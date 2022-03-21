موسيقى الفولك لإستونيا تنثر الفرح في إكسبو

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قدمت إستونيان فويسز، فرقة موسيقية حائزة عدة جوائز من إستونيا، تجربة آسرة على مسرح دبي ميلينيوم في إكسبو 2020 دبي، يوم الأحد (20 مارس)، من خلال أداء حبس الأنفاس ارتقت فيها موسيقى أكابيلا إلى مستوى أثار إعجاب الجمهور العريض.



وضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني لإستونيا، التي احتضنها إكسبو 2020 دبي، استعرضت المجموعة الصوتية المؤلفة من ستة أعضاء مهاراتها الباهرة في أداء الأغاني الفولكلورية الإستونية، والتي تميزت بالتناغم الرائع والأصوات الكورالية، المصحوبة برباعية وترية.



وتعتبر الفرقة الصوتية التجريبية، التي تضم مجموعة موسيقية متنوعة ما بين الجاز، والكلاسيك، والفولك، واحدة من أكثر الفرق الموسيقية تفرُّدا في أوروبا، وتختص بالمؤلفات والترتيبات الأصلية لموسيقى الفولك الإستونية، فضلا عن تفسيرات الأغاني العالمية الشهيرة.