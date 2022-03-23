رضا صادقي.. لحظات من الحب والسلام في إكسبو

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قدم رضا صادقي، مغني البوب الإيراني وكاتب الأغاني وعازف الآلات المتعددة أداء مميزا على مسرح دبي ميلينيوم في إكسبو 2020 دبي ليلة الثلاثاء (22 مارس)، ضمن عرض حمل عنوان "لحظات الحب والسلام مع رضا صادقي".

واجتذبت الحفلة الموسيقية جمهورا واسعا حيث انتظر محبو الفنان الإيراني في طوابير قبل أكثر من ساعة من انطلاقها، وتفاعل الجمهور مع مزاحه خلال تقديمه الأغاني التي يحبونها.

واشتهر رضا بغنائه وكتابته للأغاني، وغنى بشكل أساسي للحب والرومانسية وقدم حفلات غنائية في أنحاء مختلفة من العالم بما في ذلك ألمانيا والولايات المتحدة، وله عدد كبير من المتابعين بين الشباب الإيراني، بما في ذلك الذين يعيشون في الخارج، وتعد أغنية "الأسود لون الحب" من أشهر أغنياته.

