النجم الإستوني"نوب".. نغمات من موسيقى الإندي الإلكترونية

المصدر: البيان

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بمناسبة احتفالات إستونيا بيومها الوطني في إكسبو 2020 دبي، اعتلى المغني والموسيقي الإستوني أندريس كوبر "نوب" مسرح دبي ميلينيوم في إكسبو 2020 مساء السبت، ليقدم للزوار إيقاعات الموسيقى الإلكترونية المستقلة المعروفة بـموسيقى"الإندي- الإلكترونية"، بصحبة مجموعة من التأثيرات البصرية والضوئية المذهلة.

وتجمع الجمهور وتمايل على أنغام الموسيقى الإلكترونية الإيقاعية، كما تفاعلوا بترديد الأغاني مع النجم المحبوب، حيث امتلأت الأجواء بالحماس، الذي ازداد اشتعالا عندما قدم نوب أغنياته التي تتحدث عن المستقبل والطبيعة.

ومن المعروف أن نوب يركز في أغنياته على الحب والطبيعة، وتحمل كلمات أغنياته رسالة مفادها أن الناس بحاجة إلى بعضهم البعض لكي يتمكنوا من العيش، كما يؤكد أن أفعالنا لها تأثير مباشر على الطبيعة.

بوب هو أحد سفراء "يوم التنظيف العالمي"، وحصلت أغانيه على 11 مليون استماع على منصة الأغاني "سبوتيفاي"، وكان قد حصل مؤخرا على جائزة فنان العام في حفل توزيع جوائز الموسيقى الإستونية لعام 2022.