المرأة دور فعّال في حماية البيئة

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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لعبت المرأة دوراً فعالاً في حماية الحيوانات والبيئة، وانخرطت في وظائف جديدة، كانت حكراً فقط على الرجال، منها حراسة الحيوانات المهددة بالانقراض، ومحاربة الصيد الجائر، وبذلت المزيد من الجهد في هذا المجال، حتى سطرت نجاحات في كثير من الدول.

وكانت المرأة الإماراتية حاضرة بقوة على ساحة دعم البيئة وحمايتها عبر تعزيز مشاركتها وانخراطها في مختلف المبادرات التي تعنى باستدامة البيئة.

وفي هذا الإطار، عقد الصندوق الدولي للرفق بالحيوان «آيفاو» ووزارة التغير المناخي والبيئة، وهيئة البيئة في أبوظبي، ندوة في جناح المرأة بإكسبو 2020 دبي، لتسليط الضوء على دور وجهود المرأة في إنقاذ الحيوانات من خطر الانقراض، وتمكين المجتمعات وحماية البيئة.

وأشادت معالي مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، بدور المرأة في جميع أنحاء العالم في مجالات حماية البيئة، وتحدثت عن نساء إماراتيات حققن إنجازات عالمية في مجال البيئة، ودعت معاليها للعمل معاً لإطلاق إمكانات المرأة من خلال التعليم والتدريب وخلق الفرص لها لتحقيق طموحاتها في هذا المجال.

وعبر رسالة مسجلة بثت خلال الندوة التي تعرف الحضور على النساء اللواتي يعملن على تعزيز مفهوم الحفاظ على البيئة في جميع أنحاء العالم، قالت المهيري: «إنه لا يوجد نقص في النماذج التي يحتذى بها في الحفاظ على الحياة البرية، والأمر متروك لنا لضمان استمرار هذا التوجه في المستقبل».

واستعرضت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، أمين عام هيئة البيئة في أبوظبي، خطوات مشوارها المهني، مضيفة أن النساء يحققن من خلال توليهن مهام متعددة وتواجدهن في جميع القطاعات نجاحات كبيرة.

وقالت هبة الشحي، القائم بأعمال مدير إدارة التنوع البيولوجي في وزارة التغير المناخي والبيئة، إن النساء رائدات في مجال حماية البيئة والمرأة محظوظة في دولة الإمارات بالقيادة الرشيدة التي جعلتها تنخرط في هذا المجال، موضحة أن أكثر من 50% من الجهات البيئية في الإمارات تقودها نساء.

وأوضحت أن الوزارة قدمت كافة سبل الدعم للمرأة الإماراتية في هذا المجال، ولفتت إلى أنها من اللاتي تلقين الكثير من الدعم في مجال عملها، ما مكنها من تطوير ذاتها وحققت النجاحات والاستفادة من الفرص التي توفرها دولة الإمارات.

وأشارت إلى جهود الدولة في حماية البيئة وسنها الكثير من القوانين التي تطبقها للمحافظة على البيئة، مؤكدة أن الوزارة لديها فريق من النساء يدربن العاملين في منافذ دخول الدولة على العينات المحظورة وكيفية التعرف عليها.

وأشادت باتريشيا أووري، مديرة شبكة عموم إفريقيا لحماية الحياة البرية (كينيا)، بإنجازات دولة الإمارات في تمكين المرأة في مخلف القطاعات، وتحدثت عن دورها في القارة الأفريقية في دعم الحياة البرية والتحديات التي تواجهها بعض النساء والدور الكبير الذي يؤدينه في مجال البيئة وإنقاذ الحيوانات المهددة بالانقراض.

وأشاد عز الدين داونز، الرئيس والمدير التنفيذي للصندوق الدولي للرفق بالحيوان، بما تحققه القيادات النسائية في دولة الإمارات في المجال البيئي، وشدد على دور المرأة الهام في المجال، وعن ضرورة تقديم المزيد من الدعم للمرأة في الدول العربية.