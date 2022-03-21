شعار إكسبو يلهم المغني الإيراني علي ياسيني

المصدر: البيان

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بحضوره اللافت، وأدائه الاستثنائي، قدم علي ياسيني، الذي يعد من أفضل المواهب الفنية والموسيقية في إيران برفقة فرقته الموسيقية حفلاً فنياً استثنائياً على مسرح دبي ميلينيوم، اليوم، تحت عنوان "عقول شابة ومتواصلة" محاكياً شعار إكسبو 2020 دبي، وقد نجح الحفل من استقطاب عشاق الموسيقى الإيرانية من مختلف الجنسيات.



نجح علي ياسيني بإثبات نفسه على الساحة الفنية وحققت جولته الأولى أرقاماً قياسية في مبيعات التذاكر، كما قدم أول حفل افتراضي له خلال فترة الإغلاق التي تسببت بها جائحة كوفيد 19، ما ساهم في زيادة شعبيته. وفضلاً عن كونه مغنٍ وكاتب أغاني، يعزف ياسيني على العديد من الآلات الموسيقية، بما في ذلك الغيتار، والبيس، والبيانو، ليكون فنانا شاملا بامتياز.