نشيد الوصل .. فعاليات ساحرة اليوم في إكسبو..ترقبوها

المصدر: البيان

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سيكون زوار إكسبو 2020 دبي، على موعد اليوم، مع مجموعة من الفعاليات الدولية والرياضية والثقافية والترفيهية الساحرة، أبرزها:



اليوم الوطني لجمهورية التشيك

- المراسم الرسمية، 10:00، ساحة الوصل

- إحاطة إعلامية برئاسة سعادة ماركتا بيكاروفا أداموفا، رئيس مجلس النواب في برلمان جمهورية التشيك، 13:45، مركز إكسبو الإعلامي، الطابق الثاني، قاعة المؤتمرات الإعلامية A



آي موتشا|جمهورية التشيك

-دعوة لحضور عرض متعدد الوسائط فريد من نوعه يحكي قصة الصراع بين الإبداع والدمار. ويُقام العرض على خلفية حياة وعمل الرسام وفنان الغرافيك الشهير عالميا

- 20:30-22:30، مسرح دبي ميلينيوم



اليوم الوطني للسودان

- المراسم الرسمية، 16:15، ساحة الوصل

- إحاطة إعلامية برئاسة معالي الدكتور جراهام عبدالقادر، وزير الثقافة والإعلام في جمهورية السودان

-17:00، جناح السودان



أسبوع المياه (20-26 مارس)



المجلس العالمي|المحيطات الحية: عكس تأثيرنا على النظم الإيكولوجية البحرية

- يسأل قادة الفكر والرؤى وصنّاع التغيير عن الكيفية التي يمكننا بها إحداث تغيير جذري في مشكلة تلوث الموائل البحرية بسبب النفايات التي يخلّفها الإنسان

- 16:00-18:00، مدرّج تيرّا



سلسلة تأثير إكسبو لايف|إعادة التوازن مع المحيط

-في حين تعتمد بعض المنظمات على المحيط في تنميةأعمالها وحمايتها في نهاية المطاف، تستخدم منظمات أخرى ابتكارها لتعود بالفائدة مباشرة على المحيط وساكنيه

- 16:00-17:00، جناح مبدعون في الخير من إكسبو لايف

فعاليات أخرى



أسبوع ناميبيا

الاحتفالات بالذكرى السنوية الثانية والثلاثين لاستقلال ناميبيا

-على مدار اليوم، جناح ناميبيا



رحلة عبر أسرار أفريقيا: ناميبيا

- دعوة للقاء صانعي الأفلام من ناميبيا والتعرّف إليهم ولاكتشاف فرص الاستثمار المتعددة التي يقدمها هذا البلدالرائع

- 09:00-18:00، مركز دبي للمعارض



الاحتفال بصناعة الأفلام: عرض الأفلام الناميبية

-10:00-20:00، مركز دبي للمعارض، قاعة 2A



نشيد الوصل (21-22 مارس)

-في سلسلة من حفلات الكورال الموسيقية، التي تستمر لمدة 30 دقيقة، يجمع نشيد الوصل طلبة مدارس الإمارات العربية المتحدة في فرصة لا تُفوَّت لأداء مقتطفات من أوبرا الوصل في منصة اليوبيل برفقة أوركسترا الشرق

-21-22 مارس، 09:30 - 16:30 (21 مارس)، 09:30-15:30 (22 مارس)، منصة اليوبيل



دعوة صحفية لوداع جناح اليابان

- يسلط جناح اليابان الضوء على نجاح مشاركته في دبي بينما يشرع القائمون عليه في التقدم نحو إكسبو 2025 القادم في أوساكا، كانساي، اليابان؛ برئاسة يابوناكا أيكو، الأمين العام، جناح اليابان

- يُرجى الحجز عبر البريد الإلكتروني rahma.himid@mslgroup.com أو عبر رقم الهاتف: 056 8263 211

- 11:00-12:00، مركز إكسبو الإعلامي، الطابق الثاني، قاعة المؤتمرات الإعلامية A



إسرائيل تحتفل باليوم العالمي للغابات: غابات مستدامة من أجل الإنسان وكوكب الأرض

-تستضيف إسرائيل جلستين نقاشيّتين لمعالجة التحديات والفرص في مجال الغابات في منطقة البحر المتوسط تتناول:

-التحديات الإقليمية والحلول المبتكرة

- المرأة في مجال الغابات

- 14:00-19:00، جناح إسرائيل، منطقة الفرسان



مؤتمر صحفي لجناح جزر القمر

- يتألف مؤتمر المائدة المستديرة من جلستين نقاشيّتين:

- التحديات التي تواجه الدول الجزرية الصغيرة النامية

- مجتمع ريادي من أجل الحفاظ على اللغة "لو بتيت باموس"

-تشمل قائمة المتحدثين:

-الأستاذة رحمة غلام، المفوَّض العام لجناح جزر القمر

-باتريس فيرمولين، مدير الشؤون البحرية

- 17:00، مركز إكسبو الإعلامي، الطابق الثاني، قاعة المؤتمرات الإعلامية A



دي جيه ديجاو

-منسّق الأغاني جو ضو، المعروف أيضا بـ "ديجاو" حصد شهرة واسعة مؤخرا بصفته واحدا من أهم منسقي الأغاني الصاعدين في لبنان وأصبح من الفنانين المفضلين لدى محبي السهر وروّاد الحفلات الليلية، بما في ذلك الجمهور في دبي؛ وبات يقدم حفلات موسيقية إلى جانب منسّقي أغان آخرين مثل "دي جيه أصيل".

-20:45 -21:45، منصة اليوبيل



دي جيه أصيل

- دي جيه أصيل هو واحد من أهم منسّقي الأغاني في الشرق الأوسط. يدمج الدي جيه أصيل عناصر من الموسيقى العربية التقليدية في خلطاته الموسيقية، مما يعطي الموسيقى نكهة فريدة من نوعها

- 21:45- 23:00، منصة اليوبيل

