ماليزيا.. شراكات لتحديث القطاع المائي

المصدر: دبي – مرفت عبدالحميد

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أفاد منصور بن حاج عثمان نائب وزير البيئة والمياه الماليزي، بأن برنامج أسبوع المياه الذي أطلقه الجناح الماليزي في «إكسبو 2020 دبي»، صباح أمس، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه الماليزية، الذي يستمر حتى 25 من الشهر الجاري، يهدف إلى استقطاب شراكات تتجاوز قيمتها 7.5 ملايين دولار.

وينفذ البرنامج، اللجنة الوطنية لخدمات المياه، الذي يستمر لمدة أسبوع، ويشمل العديد من المبادرات التي تصب في تمكين قطاع المياه في البلاد. ويناقش المنتدى إدارة الطلب على إمدادات المياه، لا سيما حالة خدمة المياه في ماليزيا، وبرامج التخفيف، لضمان استدامة المياه، وكذلك تبادل الأفكار والاستراتيجيات، لإدارة الطلب على إمدادات المياه.

اتفاقيات

وشهد أسبوع المياه الماليزي، توقيع مذكرة تفاهم واجتماعات ثنائية بين ماليزيا وهولندا، تهدف لبناء منصة لفرص التعاون في مجال البحث. وتتيح هذه الاتفاقية، فرصة لماليزيا لاستكشاف الخبرات وتعزيزها، بالإضافة إلى التعرف إلى التقنيات الجديدة، وأحدث الأبحاث حول الموارد المائية من هولندا.

ومن المتوقع أن تحسن ماليزيا جودة البحث والتطوير والابتكار والتسويق، خاصة في قطاع المياه، من خلال هذه الاتفاقية، كما سيتم الحصول على مزايا مختلفة، من قبل وكالات إدارة الموارد المائية.

كما تنظم هيئة تنمية الاستثمار الماليزية، ومؤسسة تنمية التجارة الخارجية الماليزية، جلسات مطابقة الأعمال، والتي ستعقد بغرض التعاون والتجارة المحتملة بين ماليزيا والمشاركين الدوليين.

كما سيشهد أسبوع المياه أيضاً، زيارة لمنصور بن حاج عثمان نائب وزير البيئة والمياه، إلى محطة تحلية المياه التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي، في مجمع تحلية بمنطقة جبل علي، للاطلاع على عملية تحلية مياه البحر، التي يستفيد منها سكان دبي.

تقنيات جديدة

وشهدت الجلسة أمس، محادثات حول مشاركة التقنيات الجديدة، والمنتجات ذات الصلة بخدمات المياه بجناح ماليزيا، من بين الوكالات والشركات المشاركة في البرنامج، إدارة الري والصرف بماليزيا، والمعهد الوطني للبحوث الهيدروليكية في ماليزيا، وأكاديمية العلوم الماليزية، وشهادة العلامات المائية، وغيرها من الجهات ذات الصلة.

وأوضح بن حاج عثمان، أن إكسبو دبي، يوفر منصة مثالية للترويج لخدمات المياه في ماليزيا في السوق العالمية، وجذب الاستثمارات الاستراتيجية من الشركاء الدوليين في صناعة خدمات المياه، نحو استدامة قطاع المياه في ماليزيا.

وأكد أن مشاركة ماليزيا في المعرض الدولي إكسبو 2020، ساهمت في تعزيز مكانة ماليزيا، كوجهة استثمارية دولية، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تستحدث ماليزيا إمكانات تجارية واستثمارية، تزيد قيمتها على 32 مليون رينغيت ماليزي، أي ما يعادل 7.5 ملايين دولار، من خلال الشركات المشاركة في أسبوع المياه، عبر برامج التعاون الدولي، وأنشطة البحث والتطوير، بالإضافة إلى مذكرة التفاهم.