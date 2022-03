مجلة EXHIBITOR تعلن الفائزين بجوائز إكسبو 2020 دبي

المصدر: ترجمة: فاتن صبح

لما يزيد على 30 عاماً ومجلة EXHIBITOR "إكزهبيتور" الأميركية المتخصصة تجري مسابقة تصميم المعرض الأكثر فخامةً في العالم، وتكرّم نخبة المعارض التجارية. وقامت المجلة في الإطار بمنح عدد من الجوائز على مدى سنوات 2010، 2012، 2015، و 2017 لبعض أروع الهياكل التجريبية المؤقتة التي شهدها العالم من خلال مسابقة جوائز معرض إكسبو العالمي في كل من الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وكازاخستان. واتباعاً للتقاليد، أعادت EXHIBITOR إطلاق جائزة معرض إكسبو قبل ستة أشهر، لتعلن مؤخراً عن الفائزين والجوائز التكريمية عن 14 فئة منافسة، وذلك من خلال ندوة عبر الإنترنت بعنوان "إنسايت إكزهبيتور" جرت أحداثها الأربعاء في 16 مارس الحالي.

وترمي عودة جوائز معرض إكسبو العالمي للمجلة لتكرم أبرز أعمال إكسبو 2020 دبي، ولتلقي الضوء على بعض أروع الأجنحة المفعمة بوحي التصميم التجريبي لمختصي المعارض والفعاليات. واستقبلت المسابقة التنافسية طلبات عشرات الأجنحة الممثلة للدول من ماليزيا إلى موناكو وإسبانيا والمملكة العربية السعودية وتايلند وتركيا وبولندا والبيرو وغيرها الكثير. وفي حين عاينت لجنة دولية مرموقة مؤلفة من خبراء الفعاليات والتصميم والتسويق متعددي التخصصات 12 فئة (قم بزيارة موقع www.ExhibitorOnline.com/awards/expo للمزيد حول لجنة التحكيم)، جاءت جائزة اختيار المحرر من قبل كتاب ومحرري مجلة EXHIBITOR، أما جائزة اختيار الجماهير فتحددت من خلال تصويت الناس عبر موقع www.ExhibitorOnline.com الذي استقطب ما يزيد على 550 ألف زيارة من القراء والمهتمين بمعارض إكسبو ممن أدلوا بأصواتهم.

قال ترافيس ستانتون محرر مجلة EXHIBITOR"الفائزون بجوائز إكسبو 2020 والألقاب الفخرية الممنوحة يجسد بعض أفضل الأمثلة في العالم على اجتماع التصميم والتكنولوجيا وطريقة العرض والسرد القصصي لإبداع التجارب الانغماسية وإيصال رسائل مؤثرة بطريقة فاعلة">

وأضاف قائلاً: " نأمل أن تلهم تلك الأمثلة المختصين بالفعاليات والمعارض اليوم كما الجيل المقبل من العاملين في التسويق وجهاً لوجه. يتعلق الأمر في النهاية، سواء كنت تبدع جناح دولياً ضخماً أو معرضاً لا تتجاوز مساحته العشرة اقدام مربعة، في خلق انطباع يدوم طويلاً، والعمل الموجود في دبي يعكس ذلك بطرق بارزة تحفر في الذاكرة.">

ونال أرفع الجوائز كل من أجنحة السعودية وبولندا وسويسرا وجناح الرؤية (تحديداً لكونها الأجنحة الأفضل عن الفئات الأربع القائمة على الحجم). ومنحت جوائز إضافية ضمن فئات تتوزع بين أفضل تقديم وأفضل استخدام للتكنولوجيا وأفضل تصميم خارجي وأفضل تصميم مستدام. ونال 31 جناحاً في المحصلة التقدير في مسابقة هذا العام، مع تسجيل مراكز متقدمة عن مختلف الفئات لكل من أذربيجان وألمانيا واليابان وكازاخستان وهولندا والمملكة العربية السعودية وسويسرا والإمارات العربية المتحدة.

انضموا إلينا في تقديم التهنئة للفائزين بجوائز إكسبو العالمية المقدمة من مجلة EXHIBITOR (مدرجة أدناه). فهي في النهاية، بحسب لجنة التحكيم والقراء وفريق الكتاب والمحللين ضمن أفضل ما يقدمه العالم (في إكسبو على الأقل).

لمزيد من المعلومات حول الفائزين بجوائز إكسبو العالمية المقدمة من مجلة EXHIBITOR، ترقبوا عدد المجلة الورقي والرقمي لشهري أبريل/مايو 2022. ولمشاهدة نسخة " on-demand " لاحتفالية تقديم الجوائز زوروا موقع www.ExhibitorOnline.com/Insight

أفضل جناح ضخم (أكثر من 5000 متر مربع)

الفائز: المملكة العربية السعودية

الموضوع: انعكاسات من ماضي المملكة وحاضرها ومستقبلها المشترك

الحجم: 13،059 متر مربع

الموكل: المملكة العربية السعودية، سعودي أرامكو

التصميم: بوريس ميكا وشركاه (Boris Micka Associates) ، كرافت ورك ليفينغ للتقنيات (Kraftwerk Living Technologies)، دار الهندسة

التصنيع: أليك (ALEC)، ALEC Fitout

شركات إضافية: فانكرام (Vancram)، إنفكتو 3دي (Enefecto 3D)، Sngular، Cyan Animatica، Entropy Studio، Pasos Largos، Adirondack، Leon Studio، وVictor Reyes

جائزة شرفية: الجناح الألماني

الموضوع: ملتقى ألمانيا

الحجم: 9،004 متر مربع

الموكل: الوزارة الاتحادية للاقتصاد وحماية المناخ

التصميم: Facts and Fiction GmbH، مختبر الهندسة الرؤيوية (لافا) LAVA – Laboratory for Visionary Architecture

التصنيع: مجموعة نوسلي

شركات إضافية: Designatics GmbH، SLD Mediatec GmbH، M Guide GmbH، Samsung SDS، Lteg GmbH، ESME Entertainment Services Grosse8، Rangundnamen، L2 Atelier، Schlaich Bergermann Partner، Transsolar، Energytec، Steinlehner، Kardorff Ingenieure، Voss + Fischer، Taufik Kenan، Koelnmesse GmbH

جائزة شرفية: جناح الإمارات العربية المتحدة

الموضوع: تواصل العقول، خلق المستقبل

الحجم: 15،064 متر مربع

الموكل: وزارة الثقافة والشباب

التصميم: سانتياغو كالاترافا

التصنيع: أليك

شركات إضافية: مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان، Kossmanndejong، Tellart، SYPartners، Tinkah، Lest We Forget، Loci، Waho، Nexus Studios، Onion Lab، Factory Fifteen، Yesyesno ، Matthew Herbert، Resonate، Mane، Calatrava International

أفضل جناح كبير (2،501 – 5000 متر مربع)

الفائز: جناح بولندا

الحجم: 2900 متر مربع

الموكل: هيئة الاستثمار والتجارة البولندية

التصميم: WXCA، Bellprat Partner AG ، WSP، WSP Middle East

التصنيع: Grupa MTP، FM Aldentro

شركات إضافية: ASK Studio، Ejsak Group، Poznan International Fair Consortium، ، Leniva Studio، Science Now، Stellar Fireworks، Tellart، Bico Group

جائزة شرفية: جناح أستراليا

الموضوع: حلم السماء الزرقاء

الحجم: 4،100 متر مربع

الموكل: وزارة الشؤون الخارجية والتجارة

التصميم: Bureau Proberts

التصنيع: ASGC Group

شركات إضافية: Accolade

جائزة شرفية: جناح كازاخستان

الموضوع: بوابة الغد

الحجم: 3،500 متر مربع

الموكل: كازاخستان، QazExpoCongress

التصميم: Insglück Gesellschaft für Markeninszenierung mbH

التصنيع: مجموعة نوسلي NUSSLI Group

شركات إضافية: Buro Kling Architectural Engineering Consultants، ARDECO، Neumann and Müller

أفضل جناح متوسط (1201- 2500 متر مربع)

الفائز: جناح سويسرا

الموضوع: انعكاسات

الحجم: 3083 متر مربع

الموكل: Presence Switzerland - وزارة الخارجية الفيدرالية السويسرية FDFA

التصميم: OOS AG, Bellprat Partner AG, Lorenz Eugster Landschaftarchitekten und Städtebau GmbH

التصنيع: Expomobilia, MCH Live Marketing Solutions AG

شركات إضافية: Winkler Livecom AG, Effektschmiede GmbH

جائزة شرفية: جناح هولندا

الموضوع: تكامل المياه والطاقة والغذاء

الحجم: 3،494 متر مربع

الموكل: وزارة الشؤون الخارجية ووكالة المشاريع الوطنية

التصميم: (V8 Architects) في8 أركيتكتس ، Witteveen+Bos, Kossmanndejong

التصنيع: Expomobilia, MCH Live Marketing Solutions AG

شركات إضافية: Ap Verheggen, Marjan van Aubel, Mogu, BuroBelén

جائزة شرفية: جناح أذربيجان

الموضوع: بذور المستقبل

الحجم: 1456 متر مربع

الموكل: جمهورية أذربيجان- مؤسسة حيدر علييف

التصميم: سيميتريكو (Simmetrico)

التصنيع: ASGC, Mint LLC, Carli Produzioni SrL

شركات إضافية: Maco Technology, Rubner Holzbau, K&D International Contracting LLC, C Decorazioni, Leva srl, Dadomani srl, Terenzi Srl, Bonsaininja Srl, Videosoft Srl, Luxive srl, M2L Srl, Armonica Srl, Unitech Digital Media Srl, Product Linfa by Robonica, Design Giampiero Peia, PCMC

أفضل جناح صغير (1200متر مربع - أو أقل)

الفائز: جناح الرؤية

الموضوع: الاكتشاف والإلهام والتقدير

الحجم: 500 متر مربع

الموكل: إكسبو 2020 شركة دبي المحدودة (Dubai LLC)

التصميم: إيكاريا أتيلييه (Icaria Atelier)

التصنيع: ALEC Fitout

شركات إضافية: CH2M Mace

جائزة شرفية: جناح قطر

الموضوع: قطر: المستقبل الآن

الحجم: 620 متر مربع

الموكل: دولة قطر، وزارة التجارة والصناعة

التصميم: سانتياغو كالاترافا، Calatrava International LLC; Paradigm & Partners, Paradigm Middle East Exhibitions and Events

التصنيع: ALEC Fitout

جائزة شرفية: جناح ليتوانيا

الموضوع: التكافل المستدام

الحجم: 1200 متر مربع

الموكل: وزارة البيئة في جمهورية ليتوانيا

التصميم: بوكاس (Baukas MB)

التصنيع: Arco Turnkey Solutions Contracting LLC

شركات إضافية: Mart Pro, Ho Pro, Spectacular Events Management DMCC

أفضل تصميم خارجي

الفائز: جناح الإمارات العربية المتحدة

الموكل: وزارة الثقافة والشباب

التصميم: سانتياغو كالاترافا

التصنيع: أليك (ALEC)

شركات إضافية: مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان، Kossmanndejong، Tellart، SYPartners، Tinkah، Lest We Forget، Loci، Waho، Nexus Studios، Onion Lab، Factory Fifteen، Yesyesno ، Matthew Herbert، Resonate، Mane، Calatrava International

جائزة شرفية: المملكة العربية السعودية

الموكل: المملكة العربية السعودية، سعودي أرامكو

التصميم: بوريس ميكا وشركاه (Boris Micka Associates)، كرافت ورك ليفينغ للتقنيات (Kraftwerk Living Technologies)، دار الهندسة

التصنيع: أليك (ALEC)، ALEC Fitout

شركات إضافية: فانكرام (Vancram)، إنفكتو 3دي (Enefecto 3D)، Sngular، Cyan Animatica، Entropy Studio، Pasos Largos، Adirondack، Leon Studio، وVictor Reyes

جائزة شرفية: جناح النقل

الموكل: إكسبو 2020 دبي

التصميم: فوستر وشركاه (Foster + Partners)

التصنيع: أليك (ALEC)، ALEC Fitout

شركات إضافية: ALEC Engineering and Contracting LLC, Laing O Rourke Middle East, Permasteelisa Gartner, Proscape, Tiger Steel, Serapid, Weta Workshop

أفضل جناح للاستدامة

الفائز: جناح النمسا

الموكل: وزارة النمسا الفدرالية للشؤون الرقمية والاقتصادية، الغرفة الاقتصادية الفيدرالية النمساوية

التصميم: كويركرافت (Querkraft Architekten)

التصنيع: مجموعة نوسلي NUSSLI Group

شركات إضافية: Buro Kling Architectural Engineering Consultants, Büro Wien, Ars Electronica Solutions

جائزة شرفية: جناح هولندا

الموكل: وزارة الشؤون الخارجية ووكالة المشاريع الوطنية

التصميم: (V8 Architects) في8 أركيتكتس ، Witteveen+Bos, Kossmanndejong

التصنيع: Expomobilia, MCH Live Marketing Solutions AG

شركات إضافية: Ap Verheggen, Marjan van Aubel, Mogu, BuroBelén

جائزة شرفية: جناح ماليزيا

الموكل: حكومة ماليزيا، وزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار، المؤسسة الماليزية للتكنولوجيا الخضراء والتغير المناخي

التصميم: Hijjas Architects and Planners, Design Integrated Architectural Engineering Consultant

التصنيع: Pico Malaysia, RAQ Contracting LLP

شركات إضافية: WEB Structures Sdn Bhd, LEC M&E Consultant Sdn Bhd, Atelier Ten, Inchscape Sdn Bhd, Flashlight Creative Sdn Bhd, KPK Quantity Surveyors Sdn Bhd, CD Communications Group Sdn Bhd

أفضل تعبير عن الموضوع

الفائز: جناح هولندا

الموكل: وزارة الشؤون الخارجية ووكالة المشاريع الوطنية

التصميم: (V8 Architects) في8 أركيتكتس ، Witteveen+Bos, Kossmanndejong

التصنيع: Expomobilia, MCH Live Marketing Solutions AG

شركات إضافية: Ap Verheggen, Marjan van Aubel, Mogu, BuroBelén

جائزة شرفية: جناح أذربيجان

الموكل: جمهورية أذربيجان- مؤسسة حيدر علييف

التصميم: سيميتريكو (Simmetrico)

التصنيع: ASGC, Mint LLC, Carli Produzioni SrL

شركات إضافية: Maco Technology, Rubner Holzbau, K&D International Contracting LLC, C Decorazioni, Leva srl, Dadomani srl, Terenzi Srl, Bonsaininja Srl, Videosoft Srl, Luxive srl, M2L Srl, Armonica Srl, Unitech Digital Media Srl, Product Linfa by Robonica, Design Giampiero Peia, PCMC

جائزة شرفية: جناح سويسرا

الموكل: Presence Switzerland - وزارة الخارجية الفيدرالية السويسرية FDFA

التصميم: OOS AG, Bellprat Partner AG, Lorenz Eugster Landschaftarchitekten und Städtebau GmbH

التصنيع: Expomobilia, MCH Live Marketing Solutions AG

شركات إضافية: Winkler Livecom AG, Effektschmiede GmbH

أفضل تقديم

الفائز: جناح كازاخستان (رحلة طيران بتقنية تحكم الذكاء الاصطناعي)

الموكل: كازاخستان، QazExpoCongress

التصميم: أرديكو وإنسجلويك Insglück Gesellschaft für Markeninszenierung mbH

التصنيع: مجموعة نوسلي NUSSLI Group

شركات إضافية: Buro Kling Architectural Engineering Consultants، ARDECO، Neumann and Müller

جائزة شرفية: جناح اليابان

الموكل: منظمة التجارة الخارجية في اليابان

التصميم: يوكو ناغاياما ومنشآت "إن.تي.تي" شركة موراياما، وشركة تانسيشا المحدودة

التصنيع: مجموعة نسولي

شركات إضافية: Neumann and Müller Middle East, Dentsu Live Inc., Obayashi Middle East Construction LLC, Hakuhodo Inc.

جائزة شرفية: جناح الولايات المتحدة الأميركية (تخطينا حدود السماء)

الموكل: وزارة الخارجية الأميركية

التصميم: ثينكويل غروب، وودس باغوت

التصنيع: Mint Creative Production, Adirondack Studios

شركات إضافية: Electra Exhibitions LLC, CTME, TECS Event Services, SpaceX, San Francisco Museum of Modern Art, Diligent Robotics, Cornell University, Zone Display Case, Maggs Bros. Ltd., Intellectual Properties Management, Zipline, Nanoracks, Inoksservis, Glidepath, Lobo and Listone, Honeywell, National Capital Flag Co., Art Sign Works, Mohawk, Herman Miller, Kohler, Berhardt/IFL, UPS, Dietl Artifact Shipping

أفضل نشاط / نشاط تفاعلي

الفائز: جناح إسبانيا (غابة الذكاء)

الموكل: حكومة إسبانيا، ومؤسسة Accion Cultural Española الثقافية

التصميم: Temperaturas Extremas Arquitectos, External Reference Architecture Bureau, Onionlab

التصنيع: Rimond Middle East General Contracting, Empty APD Joint Venture

شركات إضافية: The Others TV, Studio Canogar, Code 7 Pictures

جائزة شرفية: جناح شركة طيران الإمارات (إطلالة على طيران المستقبل)

الموكل: شركة طيران الإمارات

التصميم: مجموعة بلس للتصميم

التصنيع: Frozen Fish, CDC, WME

شركات إضافية: VK Exhibition & Décor Industry LLC, Fine Edge

جائزة شرفية: جناح سويسرا (بحر الضباب)

الموكل: Presence Switzerland - وزارة الخارجية الفيدرالية السويسرية FDFA

التصميم: OOS AG, Bellprat Partner AG, Lorenz Eugster Landschaftarchitekten und Städtebau GmbH

التصنيع: Expomobilia, MCH Live Marketing Solutions AG

شركات إضافية: Winkler Livecom AG, Effektschmiede GmbH

أفضل استخدام للتكنولوجيا

الفائز: ساحة الوصل (قبة العرض)

الموكل: إكسبو 2020 شركة دبي المحدودة

التصميم: أدريان سميث وغوردون جيل للتصميم

التصنيع: جايكوبس مايس

شركات إضافية: Creative Technology Middle East (CTME), Christie

جائزة شرفية: جناح جمهورية التشيك (نظام ساور)

الموكل: مكتب المفوض العام لمشاركة الجمهورية التشيكية في المعرض

التصميم: Formosa AA s.r.o.

التصنيع: Pico International, Builmark Contracting LLC

جائزة شرفية: جناح اليابان (تكامل الهواتف الذكية)

الموكل: منظمة التجارة الخارجية في اليابان

التصميم: يوكو ناغاياما ومنشآت "إن.تي.تي" شركة موراياما، وشركة تانسيشا المحدودة

التصنيع: مجموعة نسولي

شركات إضافية: Neumann and Müller Middle East, Dentsu Live Inc., Obayashi Middle East Construction LLC, Hakuhodo Inc.

أفضل معرض/ عرض

الفائز: جناح الفرص (الغابة المقلوبة)

الموكل: إكسبو 2020 شركة دبي المحدودة (Dubai LLC)

التصميم: إيكاريا أتيلييه (Icaria Atelier) إيه جي آي آركيتيكتس (AGI Architects)

التصنيع: ASGC, ALEC Fitout, Eversendai Engineering LLC

شركات إضافية: Flexbrick, Serge Ferrari, EConstruct, CH2M Mace

جائزة شرفية: المملكة العربية السعودية (الكاليدوسكوب السمعي البصري)

الموكل: المملكة العربية السعودية، سعودي أرامكو

التصميم: بوريس ميكا وشركاه (Boris Micka Associates) ، كرافت ورك ليفينغ للتقنيات (Kraftwerk Living Technologies)، دار الهندسة

التصنيع: أليك (ALEC)، ALEC Fitout

شركات إضافية: فانكرام (Vancram)، إنفكتو 3دي (Enefecto 3D)، Sngular، Cyan Animatica، Entropy Studio، Pasos Largos، Adirondack، Leon Studio، وVictor Reyes

جائزة شرفية: جناح نيوزيلندا (غرفة النهر)

الموكل: نيوزيلندا للتجارة والاستثمار

التصميم: جاسماكس Jasmax

التصنيع: Rice Perry Ellis & Partners, Rimond Middle East General Contracting, Turner & Townsend

شركات إضافية: Neumann & Meuller, Nga Tangata Tiaki o Whanganui, Te Ati Haunui-a-Paparangi, Haumi, Workshop e, Mott MacDonald, Kaynemaile Architectural Mesh, Lightworks, Special Group

أفضل عناصر وتفاصيل

الفائز: جناح إيطاليا (تمثال داود بتقنية ثلاثية الأبعاد)

الموكل: مكتب المفوض العام لمشاركة إيطاليا في معرض إكسبو 2020 دبي، مكتب مساعد المفوض العام، وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي

التصميم: CRA-Carlo Ratti Associati, Italo Rota Building Office, Matteo Gatto, F&M Ingegneria

التصنيع: RAQ Contracting Co., Mapei, Carli Produzioni S.r.l., Eurofiere S.P.A., Makr Shakr

شركات إضافية: AGMultivision, Liminae Lighting Design, P2A Design, 100km Studio, Studio FM Milano, CNR, ENI, Alessandro Camera, Italian Commissioner’s Office at Expo 2020 Dubai, the Museum of the Galleria dell’Accademia of Florence and the Ministry of Culture in partnership with the Department of Civil and Environmental Engineering at the University of Florence

جائزة شرفية: جناح بيلاروسيا (شجرة المعرفة)

الموكل: وزارة الشؤون الخارجية لجمهورية بيلاروسيا

التصميم: كريستسينا فيسوتوسكايا، ألياكساندر درانتس، يوري يولاسيك، لودميلا فيسوتوسكايا، مجموعة نسولي

التصنيع: مجموعة نسولي

شركات إضافية: Pico International LLC, QA Construct LLC, Pico Production Ltd.

جائزة اختيار المحرر

الفائز: جناح ألمانيا

الموكل: الوزارة الاتحادية للاقتصاد وحماية المناخ

التصميم: Facts and Fiction GmbH، مختبر الهندسة الرؤيوية (لافا) LAVA – Laboratory for Visionary Architecture

التصنيع: مجموعة نوسلي

شركات إضافية: Designatics GmbH، SLD Mediatec GmbH، M Guide GmbH، Samsung SDS، Lteg GmbH، ESME Entertainment Services Grosse8، Rangundnamen، L2 Atelier، Schlaich Bergermann Partner، Transsolar، Energytec، Steinlehner، Kardorff Ingenieure، Voss + Fischer، Taufik Kenan، Koelnmesse GmbH

جائزة شرفية: جناح تايلند

الموكل: وكالة النهوض بالاقتصاد الرقمي (وزارة الاقتصاد الرقمي والشؤون الاجتماعية)

التصميم: Index Creative Village PLC, Design103 International Co. Ltd.

التصنيع: Index Creative Village PLC

جائزة شرفية: جناح لوكسمبورغ

الفائز: جناح البيرو

الموكل: لجنة البيرو لترويج الصادرات والسياحة (PROMPERU)

التصميم: Habitare Archetectura E Ingenieria, Pico International LLC

التصنيع: Pico International LLC, QA Construct LLC, Pico Production Ltd.

جائزة شرفية: جناح مصر

التصميم: مجموعة يونايتد غروب

التصنيع: يونايتد غروب سيستمز

جائزة شرفية: جناح الهند

الموكل: إكسبو 2020 الهند

التصميم: C.P. Kukreja Architects

التصنيع: M/S City Diamond Contracting LLC

شركات إضافية: Muse International, Moving Pixels, AASA Middle East

نبذة حول حول إكزهبيتور ميديا غروب

تحتل مركزاً ريادياً في عالم المعارض التجارية وثقافة تسويق فعاليات الشركات، تتولى إكزهبيتور ميديا غروب نشر مجلة EXHIBITOR الحائزة على جوائز، وهي مجلة شهرية تبرز أفضل الممارسات في عالم تسويق المعارض التجارية.

وتتضمن الفعاليات التعليمية لإكزهبيتور: EXHIBITORLIVE، المؤتمر والمعرض السنويين للمعارض وتسويق فعاليات الشركات؛ EXHIBITORFastTrak مؤتمرات التعليم المسرع؛ EXHIBITOR eTrak للتعليم المحترف عبر الإنترنت. وتعتبر إكزهبيتور ميديا غروب المؤسس والراعي لشهادة مسوق المعارض CTSM ، وهو برنامج الشهادات الوحيد المصادق عليه مهنياً من الجامعات. لمعرفة المزيد برجاء زيارة موقع " www.ExhibitorOnline.com"