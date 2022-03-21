11 دولة تحتفي الأسبوع الجاري بـ 13 مليون زائر في إكسبو 2020 دبي

المصدر: دبي – بشار باغ

ت + ت - الحجم الطبيعي

بلغ إجمالي عدد زوار أجنحة 11 دولة مشاركة في إكسبو 2020 دبي منذ انطلاقته 13 مليون زائر بحسب رصد أجرته البيان لأحدث بيانات الزوار المعلنة مؤخراً، حيث أعلنت اليوم أندونيسيا تسجيل 2 مليون زائر لجناحها فيما احتفت كل من الهند والبيرو ايضاً بـ 1.5 مليون زائر لجناح كل منها، كما احتفلت كل من أجنحة كوريا الجنوبية وصربيا والنمسا بتسجيل مليون زائر لكل منها منذ انطلاق الحدث حتى اليوم، لتنضم بذلك إلى المملكة المتحدة وسلطنة عمان وماليزيا والفلبين ونيوزيلندا التي أكملت تسجيل مليون زائر لكل منها حتى الأيام القليلة الماضية منذ 1 أكتوبر من العام الماضي.

ومع اقتراب اختتام فعالياته في 31 مارس الجاري، يستقبل إكسبو 2020 دبي يومياً حشوداً غفيرة من الزوار من مختلف الجنسيات والأعمار للاستمتاع بما يقدمه الحدث من فعاليات وأنشطة متنوعة والتعرف على أجنحة 192 دولة.

ويتواصل عداد زوار إكسبو 2020 دبي بالتزايد بشكل يومي مع تسجيل 20 مليون زائر حتى يوم السبت 19 مارس الجاري وهو رقم مذهل بجميع المقاييس في ظل التحديات غير المسبوقة التي واجهها العالم في ظل جائحة كوفيد-19 والقيود التي فرضت على السفر الدولي في جميع دول العالم، وتعامل إكسبو 2020 دبي بكل كفاءة واقتدار وبأسلوب مرون ومحنك مع الظروف والمستجدات المتلاحقة التي يعيشها العالم نتيجة الجائحة، وتمكن الحدث الأكبر على الإطلاق الذي يُقام في العالم العربي والمنطقة من تنظيم تجارب مميزة واستثنائية تجمع الثقافة والتعليم والترفيه، فضلا عن اجتماع 192 دولة في مكان واحد لاستعراض أفضل ما لديها في كافة المجالات.

