موسيقى الشارع في إكسبو بنكهة الروك الفلبيني

المصدر: البيان

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تألقت الفرق الفلبينية ذيس باند وماغنوس هيفن وباندنغ ليبس في عرض مميز من عروض موسيقى الشارع في إكسبو 2020 دبي.



أقيمت العروض مساء يوم السبت، في ساحة منطقة الاستدامة، وذلك ضمن سلسلة العروض الموسيقية المذهلة التي يقدمها الحدث الدولي، لنشر الفرح والسعادة في أوساط الزوار على اختلاف أذواقهم.



بأغان حماسية وإيقاعات سريعة، والتواصل المباشر مع الجمهور، بدأت فرقة باندانغ لابيس العرض، وهي فرقة تتألف من سبعة شباب تجمعهم صداقة قديمة، وهم المغني الرئيسي جون ليستر أبانيو، وعازف الغيتار الرئيسي مارك جاي نيفاس، وعازف الغيتار لين ري بيلتران، وعازف القيثارة ريانبول مارانغا، وعازف الدرامز لياندرو ريبونو، وعازف لوحة المفاتيح جوماري غابرييل لونا، ومتخصص الكلمات المنطوقة ومغني الراب وعازف الغيتار الصوتي إيفان أرسينا مورالوس.



كما قدمت فرقة ماغنوس هيفن الشهيرة من مانيلا، التي تقدم موسيقى الروك والبوب، بعض النغمات الموسيقية الرائعة التي تعد مزيجا من الأنواع الموسيقية المختلفة.



استمتع الجمهور أيضًا بموسيقى فرقة ذيس باند، وهي فرقة تعزف موسيقى الروك المستقلة ومقرها لاس بيناس بالفلبين، اشتهرت بأداء العديد من الأغاني المنفردة التي لاقت رواجا كبيرا في أوساط الشباب، حيث اختتمت الفعالية بتقديم مجموعة مميزة من الأغنيات ذات الرتم السريع.

لاقى الحفل إقبالا كبيرا من الجماهير وخاصة من أبناء الجالية الفلبينية المقيمة في دبي، الذين حضروا لسماع ومؤازرة أبناء موطنهم.