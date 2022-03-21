المنظمة الدولية للفرنكوفونية من إكسبو: الشباب هم قوتنا

المصدر: البيان

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قالت لويز موشيكيوابو الأمين العام للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، إن "الشباب هم قوتنا، قوة يجب على منظمتنا أن تجعلها أكثر نشاطًا، إنهم يطمحون إلى الحصول على عمل والاستفادة من التعليم الجيد والعيش في بيئة صحية".

وأكدت خلال احتفال المنظمة الدولية للفرنكوفونية بيوم الشرف الخاص بها في إكسبو 2020 دبي، أن المنظمة الدولية للفرنكوفونية تدعم هذه المجالات، التي تعتبر حيوية لمستقبلهم ومستقبل الفرنكوفونية، وتمكين الشباب من اكتساب المهارات والكفاءات اللازمة للابتكار ودخول سوق العمل والاستثمار في تدريبهم مع مراعاة تنقلهم الجغرافي".

جاء ذلك خلال احتفال المنظمة الدولية للفرنكوفونية بيوم الشرف الخاص بها في إكسبو 2020 دبي، يوم الأحد (20 مارس)، وذلك بحضور لويز موشيكيوابو، الأمين العام للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، حيث تم تقديم عرض فني أظهر القواسم المشتركة لبعض الدول الأعضاء في المنظمة، والبالغ عددها 88 دولة.



واستقبل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، لويز موشيكيوابو، الأمين العام لمنظمة الفرانكوفونية، وبدأ الاحتفال بمراسم رفع علمي دولة الإمارات العربية المتحدة وعلم المنظمة الدولية للفرانكوفونية وذلك على منصة الأمم في ساحة الوصل، وإلقاء كلمات بهذه المناسبة.



وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: "من خلال تواجدها القوي عبر أجنحة تسعة من أعضائها، تتيح المنظمة الدولية للفرنكوفونية للزوّار فرصة التفاعل مع أهم مشروعاتها وبرامجها، واستكشاف أحدث الابتكارات الفرنكوفونية في مجالات التنمية المستدامة والابتكار والمساواة بين الجنسين وغيرها".



وأضاف: "نعتز بالعلاقة الوطيدة التي تربطنا بالمنظمة الدولية للفرانكوفونية والدول الأعضاء، والقائمة على قيم الشمول والتعدد الثقافي والتعاون الدولي الذي يسعى إلى تحقيق مستقبل أفضل لجميع الأعضاء؛ ونلتزم بتعزيز مبادئنا المشتركة عبر مبادرات استراتيجية وخطط عمل وأنشطة تشيد بتعزيز التعددية الثقافية في دولة الإمارات".



وقالت لويز موشيكيوابو: "الشباب هم قوتنا، قوة يجب على منظمتنا أن تجعلها أكثر نشاطًا، إنهم يطمحون إلى الحصول على عمل والاستفادة من التعليم الجيد والعيش في بيئة صحية. تقوم المنظمة الدولية للفرنكوفونية بدعم هذه المجالات، والتي تعتبر حيوية لمستقبلهم ومستقبل الفرنكوفونية، وتمكين الشباب من اكتساب المهارات والكفاءات اللازمة للابتكار ودخول سوق العمل والاستثمار في تدريبهم مع مراعاة تنقلهم الجغرافي".



وأشادت موشيكيوابو بإكسبو 2020 دبي لمساعدته على "الجمع بين رواد الأعمال والمستثمرين من جميع الدول الناطقة بالفرنسية من خلال البعثات الاقتصادية والتجارية".



والمنظمة الدولية للفرانكوفونية هي منظمة دولية تمثل البلدان والمناطق التي تكون فيها الفرنسية لغة مشتركة أو لغة مألوفة، حيث نسبة كبيرة من السكان هم من الناطقين بالفرنسية، وتضم المنظمة 88 دولة عضوا وحكومة من بين هؤلاء 54 دولة وحكومة كاملي العضوية، و7 أعضاء منتسبين، بينها الإمارات العربية المتحدة - و27 عضوا مراقباً.



واختتم الحفل بعروض موسيقية وراقصة لفنانين من البلدان الناطقة بالفرنسية، كجوزيف ترتاريان، سوبرانو من أرمينيا والراقصة جيني بي إس جي ممثلة جمهورية الكونغو الديمقراطية وبلجيكا، والدي جي "ويلي ويليام" ممثلا موريشيوس وفرنسا.



وتعتبر الأيام الوطنية والفخرية في إكسبو 2020 دبي لحظات ومناسبات خاصة للاحتفال بكلٍ من مشاركينا الدوليين الذين يزيد عددهم على 200 مشارك وتسليط الضوء على ثقافاتهم وإنجازاتهم واستعراض ما تزخر به أجنحتهم من برامج وعروض ضمن الحدث الدولي.



وتستمر فعاليات إكسبو 2020 دبي حتى 31 مارس 2022، ويدعو الحدث الدولي الزوار من جميع أنحاء كوكب الأرض إلى أن نصنع معا عالما جديدا في احتفال بإبداع البشر وابتكاراتهم وتقدمهم وثقافاتهم على مدار ستة أشهر.

