ارشيدات والأستاذة فاطمة سلام والأستاذ خالد ربيع، ومن مدرسة الأهلية الخيرية في دبي، الأستاذ زكي مهدي محمد، والأستاذ علي الحصري، ومن مدرسة الأهلية الخيرية في الشارقة الأستاذة لينا عدنان سماقية، ومن مدرسة دبي الوطنية الأستاذة فوقية عوض، والأستاذ هاني محمد، ومن مدرسة الحكمة في عجمان الأستاذة هناء مقداد.

حضر الحفل الدكتور صلاح القاسم مدير ندوة الثقافة والعلوم في دبي، والدكتورة ميثاء بوحميد مديرة نادي دبي للصحافة والدكتورة صابرينا جوزيف رئيس الهيئة الأكاديمية في دبي، والأستاذة صوفي بطرس المدير التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإعلام، والدكتور موسى برهومة أستاذ الصحافة وعضو لجنة تحكيم المسابقة، والأستاذ ايلي صوايا المدير الإداري في الجامعة، وعدد كبير من مديري ومعلمي المدارس الفائزة إلى جانب الطلبة الفائزين وأولياء أمورهم.