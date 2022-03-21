إستونيا.. حلول رقمية مبتكرة

المصدر: دبي - البيان

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حضر ألار كاريس، رئيس جمهورية إستونيا، أمس، احتفال بلاده بيومها الوطني في إكسبو 2020 دبي، حيث كان معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش المفوض العام لإكسبو 2020 دبي، ومعالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لإكسبو 2020 دبي، في مقدمة مستقبلي رئيس إستونيا والوفد الحكومي رفيع المستوى المرافق له.

أُقيمت المراسم الرسمية لرفع الأعلام وعزف النشيد الوطني لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إستونيا على منصة الأمم في ساحة الوصل، القلب النابض لإكسبو 2020 دبي، بحضور عدد من المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي من كلا البلدين وجمع من أبناء الجالية الإستونية في دولة الإمارات.

وقال ألار كاريس في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة: «أشعر اليوم بالفخر وأنا أؤكد لكم أنه لم يسبق وأن كان هناك مثل هذا العدد الكبير جداً من الإستونيين مرة واحدة في دبي. يدل هذا على أمرين: أولهما أن إكسبو 2020 دبي هو الحدث الأروع في العالم بكل ما تحمل الكلمة من معانٍ، وثانيهما أن استثمار إستونيا في دولة الإمارات، وفتح سفارة لها ومكتب تجاري وجناح في إكسبو 2020 دبي، أمور اجتذبت اهتمام شعبنا».

وأضاف: «أؤمن بأن لدى إستونيا الكثير لتقدمه في مجال التعليم والتقنيات ذات الصلة. لقد سمحت حلول التعليم التقنية التي نقدمها بأن نتعاطى مع تحديات التعليم الهجين في زمن جائحة كوفيد 19. لدينا الكثير مما يمكننا أن نُشرك العالم فيه، في مجال الرقمنة والتقنية في التعليم. إستونيا بلد معروف جداً باستخدامه الخدمات الإلكترونية في القطاع العام وفي الشركات. لقد تعاطينا بشكل جيد مع الأثر الاقتصادي لأزمة كوفيد 19، وذلك بفضل المستوى الراقي لخدمات تقنية المعلومات، التي سمحت بالتحول السلس إلى القنوات الرقمية أثناء الإغلاقات، وهو ما جعل الكثير من الشركات قادرة على مواصلة أعمالها اليومية».

من جانبه، قال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة: «تستعرض مشاركة إستونيا الحلول المبتكرة في القطاع الرقمي، بما في ذلك الخدمات الإلكترونية التي تهدف إلى جعل الحياة أكثر يُسراً، وتُسلّط الضوء على مكانة إستونيا كدولة حاضنة تتيح إمكانات لا متناهية لتأسيس الأعمال واختبار الأفكار المبتكرة».

وأضاف معاليه: «تربط دولة الإمارات وإستونيا علاقة صداقة وشراكة راسخة، وفي ضوء تركيزنا المشترك على الحوكمة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، فإننا نتطلع إلى استكشاف آفاق تعزيز التعاون بين بلدينا بما يحقق المصالح المشتركة».

وفي ختام الحفل، قدمت إحدى الفرق الغنائية الإستونية مجموعة من الأغاني على وقع موسيقى البوب والجاز، ونجحت الفرقة المؤلفة من ثلاثة رجال وثلاث سيدات في إبهار الحضور بأدائها المتقن والاحترافي. تضمن الحفل أيضاً مجموعة متنوعة من المقطوعات الموسيقية التي تجسّد الموروثات الثقافية والتراثية في جمهورية إستونيا.

جدير بالذكر أن جناح إستونيا يقع في منطقة التنقل، ويعرض الجناح مراحل إنجازات إستونيا في بناء نظام بيئي فاعل وآمن في الصحة والبنية التحتية والنقل والتعليم عبر ابتكار برامج تقنيّة مسرّعة للتنمية المجتمعية أدت إلى انتقالها إلى الرقمنة خلال 20 عاماً. يُقدم الجناح أيضاً مجموعة من التقنيات الذكية مثل «الروبوت النادل»، ليحل محل النادل في المقاهي والمطاعم، بالإضافة إلى هذا، يعرض الجناح فكرة القوالب الزراعية الذكيّة باستخدام تربة ذكية مطوّرة خصيصاً ونظام آلي بسيط يساعد على زراعة النباتات بسرعة وسهولة في المنازل والمناطق ذات المساحات الصغيرة، وذلك لحل مشاكل الازدحام العمراني والتطور المستمر للمدن والمباني.