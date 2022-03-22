قادة في الحكومة الهندية من إكسبو: الإبداع يحتاج إلى التغيير ليزدهر

المصدر: البيان

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أكد قادة في الحكومة الهندية، ووسائل الإعلام والترفيه، الذين اجتمعوا بجناح الهند في إكسبو 2020 دبي، يوم الإثنين، ضمن فعاليات أسبوعي "الإعلام والترفيه" برعاية وزارة الإعلام والإذاعة الهندية، أن التغييرات المستمرة في مجالات التقنية وإنتاج المحتوى توفّر المزيد من الفرص.



وكشف أبورفا تشاندرا، وزير الإعلام والإذاعة في الهند، أن هناك مجالا واسعا للتعاون المثمر بين الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الإنتاج وما بعد الإنتاج: "يحدث التغيير دائما للأفضل، حيث أُتيحت الكثير من الفرص للجميع، ولم يقتصر ذلك على دور الإعلام الكبرى فقط، بل حظيت دور الإعلام الأصغر بالانتشار، وليس فقط في دولهم، ولكن في جميع أنحاء العالم".



وتحدث شيخار كابور، المخرج السينمائي ورئيس معهد السينما والتلفزيون في الهند، بالتفصيل عن آثار تقنيات نشر المحتوى الدائمة التطور: "تتغير ثقافة سرد القصص في كل مرة يتغير فيها المحتوى. تستند توقعاتنا إلى ما حدث مؤخرا، على مدى العامين أو الخمسة أعوام الماضية، ولكن مع التغير المستمر للتكنولوجيا، يجب أن نكون على استعداد لتقبل وتفهم حقيقة أن المحتوى هو نسيج اجتماعي، وأنه دائم التحول وإعادة اكتشاف نفسه. والتكنولوجيا هي الوسيلة التي ننشر بها هذا المحتوى".



وخلال دردشة جانبية، سأل فيكرام تشاندرا، مؤسس "إيديتورجي" (منصة لمقاطع الفيديو الشخصية)، شيخار كابور عن أفكاره فيما يخص التنقل بين الوسائل القديمة والحديثة لنشر المحتوى وكيفية استهداف الجماهير، فرد كابور: "تؤدي الحيرة إلى الفوضى، ولا يوجد شيء أفضل للإبداع من الفوضى. فعندما يصبح كل شيء منظما، ينخفض مستوى المحتوى والإبداع. إن التغيير أمر جيد، ستُستخدم كل تقنية جديدة ولا يمكن التنبؤ بما سيحدث".



وأضاف: "إذا سألتني عن الطريقة التي ستسير بها الأمور، فإني أتوقع نهاية الشركات الكبرى. لقد رأينا محتوى جيدا حقا من نيتفليكس، ولكن ما لم تدخل نيتفليكس في عالم ألعاب الفيديو، فأنها ستنهار. وبعد ذلك سيظهر شكل آخر من أشكال الألعاب".



وناقش كابور الطبيعة القبلية للمجتمع، والتي تنعكس في المعلومات التي نتلقاها على وسائل التواصل الاجتماعي؛ وضرورة تفهم وجهات النظر التي تختلف عن وجهات نظرنا؛ وأهمية الثقة لتمكين الإبداع من الازدهار. وأضاف كابور في تناوله لحديثه مع معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي والمدير العام لإكسبو 2020 دبي، خلال العرض الاستثنائي في إكسبو 2020 دبي للمسرحية الموسيقية "لماذا؟"، التي أخرجها كابور: "قالت معالي ريم الهاشمي (أنا أثق بك. وعندما تجتمع الثقة والإبداع، لا يوجد حد لما يمكن تحقيقه). يجب أن يسير الإبداع جنبا إلى جنب مع الثقة، ولكننا نقضي نصف حياتنا ونحن نبحث عن الثقة. منذ فترة طلب مني شخص مشاهدة فيلم بأكمله قبل اكتمال إنتاجه، فقلت له (هل ذهبت يوما إلى بيكاسو وطلبت رؤية اللوحة قبل أن يبدأ في الرسم؟) ليس هذا هو الإبداع".

