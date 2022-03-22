زمن الاستجابة للبلاغات أقل من دقيقة

المصدر: دبي-عدنان الغربي

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أكد اللواء عبد الله الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي أن زمن سرعة الاستجابة للبلاغات في «إكسبو2020 دبي» يبلغ أقل من دقيقة واحدة، بفضل استخدام الذكاء الاصطناعي في العمليات الأمنية وتأمين الحدث العالمي بواسطة أكثر من 13 ألف كاميرا في مختلف أرجاء إكسبو، مشيراً إلى أن العثور على طفل ضائع على سبيل المثال يستغرق بضعة ثوانٍ، وقال في تصريح لـ«البيان»: نستخدم الذكاء الاصطناعي في عملنا ومن خلال الكاميرات المنتشرة في كل مكان نستطيع رصد أي حركة، وتمكنا من تسجيل سرعة استجابة للبلاغات في أقل من دقيقة واحدة، وهدفنا جعل الزوار يشعرون بالراحة والأمان ونيل رضاهم، والارتقاء بالتنظيم إلى مستويات عالية، وأعتقد أن جميع المؤشرات تؤكد أننا نجحنا في تحقيق كل ذلك.

وكشف اللواء عبد الله الغيثي عن أن شرطة دبي تضع إسعاد الزوار أولوية مطلقة، إلى جانب الحرص على إبراز المبادئ الإماراتية، التي تقوم على التسامح والسلام والقيم الإنسانية الراقية في التعامل مع الجميع، لافتاً إلى أن شعور الزوار بالسعادة والراحة أثناء زيارتهم يحفزهم على العودة أكثر من مرة، وأضاف: توافد الأعداد الكبيرة لمقر إكسبو بغض النظر عن ظروف الطقس يؤكد أن الحدث يواصل جذب الزوار، بفضل تنوع فعالياته وكذلك التنظيم الاحترافي وسلاسة الدخول والخروج، حتى إن العديد من الزوار يطالبون بالتمديد في إكسبو، ولكن هذا الأمر غير ممكن باعتبار أن الحدث مرتبط بروزنامة محددة.

خبرة

وصرح اللواء عبد الله الغيثي أنه بالرغم من ارتفاع عدد الزوار الذي بدأ يسجل أرقاماً قياسية في الفترة الأخيرة تواصل الفرق عملها كالمعتاد لأنها كسبت الخبرة الكافية في إدارة الفعاليات والتعامل مع الأعداد الكبيرة وفي كيفية توزيع السيارات عبر البوابات الأربع للمواقف المحيطة بإكسبو بشكل سلسل.

وتابع مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي قائلاً: تتميز دولة الإمارات ودبي تحديداً بالانفتاح على العالم وتم التعامل مع جائحة كورونا باحترافية،وهو ما شجّع الكثير من الزوار من جميع دول العالم على زيارة إكسبو، ولا ننسى عبارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة «لا تشلون هم»، التي طمأن فيها شعب الإمارات، والمقيمين على أرض الدولة بأننا قادرون على تجاوز التحديات، التي فرضتها جائحة كورونا.

روح الفريق

وحول النجاح التنظيمي في إدارة فعاليات «إكسبو2020 دبي» وتوفير أعلى معايير الأمان والسلامة للزوار، قال اللواء عبد الله الغيثي: نعمل بروح الفريق الواحد، وبفضل توجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي ومتابعته اليومية نجحنا في التعامل مع الحدث بشكل احترافي، لقد قمنا بتقسيم القطاعات إلى ثلاثة، البحث الجنائي والعمليات و الدعم اللوجستي، ولكل قطاع فرق داخلية يدعم كل منها الآخر، كما تضم قاعة العمليات عدة جهات تضم الدفاع المدني والإسعاف والقوات المسلحة وفريق من غرفة العمليات الرئيسية والتحريات، وكل هذه الفرق تكمّل بعضها البعض وتعمل بروح الفريق الواحد، ونحرص على تطوير أساليب عملنا، حيث نجتمع بشكل يومي لتقييم أدائنا من كافة النواحي ونضع السلبيات في مقدمة النقاط، التي نناقشها من أجل التغلب عليها وإيجاد الحلول لها، وبفضل كل هذه الجهود نجحنا في تأمين الحدث بسلاسة وباحترافية عالية، وجميع المشاركين يشيدون بالأمور التنظيمية لإكسبو2020 دبي.

مبادرات

وأوضح اللواء عبد الله الغيثي أن شرطة دبي وبتوجيهات قائدها العام، معالي الفريق عبد الله خليفة المري، أطلقت العديد من المبادرات المجتمعية على هامش «إكسبو2020 دبي» أبرزها مبادرة «إكسبو يجمعنا» بهدف إسعاد الزوار من جميع الجنسيات وإبراز دبي مدينة التسامح والمحبة، وتم خلال المبادرة التي استمرت حوالي 4 ساعات تكريم مختلف الجهات الداعمة مثل إكسبو2020، ومجلس دبي الرياضي.

ووفرت القيادة العامة لشرطة دبي برنامجاً ذكياً خاصاً بالمعثورات المفقودة في 22 نقطة لخدمة العملاء بـ«إكسبو 2020 دبي»، للتعامل مع المعثورات وتسجيلها وتوثيقها وحفظها إلكترونياً، إلى أن يتم تسليمها لأصحابها.