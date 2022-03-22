أمين جناح اليابان: تعلمنا الكثير من «إكسبو دبي»

المصدر: دبي – بشار باغ

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أكدت اليابان نجاح مشاركتها في «إكسبو 2020 دبي» خلال مؤتمر صحافي، عقد أمس، في المركز الإعلامي للحدث الدولي، كما تم تسليط المزيد من الضوء على استعداد اليابان لاستضافة «إكسبو 2025» في مدينة أوساكا، كانساي.

وقالت يابوناكا أيكو، الأمين العام لجناح اليابان في إكسبو 2020 دبي: «أود أن أعبر عن خالص تهانينا لإكسبو 2020 دبي على كرم الضيافة الرائع، الذي شهدناه جميعنا في هذا المعرض العالمي. لقد كان دعمهم الهائل استثنائياً، وأسهمت الجولة التجريبية عبر جناحنا في تمكين الضيوف من التعرف على دور التكنولوجيا والأفراد والأفكار في تحقيق الأهداف العالمية، بفضل الجهود التعاونية. ونتطلع بالتزامن مع الاستمرار في الوفاء بالتزاماتنا، إلى مواصلة حوارنا، وضمان مواجهة التحديات العالمية عبر بذل الجهود المتكاملة».

أفكار

وأضافت يابوناكا أيكو: شاركنا في الحدث العالمي لنعرف الزوار على ثقافاتنا وطموحنا، وأيضاً للحصول على الأفكار من الزوار لتطبيقها في إكسبو 2025 أوساكا، وكانت المشاركة مميزة أيضاً لفريق العمل، الذي عمل في الجناح، والذي جاؤوا من اليابان بحماس ليستمتع في العمل في دبي مدينة الأحلام، وأصبح لديهم الكثير من علاقات الصداقة.

وتابعت: تعلمنا الكثير من خلال مشاركتنا في إكسبو 2020 دبي، الذي استضافته الإمارات دولة اللامستحيل، وكان تنظيمه جيداً جدا، إلى جانب الأسابيع المتخصصة، والحفاظ على صحة وسلامة الزوار والمشاركين، وإكسبو 2025 سيكون في جزيرة الأحلام، وهي دعوة للجميع لنصنع عالماً أفضل ونعزز التعاون العالمي.

وأشارت إلى أن 80 دولة أكدت مشاركتها في إكسبو 2025 لحد الآن، وأن مسؤولين من اليابان سيأتون إلى دولة الإمارات، خلال الأيام المقبلة لاستلام راية إكسبو من دبي.

وقد فازت مدينة أوساكا بحق تنظيم إكسبو 2025 عقب التصويت، الذي أجراه المكتب الدولي للمعارض في باريس في نوفمبر من العام 2018، بعد أن فازت على كل من مدينة إيكاترينبرغ الروسية، والعاصمة الأذربيجانية باكو.

وستقام فعاليات إكسبو 2025 ما بين 13 أبريل إلى 13 أكتوبر في العام 2025 على جزيرة يومشيما، وذلك للمرة الثالثة التي تستضيف فيها أوساكا إكسبو الدولي، بعد أن استضافت الحدث في دورتين سابقتين عامي 1970 و1990.

ويركز جدول أعمال المعرض القادم على المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بحلول عام 2030، حيث سيكون إكسبو 2025 بمثابة ساحة اختبار لإثبات وتجربة التقنيات الجديدة. وسيتم تجميع الأفكار المتراكمة التي قدمها ضيوف جناح اليابان في إكسبو 2020 دبي، للمشاركة في استشراف مجتمعنا المستقبلي المتوقع تقديمه في المعرض العالمي المقبل.

تقارب ثقافي

ويودع جناح اليابان ضيوفه مع اقتراب انتهاء فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي، وشارك الجناح في المعرض على نحو استثنائي، محتفياً بالتقاليد اليابانية، ومسلطاً الضوء على تاريخ طويل من التقارب الثقافي بين اليابان والشرق الأوسط، بدءاً من هندسته المعمارية إلى البيئة، التي تم تطويرها عبر زواريا الجناح المختلفة. واجتذبت الأشهر الستة الماضية المعجبين المتحمسين والمشاهير والوفود والشخصيات المرموقة من جميع أنحاء العالم. ودعم إكسبو 2020 دبي، جهود الاتصال العالمي، التي تطمح لها اليابان، والتي تم تجسيدها للضيوف عبر جولة مخصصة، تركز على الثقافة والتقنيات المتطورة مع تسليط الضوء على القضايا العالمية الحالية، وأكد موضوع الجناح «حيث تلتقي الأفكار» الحاجة إلى تبني وجهات النظر المشتركة، ودور الإجراءات الجماعية في حل التحديات البيئية والمجتمعية والإنسانية، التي يواجهها العالم.