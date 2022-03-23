أسطورة الموسيقى الهندية "إيه. آر. رحمان": وداعاً إكسبو

المصدر: البيان

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يعتلي الموسيقار الحائز على عدة جوائز، إيه. أر. رحمان، للمرة الأخيرة خشبة المسرح في إكسبو 2020 دبي، يوم 25 مارس، بعد النجاحات الكثيرة التي حققها الموسيقي الشهير خلال عدة حفلات أقامها رفقة فرقته النسائية الرائدة (أوركسترا فردوس) في الحدث الدولي، وجذبت جماهير واسعة من جنسيات مختلفة.

وكان حفله المنفرد الأخير في إكسبو 2020 دبي في ديسمبر أحد أكثر الفعاليات الموسيقية شعبية، حيث حقّق ما يقرب من 20 مليون مشاهدة على موقع إكسبو الافتراضي، وصُنف إلى جانب حفل "بلاك آيد بيز" وحفل "كولد بلاي" كواحد من أكثر الفعاليات مشاهدة منذ افتتاح إكسبو 2020 دبي في الأول من أكتوبر من العام الماضي.

وقال أسطورة الموسيقى في سبتمبر قبل افتتاح إكسبو 2020 دبي: "سيكون العالم كله في إكسبو 2020 دبي. أعتقد أن الفريق بأكمله في إكسبو يشعر بأننا سنُعطي انطباعا رائعا، وسنغيّر وجهة نظر الكثيرين من جميع أنحاء العالم عن سكان هذه المنطقة، بما فيهم الفنانين. فنحن نصنع شيئا أصيلا ينبُع من قلوب الناس، ونُشجع إبداعاتهم الفردية".

ويبدأ الحفل، الذي أطلق عليه اسم "إيه. آر. رحمان مرة أخرى"، في تمام الساعة 19:00 في منصة اليوبيل في 25 مارس.