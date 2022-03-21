فرنسا تحتفي باليوم العالمي للفرنكوفونية في إكسبو

المصدر: البيان

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أكد معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، أن إكسبو 2020 دبي أثبت أنه منصة عالمية، لاسيما أنه نجح في جمع العالم تحت سقف واحد لمناقشة كل القضايا المصيرية التي تهدد كوكبنا، وأتاح الفرصة للعلماء والمهتمين بشتى القطاعات العلمية والاقتصادية والثقافية وغيرها، لتبادل الأفكار، والاستفادة من كل الخبرات العالمية، بما يعود بالنفع على جميع البلدان، ويحقق لشعوبها معدلات الرفاه الاجتماعي والعيش بأمان واستقرار.

وأضاف إن مشاركة دولة الإمارات في المنظمة الدولية للفرنكوفونية، التي تشمل عدداً كبيراً من الدول الناطقة باللغة الفرنسية، يُعد بالنسبة للإمارات منطلقاً مهماً، ومصدراً للقوة الناعمة، من أجل تقوية وتدعيم علاقاتها المتعددة والمتشعبة مع المجتمع الدولي.

جاء ذلك على هامش الاحتفال الذي نظمه الجناح الفرنسي في إكسبو 2020 دبي في قاعة المؤتمرات، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للفرنكوفونية، بحضور سعادة رجاء رابي، القنصل العام لجمهورية فرنسا في دبي، و إريك لانكيه، المفوض العام لفرنسا في إكسبو 2020 دبي، رئيس الشركة الفرنسية للمعارض "كوفريكس"، وعدد من المسؤولين وأبناء الجاليات من الدول الناطقة باللغة الفرنسية من كل أنحاء العالم.

وتـابع معاليه: " إن الاحتفال باليوم العالمي للفرنكوفونية في إكسبو 2020 دبي، يؤكد للعالم نجاح وقدرة الإمارات على استضافة الفعاليات العالمية، رغم كل الظروف الصعبة التي مر بها العالم من جراء جائحة كورونا، مشيراً إلى أن إجمالي عدد زوار إكسبو 2020 نجاح كبير يُحسب للدولة .

وأضاف المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة : " يُسعدني اليوم الاحتفاء باللغة الفرنسية، وباليوم العالمي للفرنكوفونية بين أحضان إكسبو 2020 دبي، والذي يُصادف العشرين من شهر مارس من كل عام . إن دولة الإمارات عضو مشارك في المنظمة الفرنكوفونية العالمية، ولديها العديد من الأنشطة الثقافية والعلمية، ومنها المدارس الفرنسية، ومتحف اللوفر، وجامعة السوربون، وغيرها من المعاهد والمؤسسات ".

وقال: " إن اللغة الفرنسية ينطق بها ما يزيد على 300 مليون شخص على مستوى العالم، وهي بالفعل من اللغات المهمة جداً على المستوى العالمي، فهي لغة التعليم، والثقافة، والفلسفة، والفنون، وكذلك هي لغة الجمال في الفنون التشكيلية، والفنون عموماً ".

من جانبها، ثمنت سعادة رجاء رابي، الشراكة المتميزة والدور الفّعال الذي تقوم به دولة الإمارات، في المنظمة الدولية للفرنكفونية، مؤكدة أن الاحتفال بهذه المناسبة العالمية من داخل إكسبو 2020 دبي، يستحق الإشادة والتقدير.

بدوره ثمن إريك لانكيه، في كلمته التي ألقاها بالمناسبة، الاهتمام الكبير الذي توليه دولة الإمارات لرعايا دول المنظمة الدولية للفرانكفونية من كل أنحاء العالم.

وتخلل الحفل عرض فيديو للناطقين باللغة الفرنسية من كل أنحاء العالم، وفي ختام الحفل تم التقاط الصور التذكارية، وتقديم هدية تذكارية لمعالي زكي أنور نسيبة.