اليونان.. رحلة مليئة بالإبداع والقصص الرقمية

المصدر: البيان

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استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان, وزير التسامح والتعايش، والمفوض العام لإكسبو 2020 دبي، معالي بانايوتيس بيكرامينوس، نائب رئيس مجلس وزراء الجمهورية الهيلينيَّة، والوفد المرافق له، وذلك ضمن فعاليات احتفال اليونان بيومها الوطني، أمس الثلاثاء، على منصة الأمم في ساحة الوصل، القلب النابض لإكسبو 2020 دبي، حيث شملت الفعاليات الرسمية للحفل عزف النشيد الوطني الإماراتي واليوناني ورفع علم كلا من البلدين.



وفي كلمته قال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان: "نعتز بالعلاقات القوية والمستمرة التي تربطنا مع اليونان، والتي شهدت نموا كبيرا في المجالات السياسية والإقتصادية والثقافية، منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية في أوائل السبعينيات من القرن الماضي. كما نتطلع إلى استكشاف آفاق جديدة للتعاون بين بلدينا، وعلى الأخص في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل الطيران والسياحة والطاقة".



وأضاف: "تمثل مشاركة اليونان إلتزامها القوي بالتنمية العادلة والمستدامة، ويدعو الجناح زواره لاستكشاف نهج الدولة الذي يتيح حرية الحركة للأفكار والسلع والأفراد، فيما يسلط الضوء على قوة التكنولوجيا والابتكار في صناعة المستقبل".

وقال معالي بانايوتيس بيكرامنيوس: "أشعر بالفخر والسعادة للإحتفال باليوم الوطني لليونان بهذه الطريقة الرائعة في قلب إكسبو 2020 دبي الذي يحمل شعار (تواصل العقول وصنع المستقبل) خاصة في اطار الجهود المبذولة للوصول إلى التعافي بعد الجائحة، حيث أصبحت الاستدامة هي الأكثر أهمية للتعافي بعد كوفيد-19".



وأضاف: "استقبل جناح اليونان خلال الفترة الماضية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس الوزراء حاكم دبي. والعديد من الشخصيات المرموقة، وشكل عام 2021 عاما خاصا لكل من البلدين حيث شكل الذكرى السنوية لاستقلال اليونان والذكرى الخمسين لقيام دولة الإمارات. وفي السنوات الأخيرة صاغت اليونان والإمارات أقوى شراكة استراتيجية على أساس رؤيتنا المشتركة لتنمية سلمية ومزدهرة وتمسكنا الراسخ بمبدأ القانون الدولي، وأنشأنا تجارة وثيقة العلاقات لتحقيق الاستثمارات المهمة والمشتركة. وستزداد العلاقات بين البلدين عمق وقوة في السنوات القادمة".



في نهاية الحفل قدمت أوركسترا ميكس ثيودوراكيس مجموعة من المعزوفات اليونانية الشهيرة، وهي تحتفل بالملحن ميكيس ثيودوراكيس، صاحب الأسلوب الفريد، عبر المزج بين الأساليب اليونانية التقليدية والتأليف الكلاسيكي وموسيقى البوب، حيث ترك بصمة قوية ودائمة على ثقافة القرن العشرين، فيما قدمت، في إطار اليوم ذاته، حفلا مستقلا على مسرح دبي ميلنيوم.

ويقع جناح اليونان في منطقة الاستدامة، وهو يقدم رحلة مليئة بالإبداع لاستكشاف أبرز ركائز حاضر اليونان ومستقبلها. ويدعو الجناح لاكتشاف أكثر ما يجعل اليونان في عامي 2021 و2022 دولة ذات دور حيوي في مختلف قطاعات الاقتصادات العالمية والتنمية في فعالية تُروى فيها كل القصص بصيغة رقمية.



وتعتبر الأيام الوطنية والفخرية في إكسبو 2020 دبي لحظات ومناسبات خاصة للاحتفال بكلٍ من مشاركينا الدوليين الذين يزيد عددهم على 200 مشارك وتسليط الضوء على ثقافاتهم وإنجازاتهم واستعراض ما تزخر به أجنحتهم من برامج وعروض ضمن الحدث الدولي.



وتستمر فعاليات إكسبو 2020 دبي حتى 31 مارس 2022، ويدعو الحدث الدولي الزوار من جميع أنحاء كوكب الأرض إلى أن نصنع معا عالما جديدا في احتفال بإبداع البشر وابتكاراتهم وتقدمهم وثقافاتهم على مدار ستة أشهر.

