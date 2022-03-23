الإمارات تبحث تعزيز العلاقات مع إستونيا وألمانيا

المصدر: دبي - وام

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استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك في مقر إكسبو 2020 دبي.

جرى خلال اللقاء بحث قضايا المنطقة وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية بالإضافة إلى سبل تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما استعرض الجانبان مخرجات مشاركة المجلس في إكسبو 2020 دبي، ودور جناح المجلس بإكسبو في تسليط الضوء على الإرث التاريخي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والأسس التي قام عليها والخطط والمشروعات التي تم العمل عليها في مختلف المجالات إضافة إلى تطلعاته ومشروعاته المستقبلية.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بمعالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، مؤكداً على الدور المهم للمجلس في ظل التحديات المشتركة التي تواجهها دول الخليج العربي وكذلك تعزيز العلاقات الاستراتيجية والأخوية الخليجية من أجل مستقبل مزدهر مستدام لشعوبنا.

آفاق مشتركة

كما التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ألار كاريس رئيس جمهورية إستونيا وذلك في مقر إكسبو 2020 دبي. ونقل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياتهم لجمهورية أستونيا الصديقة التقدم والازدهار.

جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية إستونيا وسبل تعزيز آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين وشعبيهما. كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها مستجدات الأوضاع في أوكرانيا وسبل تعزيز جهود تحقيق تسوية سياسية لهذه الأزمة. ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة ألار كاريس. وأشاد سموه بنموذج أستونيا الرائد عالمياً في مجال التحول الرقمي وامتلاكها لقطاع متطور في مجال تكنولوجيا المعلومات والأمن الإلكتروني، ونجاحها في بناء نظام فريد للمجتمع الرقمي يعد واحداً من أكثر الأنظمة تطوراً على مستوى العالم.

كما استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، الدكتور روبرت هابيك نائب المستشار الألماني وزير الشؤون الاقتصادية وحماية المناخ وذلك في مقر إكسبو 2020 دبي.

جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة.