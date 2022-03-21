خالد بن محمد بن زايد يزور الجناح الوطني لدولة الإمارات في إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وأبنائه، الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة وجناح الاستدامة - "تيرّا" في معرض "إكسبو 2020 دبي".

والتقى سموّه، خلال جولته، فريق المتطوعين الشباب الذي يُشارك الزوار قصصاً ملهمة عن تاريخ الوطن ورحلته نحو مستقبل أكثر استدامة. وأشاد سموّه بدور الشباب في دعم رسالة معرض "إكسبو 2020 دبي" من خلال مشاركة العالم قصصاً عن عراقة وأصالة الشعب الإماراتي؛ كما أثنى سموّه على مستواهم المعرفي والثقافي وحسن ضيافة زوار هذا الحدث العالمي والتي تعكس قيم وكرم الشعب الإماراتي إلى شعوب العالم.

ويسرد الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة قصة الدولة التي أصبحت موطناً لشعوب العالم من أكثر من 200 جنسية، وقصصاً عن أصالة شعبها وإرث أجدادها وجذور ماضيها الضاربة في عمق تاريخها العريق وتطلعات قيادتها نحو مستقبل أفضل للأجيال القادمة. بينما يعرض جناح الاستدامة - "تيرّا" في معرض "إكسبو 2020 دبي" أهم المشاريع العالمية لمواجهة التحديات التي يواجهها كوكب الأرض ويقترح حلولاً واقعية لحماية واستدامة كوكبنا.