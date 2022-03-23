أرض الألوان.. فعاليات ممتعة في إكسبو حتى 26 مارس.. ترقبوها

المصدر: البيان

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سيحظى زوار إكسبو 2020 دبي، بمجموعة من الفعاليات الدولية والاقتصادية والثقافية والترفيهية الممتعة، أبرزها:



اليوم الوطني لهايتي

- المراسم الرسمية، 10:15، ساحة الوصل

- مؤتمر إعلامي يرأسه معالي جان فيكتور جينوس، وزير خارجية هايتي، الساعة 13:00، مركز إكسبو الإعلامي، غرفة المؤتمرات A



اليوم الوطني لباكستان

-المراسم الرسمية، 16:15، ساحة الوصل



أرض الألوان - عاصم أظهر، وأيما بيج، وبيان|باكستان

- ندعوكمللاحتفال بشعب باكستان وثقافته وتنوعه في الفعالية الختامية لليوم الوطني، ولاكتشاف كنوزها الدفينة التي يعرضها فيلم وثائقي مميز، يلي ذلك تقديم عرض يضم مجموعة من الفنانين الموهوبين، منهم عاصم أظهر، وأيما بيج، وبيان

-20:15 – 23:15، منصة اليوبيل



أسبوع المياه (20-26 مارس)





السبيل إلى المياه|جمهورية التشيك

-يتناول هذا المؤتمر التعليمي واحدة من قضايا كوكب الأرض الحاسمة: نقص المياه النقية في المجتمعات المحلية في جميع أنحاء العالم، ويُنظَّم بالتعاون مع التحالف العالمي للمضخات الحيوية الذكية، وهو كيان دولي يتألّف من مجموعة من الجامعات من جميع أنحاء العالم

- 10:00 - 18:00، مدرج تيرّا



منهجية إدارة مستجمعات المياه، جلسة نقاشية حول أمن المياه

- يستضيف قطاع تنمية الموارد العالمية هذه الفعالية، التي تعد جزءا من فعاليات اليوم الثاني من برنامج "الاستخدام المبتكر للمياه في البيئات الجافة" المنعقد على مدار يومين

- 16:00-19:00، غرفة المؤتمرات، جناح إسرائيل



مؤتمر "إدارة المياه واستدامتها في المناطق القاحلة"

-مؤتمر مشترك تستضيفه جامعة الإمارات بالشراكة مع جناح أستراليا، لمناقشة حلول إدارة الموارد المائية واستدامتها في المناطق القاحلة، لدراسة قضايا المياه على مستوى العالم، واستكشاف التحديات المستقبلية بشأنها

- 08:30-12:30، مركز دبي للمعارض: القاعة 2A جنوب



الفعاليات الأخرى



المنتدى العالمي للأعمال لدول أمريكا اللاتينية

-دعوة لإثارة النقاش بين قادة الأعمال بشأن مواضيع الإصلاح والتمكين والنمو، وتُستأنَف فعالياتالمنتدى العالمي للأعمال لدول أمريكا اللاتينية في عام 2022 تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"

- 23-24 مارس، 09:00–18:00، مركز دبي للمعارض: القاعة 1 جنوب، الغرف 1-8 جنوب، الجناح 1 جنوب



يوم مع بيت الهامور

- يطل علينا بيت الهامور، المشروع الفني المجتمعي الفريد من نوعه في إكسبو 2020، احتفالاً بنجاحه والأثر الذي تركه، بالإضافة لمشاركة معلومات بشأن خطط إدارة إرثه

- 13:00-17:00، بيت الهامور، منتدى الفرص، عالم الفرص – جناح الفرص

- 15:30، الإعلان عن إرث بيت الهامور. سيتاح إجراء المقابلات مع أحمد العنزي، مدير أول الفنون والثقافة، أجنحة ومعارض إكسبو



العروض التعبيرية لإسحاق هيرنانديز|المكسيك

-دعوة للاستمتاع بهذا العرض الأدائي الراقص والمدهش لأحد أشهر الفنانين المكسيكيين العالميين، النجم اللامع في فن الباليه إسحاق هيرنانديز، الذي حقق ما يحلم به قلة قليلة من فناني الباليه، حين أصبح المؤديِ الرئيسي لفرقة الباليه الإنجليزية الوطنية.

-17:30-19:00، منصة اليوبيل



"صن داون فلو" بمشاركة "إكس يوغا دبي"

-ندعوكم لأخذ نفس عميق والاستمتاع بالليونة في جلسة يوغا بقيادة المدرب العالمي الشهير باتريك بيتش وممثلة بوليوود نيها شارما

-جلسة: 17:30-18:30 – الاستقبال والترحيب: 18:30-20:00، ساحة إكسبو الرياضية وحديقة الاحتفالات



جيانا نانينى|إيطاليا

-جيانا نانيني هي مغنية وكاتبة أغاني وعازفة إيطالية؛ من أبرز أغنياتها أمريكا، وفوتورومانزا، إي ماسكي، وبيلو إي إيمبوسيبل، التي حققت نجاحا كبيرا على مستوى أوروبا، في النمسا وألمانيا وإيطاليا وسويسرا

- 21:30 - 23:00، مسرح دبي ميلينيوم



24 مارس



اليوم الوطني لناميبيا

-المراسم الرسمية، 10:15، ساحة الوصل



الرؤى والرحلات|ناميبيا

- دعوة للانضمام إلى سلسة رائعة من المناقشات التثقيفية والملهِمة والحورات الدافئة التي تعالج الصور النمطية الجنسانية، بينما نمضي قُدما نحو مستقبل أكثر مساواة بين الجنسين، حيث ستنضم إلى المناقشة السيدة مونيكا غينغوس، سيدة ناميبيا الأولى

-18:00-19:00 جناح المرأة



اليوم الوطني لغواتيمالا

- المراسم الرسمية، 16:15، ساحة الوصل



أسبوع المياه (20-26 مارس)



برنامج جناح المرأة|المجلس العالمي للمرأة:

-التطلّع للمساواة: التصدي لتحديات الوصول إلى الموارد المائية

- يناقش قادة الفكر والرؤى وصنّاع التغيير الكيفية التي يمكن بها جعل مهمة جمع المياه المحلية في البلدان النامية أكثر إنصافا بين الجنسين وبناء استراتيجيات لزيادة الأدوار القيادية للمرأة في الاقتصاد الأزرق

- 15:00-16:30، جناح المرأة



سلسلة تأثير إكسبو لايف: "من الطاقة الشمسية إلى الطاقة البشرية"

-دعوة للانضمام إلى جلسة نقاشيّة لمعرفة أهمية توفير مياه الشرب النظيفة للمحتاجين، وإيجاد حلول مبتكرة وميسورة التكلفة لجعل هذه المجتمعات مستقلة فيما يتعلق بالمياه

-16:00-17:00، جناح مبدعون في الخير من إكسبو لايف



الفعاليات الأخرى



مؤتمر "بناء أنظمة مرنة ومستدامة لرعاية وتنمية الطفولة المبكرة"

-يدعوكم المكتب الدولي للتربية التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو" ودبي العطاء لحضور هذا المؤتمر رفيع المستوى، لاستعراض نتائج أربع سنوات من التعاون في مجال أنظمة التعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة

- 09:30-15:30، جناح دبي العطاء



مسيرة جمعية كشافة الإمارات

- مسيرة لفرق مجتمع الكشافة في دولة الإمارات بمشاركة 30 فرقة كشافة، تتخللها عروض موسيقية وفنية تقدمها الفرق المشاركة

- 16:00-16:30، شارع القرم، منطقة الاستدامة



جلسة نقاشيّة لمنصة التصميم الإماراتي (منصة) تحت عنوان "قوة سرد القصص في التصميم"

- المشاركون في الجلسة النقاشية:

-كارمن بوينو، نائب المفوَّض العام ومدير الجناح الإسباني

-هند المهيري، مدير الغدير للحِرف الإماراتية

-إيرين هيديجر، رئيسة قسم الفنانين في المختبرات، جامعة الفنون في زيورخ

- 16:00-18:00، نادي 2020 من إعمار، الطابق الثاني



لويزا وينك

-فنانة موسيقى البوب البرازيلية لويزا وينك تعود إلى إكسبو 2020 دبي بعرض جديد مفعم بالطاقة والحيوية، حيث ستقدم باقة من أجمل الأغنيات لكل من الفنانين: دوا ليبا، وبيونسيه، أنيتا، لويزا سونزا، إضافة إلى نخبة من أغانيها الأصلية

- 17:00-18:00، مسرح دبي ميلينيوم



عرض الفنون الفيتنامية|فيتنام

-دعوة للاحتفال بالفنون والثقافة الجميلة التي تتمتع بها هذه البلاد الرائعة. فضلا عن عرض عدد كبير من الفنون التقليدية والمنتجات الحرفية التي تفتخر فيتنام بإنتاجها. ستتخلل هذه الفعالية عروض موسيقية تقليدية

-19:00-21:00، مسرح دبي ميلينيوم



إيه. آر. رحمان

- سيعتلي الموسيقار إيه. آر. رحمان الحائز جائزتي الأوسكار والغرامي، خشبة المسرح لأحياء حفل موسيقي خاص

- 19:00-23:00، منصة اليوبيل

حمزة هوساوي

-ندعوكم للاستمتاع بإيقاعات هذا الفنان السعودي الرائد في مجال موسيقى الآر أند بي، وهو واحد من أوائل فناني موسيقى الآر أند بي في المملكة العربية السعودية

- 22:00-23:00، مسرح دبي ميلينيوم



25 مارس



أسبوع المياه (20-26 مارس)



الإمارات تبتكر: يوم المياه العالمي 2022

-تهدف هذه الفعالية إلى زيادة الوعي بأهمية المياه الجوفية وكيفية الحفاظ عليها وتوعية أفراد المجتمع بالأساليب المختلفة المتبعة لحمايتها والحفاظ عليها.

-10:00-12:00 ، منتدى الفرص



مؤتمر الأنهار العابرة للحدود | من التحديات إلى الفرص

-يجمع هذا المؤتمر خبراء من غينيا وأوروبا والشرق الأوسط وأستراليا وأمريكا اللاتينية ومنطقة ميكونغ، لمناقشة الفرص والتحديات التي تواجه إدارة المسائل المتعلقة بالأنهار العابرة للحدود

-10:00-15:00، مركز دبي للمعارض، القاعة 2A جنوب



محادثة "العناصر المادية من منظورات ومستويات مختلفة"

- ندعوكم للانضمام إلى حوار عنوانه "العناصر المادية من منظورات ومستويات مختلفة"، ويدور الحوار بين النحاتة الإماراتية عزة القبيسي، والمهندسة المعمارية الإسبانية إينيس بيدراس

- 15:30، جناح إسبانيا



فعاليات أخرى



الحصول على توقيع بيترا فلهوفا

- دعوة لمقابلة السلوفاكية بيترا فلهوفا، الحاصلة على الميدالية الذهبية في التزلج على جبال الألب، في أولمبياد بكين 2022 – في جلسة بعنوان "رحلتي إلى الذهبية الأولمبية والترويج لمنتجعات التزلج في سلوفاكيا"

- 17:00، جناح سلوفاكيا



جيوفاني سوليما | إيطاليا

- فرقة مبتكرة تضم أكثر من 100 عازف تشيلو، أسسها جيوفاني سوليما وإنريكو ميلوتسي، وهما ملحنان ومنسقان موسيقيان وقائدا أوركسترا وعازفا تشيلو، قدما عروضهما في شتى أنحاء العالم

- 18:00-20:00، مسرح دبي ميلينيوم



أصوات الحدائق الأندلسية | المغرب

- حفل موسيقي يصدح بأقدم وأهم مقطوعات الموسيقى العربية الأندلسية والغرناطية التقليدية، مع عروض من أوركسترا فاس والفنانة نبيلة معن

-21:00-23:15، مسرح دبي ميلينيوم



جيسون ديرولو

-سيحيي المغني وكاتب الأغاني والراقص الأمريكي، جيسون ديرولو، الذي باع أكثر من 30 مليون أغنية منفردة، منها أغنية "ويغل" و"إن ماي هيد"، حفلا حيا في إكسبو 2020 دبي

-22:00-23:00، منصة اليوبيل



26 مارس



اليوم الوطني لليبريا

-مراسم الاحتفال الرسمية، 10:15، ساحة الوصل



اليوم الوطني لبربادوس

-مراسم الاحتفال الرسمية، 16:15، ساحة الوصل

-منتدى الشباب حول أزمة المناخ 11:00، مركز إكسبو الإعلامي

-حفل موسيقي، 19:00، منصة حديقة الاحتفالات

-حفل آخر لاحق يضم منسق الأغاني "دي جيه بافي" الحائز لقب "ريد بول ثري ستايل وورلد دي جيه شامبيون"، 22:00، سولتيز بيتش بار



الركض في إكسبو 3

-استعدوا للمشاركة في السباق الأخير لـفعالية "الركض في إكسبو"، ويمكنكم التسجيل في سباق الركض المَرح لمسافات تصل إلى 3 كيلومترات، و5 كيلومترات، و10 كيلومترات، والتسجيل مفتوح للجميع من كافة الأعمار والقدرات

- 06:30-10:00، في أرجاء الموقع



منتدى مهرجان المواهب

-في منتدى مهرجان المواهب الأوكراني هذا، سيُدعى ممثلي الوفود، والمشاركين في المهرجان، الذين جرى تقديرهم بشكل إبداعي واجتماعي، إلى المسرح، حيث ستُتاح لهم الفرصة لتقديم أنفسهم وبلدانهم

- 10:00-12:00، مدرج تيرّا



النسخة الثانية من مسابقة "رالي العرب لريادة الأعمال والابتكار"

-دعوة لمعرفة المزيد عن هذا "الرالي"، وهو مسابقة تستهدف طلاب الجامعات من المنطقة العربية، وتهدف إلى التعرف إلى الأفكار والمشروعات المُبتكرة. سيكون الرالي عبارة عن مخيم تدريبي لتطوير الأفكار في عدة قطاعات، من بينها: التطبيقات الذكية والذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والثورة الصناعية الرابعة، وغيرها الكثير.

- 19:00-21:30، جناح مبدعون في الخير من إكسبو لايف



بليبي

- ينتج بليبي مقاطع فيديو تعليمية للأطفال الصغار، حيث يمكن لأطفالكم تعلّم الكثير من الأمور وهم يغنّون، كما يقوم بليبي بإنتاج رسوم متحركة تعليمية للأطفال، وغيرها

-16:30-17:00، منصة اليوبيل



تنظيم مسيرة وإطفاء الأضواء بمناسبة مبادرة "ساعة الأرض 2022"

- دعوة للانضمام إلى مسيرة عامة، فضلا عن "إطفاء الأضواء" في منطقة الاستدامة تكريما لمبادرة "ساعة الأرض 2022"، من تنظيم جمعية الإمارات للطبيعة، بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة

-مسيرة، 20:30-21:30، شارع الغاف ومنطقة الاستدامة



راشيل آن غو

- راشيل آن غو هي ممثلة، وعارضة أزياء، ومغنية، لعبت دور "إليزابيث شويلر هاميلتون" في مسرحية ويست إند الموسيقية "هاميلتون". وشاركت أيضا في مسرحيات موسيقية أخرى، مثل "ذا ليتل ميرميد"، و"طرزان"، بالإضافة إلى تأدية دور "جيجي" في "ميس سايغون"

- 21:00-23:00، منصة اليوبيل