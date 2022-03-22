البواردي يزور أجنحة اليابان والصين وسوريا

المصدر: دبي - وام

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زار معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، أجنحة كل من اليابان، والصين، وسوريا، في معرض إكسبو 2020 دبي، واطلع على أبرز ما تقدمه الأجنحة الثلاثة خلال مشاركتها بالحدث العالمي من ابتكارات وتقنيات وفرص في مختلف المجالات.



وبدأ معاليه جولته بزيارة الجناح الياباني التي اطلع خلالها على استعدادات مدينة أوساكا اليابانية لاستضافة الدورة المقبلة من معرض «إكسبو» العالمي التي من المقرر أن تُقام فعالياتها خلال العام 2025.



وتعرف معاليه خلال الزيارة على رؤية الجناح الذي تكتسب خصوصية قائمة على المزج بين الثقافة والتقاليد اليابانية والتطور التكنولوجي باستخدام أساليب وتقنيات مبتكرة تأخذ الزائر في رحلة خيالية ساحرة تربط الماضي بالحاضر والمستقبل.



ثم زار معاليه بعد ذلك الجناح الصيني الذي يسلط الضوء على حضارة الصين القديمة وتاريخها العريق وقدرتها الدائمة على التجدد ومواكبة روح العصر وهو ما أهلها لتبوؤ مكانة عالمية مرموقة في مختلف جوانب التنمية المستدامة.



واختتم معاليه جولته بزيارة الجناح السوري الذي يقام تحت شعار «معاً المستقبل لنا» ويمثل نافذة واسعة للإطلال على الثقافة والحضارة السورية.