مريم المهيري تضيء على جهود المرأة الإماراتية في حماية البيئة

المصدر: البيان

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عقد الصندوق الدولي للرفق بالحيوان " آيفاو" ووزارة التغير المناخي والبيئة، وهيئة البيئة في أبو ظبي، أمس ندوة في جناح المرأة بإكسبو 2020 دبي لتسليط الضوء على دور وجهود المرأة في إنقاذ الحيوانات من خطر الانقراض، وتمكين المجتمعات وحماية البيئة.

وأشادت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، بدور المرأة في جميع أنحاء العالم في مجالات رعاية البيئة؛ وتحدثت عن الكثير من الإماراتيات اللاتي حققن إنجازات عالمية في مجال البيئة، ومن بينهن سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري.

ودعت معاليها إلى العمل المشترك من أجل تعزيز إمكانات المرأة، من خلال التعليم والتدريب وخلق الفرص لها لتحقيق طموحاتها في هذا المجال.

وعبر رسالة مسجلة بُثّت خلال الندوة، التي تعرّف الحضور على النساء اللواتي يعملن على تعزيز مفهوم الحفاظ على البيئة والمناخ في أنحاء العالم، قالت معاليها: "من الواضح أنه لا يوجد نقص في النماذج التي يُحتذى بها في الحفاظ على الحياة البريّة، والأمر متروك لنا لضمان استمرار هذا التوجه في المستقبل".

وتحدثت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، أمين عام هيئة البيئة في أبو ظبي، عن مهمتها منذ الأيام الأولى والتحديات التي تمكنت من تجاوزها.

وأضافت: "تحقق النساء، من خلال توليهن مهاما متعددة وتواجدهن في جميع القطاعات، نجاحات كبيرة. نعمل على تعزيز التعليم والتدريب خلال العمل، لمنح زميلاتي الخبرة الكافية ليحققن الإنجازات الكبيرة في المستقبل".

من جهتها قالت هبة الشحّي، القائم بأعمال مدير إدارة التنوع البيولوجي في وزارة التغير المناخي والبيئة: "من المهم تسليح المرأة بالعلم والمعرفة والأدوات التي تُمكّنها من النجاح، وإلهامها لتستمر في تحقيق النجاحات مع استمرارها بالتعلم؛ وهذا ما يحصل في وزارة التغير المناخي والبيئة. ولقد تلقيت الكثير من الدعم في مجال عملي، لأتمكن من تطوير ذاتي وتحقيق النجاحات والاستفادة من الفرص التي توفرها دولة الإمارات".

من ناحيتها أكدت باتريشيا أووري، مديرة شبكة عموم أفريقيا لحماية الحياة البريّة /كينيا/: " أن هذه هي المرة الأولى التي أزور فيها دولة الإمارات؛ وأنا مسرورة جدا بما حققته الدولة من إنجازات كبيرة في ما يخص تمكين المرأة في مختلف القطاعات".

وتحدثت عن دورها في دعم الحياة البريّة في القارة الأفريقية، والتحديات التي تواجهها بعض النساء، والدور الكبير الذي تؤديه المرأة في مجال البيئة وإنقاذ الحيوانات المهددة بالانقراض.

من جانبه، أشاد عز الدين داونز، الرئيس والمدير التنفيذي للصندوق الدولي للرفق بالحيوان، بما تحققه القيادات النسائية في دولة الإمارات في المجال البيئي.

وشدد على دور المرأة المهم في المجال وضرروه تقديم المزيد من الدعم للمرأة في دول المنطقة للتمكن من تحقيق ما حققته الإمارات.