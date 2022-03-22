رقصة "حلفة" تنثر الفرح في أرض الفرص اللامتناهية

المصدر: البيان

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نثرت رقصة "حلفة" المشهورة في كل انحاء السودان ، الفرح في أرض الفرص اللامتناهية، وهو الشعار الذي يحمله جناح جمهوية السودان في إكسبو 2020 دبي.



واحتفلت جمهورية السودان أمس بيومها الوطني في إكسبو 2020 دبي، حيث بدأ الاحتفال بمراسم رفع علمي دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية السودان، وذلك على منصة الأمم في ساحة الوصل، وتم إلقاء كلمات بهذه المناسبة.

ورحبت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، بمعالي الدكتور جراهام عبد القادر، وزير الثقافة والإعلام في جمهورية السودان، والوفد المرافق له فور وصولهم موقع الحدث الدولي.

وقالت معالي نورة بنت محمد الكعبي: " ‎يقدم جناح السودان حلولاً مبتكرة للعالم من خلال فرص غير محدودة في مجالات الزراعة والأعمال الزراعية والصناعية والتعدين، ويعرض اختراعات وابتكارات الشباب التي تهدف إلى تقديم حلول للأفراد وللحكومات والمؤسسات الخاصة والتعليمية والشركات الناشئة".

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وأكدت: " أن العلاقات القوية بين الإمارات والسودان تقوم على مفاهيم الأخوة والاحترام المتبادل، كما أن هناك الكثير الذي يجمع بين البلدين، من التاريخ إلى الإطار المشترك الذي تتواجد فيه دولتينا داخل العالمين العربي والإسلامي. نتطلع إلى توسيع تعاوننا مع السودان في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك".

من جانبه قال معالي الدكتور جراهام عبدالقادر: " كنا بالسودان على ثقة تامة بأن أشقاءنا في الإمارات لديهم القدرة والإبداع لتنظيم هذا إكسبو 2020 دبي بصورة مشرفة تليق بالشعب الإماراتي، وبكل الإنسانية، وخاصة الأمة العربية والإسلامية، فحق لنا أن نفتخر بهذا التنظيم الرائع".

وأضاف: "يأتي احتفالنا بيوم السودان هنا في ساحة الوصل، مركز الحدث العالمي، السياسي والاقتصادي والثقافي والتراثي والفني والاجتماعي، لنعلن للعالم أن أرض السودان زاخرة بكل الخيرات من أراض زراعية وثروة حيوانية ومعادن وغيرها، وكل الفرص الاستثمارية الواعدة في مجالات عدة، هذا فضلا عن تنوع ثقافي وحضاري وسياحي، وقبل كل ذلك إنسان السودان، الذي يحمل كل معاني الود والسماحة والتعايش والترحاب بالجميع".

وتابع : " إن مشاركتنا في إكسبو دبي تأتي من منظور حرص القيادة السودانية على تطوير علاقاتها الثنائية مع الإمارات العربية المتحدة، وبقية دول العالم، ومنظماتها، ومن هذا المنبر يطيب لي أن أدعو الجميع لزيارة السودان للاستثمار، والوقوف على الثقافة والحضارة السودانية، فنحن فعلا أرض الفرص اللامتناهية. ولا يخفى عليكم خصوصية علاقة بلادي بالإمارات ، وهي علاقة أخوية تجمع أشقاء تربط بينهم روابط الدين واللغة والثقافة، وإننا ننظر إليها كعلاقة شعبية في المقام الأول، أطّرتها العلاقة الرسمية فغطت كافة أوجه التعاون المثمرة، ونسعى لتطوير هذه العلاقة الثنائية لآفاق أرحب، خاصة وأنها تجد كامل الرعاية من قيادة وشعبي البلدين الشقيقين".

وتلا الكلمات عرضا فنيا من جمهورية السودان، حيث تعد الموسيقى التقليدية في السودان عريقة وغنية ومتنوعة، وشارك في العرض الفرقة الوطنية للرقص الشعبي، وهي من أفضل الفرق التي تمثل تنوع السودان، وتتكون من 50 راقصا يؤدون أكثر من 20 رقصة من جميع أنحاء البلاد، وأشهر رقصاتهم تسمى رقصة "حلفة" .

ويقع جناح جمهورية السودان بمنطقة الفرص في إكسبو 2020 دبي، ويحمل شعار «أرض الفرص اللامتناهية»، واستوحي تصميم الجناح من المنزل النوبي الشهير بمميزاته الصديقة للبيئة، ويعرف الجناح زواره من جميع بقاع الأرض على الثقافة والحضارة السودانية العريقة وعلى شعبها الطيب المضياف، ورؤية البلاد المستقبلية.