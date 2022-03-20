المغني النيجيري اللامع"دافيدو": إكسبو دبي أبهرني

ت + ت - الحجم الطبيعي

عبر المغني النيجيري اللامع "دافيدو"، عن انبهاره بإكسبو 2020 دبي الذي نجح في جمع العالم في مكان واحد.

واحتضن مسرح حديقة اليوبيل في إكسبو 2020 دبي، مساء السبت حفلاً فنياً صاخباً للمغني النيجيري اللامع "دافيدو"، بحضور جمهور كبير فاق عددهم الـ 12 ألف زائر، غالبيتهم من الجالية النيجيرية والإفريقية المقيمة في دبي، فضلاً عن غيرهم من أبناء الجاليات الأخرى من عشاق دافيدو.



واحشتدت الجماهير قبل توقيت الحفلة بفترة من الزمن، متطلعين لقضاء سهرةً غنائية ممتعة مع مغنيهم المفضل دافيدو، الذي يعتبر واحداً من أشهر المغنين الشباب في القارة السمراء.



وقدم النجم المميز لمحبيه، مجموعة من أجمل الأغاني التي اشتهر بها وتفاعل معها الجمهور بالتصفيق المتتابع في سهرة ساحرة، زادتها المؤثرات الصوتية والأضواء الكاشفة جمالا وبهرجة.



وعبر دافيدو لـ "خدمة أخبار إكسبو" قبل العرض الموسيقي، عن انبهاره بإكسبو 2020 دبي الذي نجح في جمع العالم في مكان واحد، معبرا في الوقت ذاته عن سعادته البالغة بجناح بلاده نيجيريا الذي يعرض تاريخ وثقافة الدولة، كما يعرض أيضاً قدراته الاستثمارية ومناخ الأعمال الجذاب الذي تتمتع به، لافتاً إلى عزمه على زيارة العديد من الأجنحة في الأيام التي سيقضيها هنا في دبي.



ووصف دافيدو، دبي بالفاتنة والجميلة والتي يسعد كثيراً عند زيارتها، موجهاً رسالة لأبناء وطنه من المقيمين في الإمارة بضرورة تمثيل بلادهم على أحسن وجه، وضرورة إبراز ثقافتهم أمام باقي الجاليات المقيمة.



وحول الانتشار الكبير للغناء الإفريقي في العالم، أرجع دافيدو ذلك إلى حب الأفارقة للموسيقى وإبداعهم ومساهماتهم في إثراء الموسيقى العالمية، كاشفا في الوقت ذاته عن تعاون قريب سيجمعه مع المغني المصري محمد رمضان.



سبق وأن فاز المغني النيجيري دافيدو بجوائز عديدة منها جائزة فنان العام في مهرجان "أول أفريكا ميوزيك أووردز" (أفريما) في العام 2018، وهو أحد أهمّ المهرجانات في القارة السمراء.

