عرض ديزني المذهل.. "رحلة ميكي وميني" تنطلق بسفينة إكسبو السحرية

المصدر: البيان

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جذب العرض الحصري لديزني الذي شهده مسرح دبي ميلينيوم في إكسبو 2020 دبي بعنوان "رحلة ميكي وميني السحرية"، جمهوراً كبيراً من مختلف الفئات والأعمار من الكبار والصغار، الذين غصت بهم مدرجات المسرح.



العرض المذهل قدمته ديزني للوجهات الدولية، بالتعاون مع جناح الولايات المتحدة الأمريكية، واستضافته المذيعة اللبنانية ريا أبي راشد مقدمة برنامج "آرابز غوت تالنت"، وتفاعل الجمهور المبتهج بشدة مع هذا العرض المميز، حيث ارتدى الكثيرين منهم إكسسوارات الشعر والأزياء المحاكية لشخصيات ديزني الأحب والأشهر ميكي وميني ماوس.



كما حاز العرض الذي قدمه الرجل العنكبوت بحركاته الجريئة، على إعجاب الجمهور وخاصة من الأطفال، الذين تعلقت أعينهم ببطلهم المفضل، وهو يقدم عروضه الجذابة.



تم تصميم هذا العرض خصيصا لإمتاع زوار إكسبو 2020 دبي، بمناسبة ذكرى مرور 50 عاما من السحر منذ إطلاق منتجع والت ديزني في فلوريدا، والتي سينطلق إليها ميكي وميني على متن أحدث سفينة في أسطول ديزني للرحلات البحرية مباشرة من دبي.