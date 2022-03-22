إسهامات «أم الإمارات» تضيء إكسبو

المصدر: دبي - البيان

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عمت احتفالات كبيرة، أمس، في «إكسبو 2020 دبي»، بمناسبة يوم الأم، حيث تم تنظيم مجموعة متنوعة من الفعاليات المشوقة للأمهات، تقديراً وعرفاناً لهن في تنشئة وتربية إعداد الأجيال، ودورهن الفاعل في تنمية المجتمعات.

وشهدت قبة الوصل فعالية احتفالية تكريماً لدور سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، في دعم نهضة المرأة في الإمارات والعالم. وتضمنت الفعالية استعراضاً ضوئياً تعبيراً عن مساهمات «أم الإمارات» في كافة المجالات الداعمة للأمهات.

وشهدت الفعاليات التي جرى تنظيمها في أماكن متفرقة من إكسبو دبي، حضوراً لافتاً من الأمهات من مختلف الجنسيات والمراحل السنية. وعبّرت الأمهات عن بالغ سعادتهن بالمشاركة ضمن احتفالات عيد الأم، التي نظمها إكسبو دبي.

شكر وتقدير

وتقدمت الأمهات المشاركات في الاحتفالات، بالشكر والتقدير لكافة العاملين في «إكسبو 2020 دبي»، على ما بذلوه من جهد لرسم الابتسامة على وجوه الأمهات، ومدى تفانيهم وحرصهم على تنظيم مثل هذه الاحتفالات، التي تُرّسخ قدسية الأمومة في نفوس الجميع. ووزعت المطاعم والمحال التجارية في «إكسبو 2020 دبي»، الهدايا التذكارية على الأمهات، ابتهاجاً بهذه المناسبة، وسط أجواء يملأها الفرح والسعادة. ومن داخل منطقة شلالات «إكسبو 2020 دبي»، تم تنظيم جلسة يوغا، بمشاركة الأمهات، وفي جناح نكزس، كانت الأمهات على موعد مع برنامج متنوع من الخدمات، إلى جانب مجموعة متنوعة من الأطعمة والمشروبات الصحية. وفي منطقة اليوبيل، قدمت لوريال من خلال متجر «Kiehl`s pop- up»، مجموعة من الهدايا للأمهات، مع هدية مجانية عند الشراء، بقيمة 595 درهماً.

في السياق ذاته، قدمت العديد من المطاعم في إكسبو 2020 دبي الحلوى المجانية احتفاءً بهذه المناسبة. كما قدمت مراكز الزوار، وجناح المرأة، طوابع خاصة بالمناسبة، للأمهات اللاتي يحملن جوازات سفر إكسبو 2020 دبي.

كرم ضيافة

وقالت مريم محمد سعيد «أشعر بسعادة كبيرة اليوم، للاحتفاء بيوم الأم، بين أحضان إكسبو دبي، فهو يوم لن أنساه، وسيظل راسخاً في ذاكرتي، لما لقيته أنا وغيري من الأمهات، من ترحيب وحفاوة بالغة، وكرم ضيافة من جميع العاملين في الحدث الدولي».

من ناحيتها، قالت جوستين ريز، من المملكة المتحدة: «لم أرَ في حياتي احتفاءً بالأمهات، مثل الذي وجدته في إكسبو دبي، فقد حصلنا على العديد من الخدمات الرياضية والصحية والترفيهية المتميزة، من دون تكلفة، وهذا في الحقيقة لن تجده إلا في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تُقدر دور الأم في بناء المجتمعات». واختتمت حديثها قائلة «أنا أحب دولة الإمارات، فهي نموذج يُحتذى به في التسامح والاحترام والأمان والمحبة والمساواة والعدل».

بدورها، قالت سهداب خان، من الهند: «فخورة بأنني أُم، وكذلك فخورة اليوم بوجودي هنا، مع ابنتي التي تعمل في إكسبو 2020 دبي، للاحتفاء بيوم الأم، وقد لمست اهتماماً وتقديراً كبيراً من كافة العاملين في الحدث الدولي، وهذا يؤكد مدى المكانة المهمة التي تحظى بها المرأة، والأم تحديداً، في هذا المجتمع المتسامح». ومن جهتها، قالت دوراتي آيز، من نيجيريا «أشعر بسعادة غامرة لهذا الاحتفاء والتقدير الكبير للأمهات داخل إكسبو 2020 دبي، الأمر الذي يجعلني بالفعل فخورة بأنني أم».

وذكرت ماري جين، من الفلبين، أنها استمتعت كثيراً بالخدمات والعروض المذهلة للأمهات داخل إكسبو 2020 دبي، مشيرة إلى أن احتفالات يوم الأم بين أحضان الحدث الدولي، كانت أكثر من رائعة. راني فيني، من إندونيسيا، قالت «عيد أم سعيد على جميع الأمهات في العالم، وشكراً إكسبو 2020 دبي، على الهدايا القيّمة التي قدمها للأمهات».