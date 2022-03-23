برعاية منصور بن زايد ..الاجتماع العربي للقيادات الشابة ينطلق 28 مارس في إكسبو

المصدر: وام

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برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ، رئيس مركز الشباب العربي، تنطلق الأسبوع القادم صباح يوم الإثنين الموافق 28 مارس وضمن أعمال القمة العالمية للحكومات فعاليات "الاجتماع العربي للقيادات الشابة" الذي ينظمه مركز الشباب العربي بدعم من جامعة الدولة العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبمشاركة وزراء الشباب العرب وقادة العمل الشبابي والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بتمكين الشباب، وذلك لبحث آفاق تطوير العمل الشبابي العربي المشترك وتطوير سياساته واستراتيجياته ومبادراته وبرامجه بالاستناد إلى أفكار الشباب ورؤاهم وتطلعاتهم نحو المستقبل.

وتستضيف أعمال الاجتماع العربي للقيادات الشابة أيضاً قيادات وخبراء وشخصيات من المنظمات الدولية والعربية المعنية بالعمل الشبابي، فيما تقدم الكلمة الافتتاحية للاجتماع جامعة الدول العربية التي تدعم فعاليات الاجتماع الأول من نوعه وتشكل المظلة الدائمة للفعاليات المعنية بتمكين الشباب العربي وبدعم من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

حلقة وزارية شبابية

وتتوج أعمال المؤتمر بحلقة وزارية شبابية عربية تجمع الوزراء العرب مع نخبة من الشباب من مختلف الدول العربية لتسليط الضوء على السياقات الوطنية والعربية لقطاع العمل الشبابي، وطرح التساؤلات التي تهمه حول العمل الشبابي بالإضافة لقضايا تهم الشباب العربي كالتعليم وفرص العمل، وستتيح الجلسة المجال لجميع الوزراء العرب في الإجابة والتعليق على تساؤلات الشباب بغرض تقريب الشباب من أجندات العمل الشبابي في العالم العربي، وتوحيد الجهود العربية في قطاع العمل الشبابي.

ويشارك في الاجتماع مجموعة من وزراء الشباب العرب منهم معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب نائب رئيس مركز الشباب العربي ومعالي السفيرة د. هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل - وزير الرياضة في السعودية، وسعادة أيمن توفيق مؤيد - وزير شؤون الشباب والرياضة في البحرين، ومعالي الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة في مصر، ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، ومعالي محمد النابلسي - وزير الشباب في الأردن، ومعالي محمد المهدي بن سعيد - وزير الشباب والثقافة والتواصل في المغرب، ومعالي المختار ولد داهي - وزير الثقافة والشباب والرياضة في موريتانيا، ومعالي الأستاذة هزار عبد الرسول عجب- وزير الشباب والرياضة في السودان.

كما يشارك في الاجتماع معالي عدنان درجال - وزير الشباب والرياضة في العراق، ومعالي المهندس أسامة السعداوي - وزير الدولة لشؤون الريادة والتمكين في فلسطين، ومعالي الدكتورة لبانة مشوح - وزير الثقافة من سوريا، ومعالي هيبو مؤمن عسوي - وزيرة الشباب والثقافة في جيبوتي، ومعالي حمزة سعيد حمزة - وزير الشباب والرياضة في الصومال، ومعالي كمال قديش - وزير الشباب والرياضة في تونس، ومعالي فتح الله الزّني - وزير الشباب في ليبيا، ومعالي الدكتور جورج كلاس - وزير الشباب والرياضة من لبنان.

ويحضر الاجتماع قيادات العديد من المؤسسات المعنية بالعمل الشبابي العربي ومنهم معالي الدكتور بدر الكحيل، أمين عام مؤسسة مسك في السعودية، وسعادة بدر البدر الرئيس التنفيذي في مؤسسة مسك، وسعادة الدكتور علي قاسم اللواتي، رئيس الأكاديمية السلطانية للإدارة في سلطنة عُمان، ، والدكتور عبدالله منسي الغامدي، المدير التنفيذي لمؤسسة التعليم من أجل التوظيف بالسعودية، والأستاذ مشعل السبيعي، نائب رئيس الهيئة العامة للشباب بالكويت، والدكتورة تمام منكو، الرئيس التنفيذي لمؤسسة ولي العهد بالأردن، والدكتورة رشا راغب، مدير الأكاديمية الوطنية للتدريب، المدير التنفيذي لمنتدى شباب العالم بمصر، وسعادة سعيد النظري، المدير العام للمؤسسة الاتحادية للشباب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية بمركز الشباب العربي.

كما يلقي الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم نائب رئيس مركز الشباب العربي، كلمة في الحلقة الوزارية تسلط الضوء على أبرز المبادرات والخطوات الممكّنة للشباب العربي.

وتشهد أعمال الاجتماع العربي للقيادات الشابة مجموعة عروض تقديمية استراتيجية من قبل قادة مؤسسات عربية معنية باستراتيجيات وسياسات الشباب في عدد الدول العربية، حول أفضل الممارسات والتجارب والسياسات في العمل الشبابي العربي، حيث يركزون على أفضل الممارسات في العمل الشباب وإعداد وتنفيذ سياسات الشباب.

كما تتضمن فعاليات الاجتماع جلسة رئيسية حول تمكين العاملين في قطاع العمل الشباب وبناء القدرات والمهارات التي يحتاجونها من أجل تحقيق التطوير المهني المنشود للعاملين في هذا القطاع.

عرض مخرجات

إلى ذلك يشهد الاجتماع عرض مخرجات "الدراسة المعيارية لأفضل السياسات الشبابية في العالم مع التركيز على المنطقة العربية" والذي يعرض معايير واضحة لما يمكن أن يُعدَّ سـياسة وطنية رائدة في قطاع الشباب وتحديد الأفضل منها عالمياً وعربياً بهدف تعلُّم الدروس ونقل المعرفة، ووضع مقاييس لنماذج حوكمة متميزة لقطاع الشباب، وتحديد الأفضل منها عالمياً، مع تسليط الضوء على النماذج العربية في هذا السـياق وعلى النموذج الإماراتي بصفة خاصة.

كما يتم في الاجتماع تقديم نتائج دراسة "تحديات العمل الشبابي العربي" التي تعمل على تقييم واقع الشباب العربي وآفاق تحويل تحدياته إلى فرص لوضع نتائجها في متناول صنّاع القرار ومصممي السياسات الشبابية في العالم العربي وتعريفهم بما يريده الشباب وبالأبعاد الواسعة لدوره في مختلف مجالات التنمية والبناء وتحقيق الرؤى الاستراتيجية للبلدان العربية. بالإضافة إلى أدلة متخصصة بأبرز المبادرات والمؤسسات الشبابية في الوطن العربي.

ويتخلل الاجتماع العربي للقيادات الشابة أعمالا فنية شبابية عربية وعروض فيديو تسلط الضوء على البرامج والمبادرات النوعية التي تطلقها المؤسسات المعنية بالعمل الشبابي العربي كمركز الشباب العربي، كما تعرّف بإنجازات الشباب العربي وآفاق إبداعه وتعكس الأمل به وبطاقاته وتطلعاته.

تعزيز العمل العربي الشبابي

وقالت معالي شما بنت سهيل المزروعي - والتي تلقي كلمة رئيسية خلال فعاليات الاجتماع - : " هناك دائماً حاجة لتعزيز العمل العربي المشترك في قطاع الشباب من أجل تنسيق المبادرات والبرامج والمشاريع الشبابية العربية بحيث تتكامل فيما بينها وتعود بأكبر قدر ممكن من المنافع على الشباب العربي بمختلف فئاته وتخصصاته. وفي هذا السياق، يأتي انعقاد الاجتماع العربي للقيادات الشابة الأول من نوعه بمشاركة عربية رفيعة على المستوى الوزاري ليدعم تطوير السياسات الشبابية العربية وينسج شبكة تعاون عربي مشترك من أجل إشراك الشباب بشكل أكبر في مسارات التنمية وتحقيق مستهدفات المستقبل التي تتطلع إليها بلادنا العربية في رؤاها الاستراتيجية للعقود المقبلة."

وأضافت معاليها: "نهدف إلى توفير إطار جامع للمبادرات الشبابية العربية التي تنطلق من تطلعات الشباب لتحقيق طموحاته وفتح آفاق جديدة له، وتطوير برامج تحاكي احتياجاته واهتماماته، وتنهض بمهاراته إلى مستويات جديدة تعزز تنافسيته وحضوره ومساهمته إلى جانب أقرانه في شتى المجالات والميادين على الساحة العالمية."

بدوره أكد سعادة سعيد النظري، أن المركز ينظم الدورة التأسيسية من الاجتماع العربي للقيادات الشابة ليشكل منصة دورية لتلاقي قيادات العمل الشبابي العربي وصناع القرار مع مجموعات شبابية عربية من مختلف التخصصات للتعرف عن قرب على نقاط القوة التي يمتلكها الشباب وفرص التحسين المتاحة أمام مؤسسات العمل الشبابي العربي، وسيشكل الاجتماع منصة فريدة تجمع قيادات العمل الشبابي العربي وصناع القرار مع مجموعات شبابية عربية لتشكيل فريق عربي مختص بتمكين الشباب.

وأضاف سعادته: "تنظيم الاجتماع العربي للقيادات الشابة على أرض دولة الإمارات ومعرض إكسبو 2020 العالمي يشكل محطة عربية بامتياز في هذا الحدث الذي استضاف أكثر من 190 دولة، كما يمثل انعقاد الاجتماع الأول من نوعه ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات نقطة انطلاق نوعية تتزامن مع الفعالية الدولية التي تستضيف آلاف المشاركين من مختلف أنحاء العالم."

وينظم مركز الشباب العربي فعاليات الدورة الأولى من الاجتماع العربي للقيادات الشابة في الفترة من 28 إلى 30 مارس 2022 على أرض "إكسبو 2020" في دبي ، بالتزامن مع "القمة العالمية للحكومات"، وبحضور قيادات ومسؤولين ومنظمات دولية ومؤسسات عربية معنية بالعمل الشبابي وبرامجه.

