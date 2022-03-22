«إكسبو» يعزز آفاق التعاون الاقتصادي بين الإمارات وباراغواي

المصدر: دبي ـ البيان

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قال مسؤولون من باراغواي قبيل انعقاد المنتدى العالمي للأعمال لدول أمريكا اللاتينية إن «إكسبو 2020 دبي» أسهم في الانتقال بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين دبي وباراغواي إلى آفاق أرحب ليعزز بذلك النمو والازدهار بين البلدين الصديقين.

وقالت استيفانيا لاتيرزا، نائب وزير الترويج للاستثمارات والصادرات في باراغواي، والسفيرة لدى باراغواي: «نحن على ثقة بأن المنتدى العالمي للأعمال لدول أمريكا اللاتينية سيشكل علامة فارقة أخرى وفرصة استثنائية لكل من دولة الإمارات وباراغواي لتحديد مجالات الشراكة المشتركة وخلق مستقبل يعود بالفائدة على جميع الأطراف المعنية».

ويهدف المنتدى العالمي للأعمال لدول أمريكا اللاتينية، الذي يقام بصيغة هجينة تحت شعار «اقتصاد راسخ لغدٍ واعد» في مركز دبي للمعارض في «إكسبو 2020 دبي» يومي 23 و24 مارس الجاري، إلى استكشاف أوجه التآزر بين دول أمريكا اللاتينية من جهة ودبي والإمارات عموماً من جهة أخرى. ويتعدى تركيز المنتدى، الذي تم إطلاق دورته الأولى في العام 2016، الأسواق التقليدية المتمثلة بالولايات المتحدة وأوروبا والصين.

وأضافت لاتيرزا: «نظمت باراغواي عدداً من منتديات الأعمال، التي لاقت استحساناً كبيراً، خلال معرض إكسبو 2020 دبي منذ انطلاقته في الأول من أكتوبر 2021، حيث تم تحقيق نتائج مشجعة على صعيد استكشاف الفرص التجارية والاستثمارية في دبي وباراغواي».

ومنذ افتتاح معرض «إكسبو 2020 دبي»، عقدت باراغواي العديد من منتديات الأعمال في إطار سعيها لتعزيز العلاقات التجارية بين الجهات الحكومية والقطاعين العام والخاص في كلا البلدين.

وكانت باراغواي قد احتفلت بعيدها الوطني في إكسبو 2020 دبي في 4 مارس الجاري، بحضور ماريو عبدو بينيتز، رئيس جمهورية باراغواي، حيث نظم جناح باراغواي بهذه المناسبة عدداً من العروض التي أبرزت ثقافة البلاد ومواهبها المتنوعة والفريدة.

وأضافت: «سيكون لدى باراغواي حضور دبلوماسي مباشر في الإمارات قريباً مع افتتاح سفارتنا، التي نؤمن بأنها تشكّل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو دعم وترسيخ العلاقات المتميزة بين بلدينا».

وأشارت إلى «أن افتتاح السفارة يشكل جزءاً لا يتجزأ من تركيز باراغواي الاستراتيجي على أجندة التنمية عبر قطاعات التجارة والاستثمار بطريقة تعود بالفائدة على جميع الأطراف التي لديها علاقات تجارية راسخة معنا».

وبدوره، قال لويس ألبيرتو كاستغليوني، وزير الصناعة والتجارة في جمهورية باراغواي: «وفر إكسبو 2020 دبي لباراغواي وسائر دول أمريكا اللاتينية منصة ممتازة لتعزيز العلاقة الثنائية مع الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام، إضافة إلى إتاحته الفرصة لتوسيع الروابط التجارية مع البلدان المشاركة الأخرى من مختلف أنحاء العالم».