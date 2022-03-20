عجائب المحيط الكامنة .. فعاليات رائعة اليوم في إكسبو.. تابعوها

المصدر: البيان

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يحتضن إكسبو 2020 دبي، اليوم الأحد، مجموعة من الفعاليات الدولية والثقافية والترفيهية والفنية الرائعة، تنال إعجاب جميع الزوار، أبرزها:



اليوم الوطني لإستونيا

- 10:15، ساحة الوصل

فرقة إستونيان فويسز | احتفال إستونيا

-دعوة لحضور الفعالية الرئيسية المُقامة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني لإستونيا ضمن برنامجها الثقافي، حيث ستُقدم فرقة إستونيان فويسز الغنائية الحائزة عدة جوائز باقة من أصواتها التجريبية التي تتضمن موسيقى الجاز والموسيقى الكلاسيكية والموسيقى الشعبية. وتعد إستونيان فويسز واحدة من أكثر الفرق الغنائية تميزا على مستوى أوروبا.

- 18:00-19:00، مسرح دبي ميلينيوم



يوم الفرانكوفونية

اليوم الفخري للمنظمة الدولية للفرانكوفونية

- 16:15، ساحة الوصل



الجلسة العمومية الفرانكوفونية

- بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للفرانكوفونية، ينظم جناح فرنسا نقاشات صباحية تهدف إلى تبادل وجهات النظر بشأن مستقبل الفرانكفونية.

-11:30-13:30، جناح فرنسا

إحاطة إعلامية بخصوص اليوم الفخري للمنظمة الدولية للفرانكوفونية

-تعقد المنظمة الدولية للفرانكفونية إحاطة إعلامية مع رئيسة وفدها، سعادة لويز موشيكيوابو، الأمين العام للمنظمة الدولية للفرانكوفونية.

- 17:30، مركز إكسبو الإعلامي



عروض الأداء في يوم الفرانكوفونية

ماري ماي|كندا

- ماري ماي بوشار هي مغنية كندية من كيبيك بدأت حياتها المهنية كواحدة من المتأهلين للتصفيات النهائية للموسم الأول من برنامج تلفزيون الواقع "ستار أكاديمي" في كيبيك.

- 17:30-17:50، منصة اليوبيل

جيني بي إس جي | بلجيكا

-جيني بونسنغ هي مدربة رقص بلجيكية، والرئيس التنفيذي لشركة "أفرو هاوس بلجيكا"، وراقصة ومصممة رقصات وعارضة أزياء، نالت شهرة واسعة بعد انتشار مقطع فيديو مصوّر لها ترقص فيه مع واحدة من طالباتها تُدعى آنايه، وقدمت عرضا راقصا بصحبة طالبتها في برنامج "ذا إلين دي جينيريس شو" في نوفمبر 2019.

-18:00 – 18:30، منصة اليوبيل

منسّق أغاني دي جيه ويلي ويليام|موريشيوس وفرنسا

-ويلي ويليام هو منسّق أغاني دي جيه فرنسي الجنسية ومنتِج تسجيلات ومغنٍ، اشتهر بإعادة توزيع أغانيه وتعاونه مع العديد من فناني موسيقى الرقص. ومن أهم أغنياته التي حققت انتشارا واسعا أغنية "إيغو" باللغة الفرنسية وأغنية "مي جينتيه" باللغة اللاتينية.

- 18:40-19:00، منصة اليوبيل



أسبوع المياه (20-26)

تنطلق في العشرين من شهر مارس الجاري فعاليات أسبوع المياه، وهو الأسبوع العاشر والأخير من سلسلة أسابيع الموضوعات التي ينظمها إكسبو 2020 دبي ضمن برنامج الإنسان وكوكب الأرض. وفيما يلي بيان للفعاليات الرئيسية التي تقام ضمن هذا الأسبوع.



المجلس العالمي | الملاذ الأخير (الآخر): عجائب المحيط الكامنة

- يناقش قادة الفكر وأصحاب الرؤى وصنّاع التغيير الحقيقة القائلة إن نسبة خرائط قاع المحيطات المرسومة تصل إلى أقل من خمســـة في المئة، ويبحثـــون في ما يمكن لاستكشــــاف الـ 95 في المئة المتبقية وما يمكن أن تقدمه للبشرية فيما يتعلق بفرص الاقتصاد والموارد.

- 16:00- 18:00، مدرّج تيرّا

"إيتايبو" في إكسبو 2020

-يسلط "إيتايبو بيناسيونال" الضوء على أهمية المياه بالنسبة للتنوع الحيوي والمناخ والطاقة خلال أسبوع المياه.

- جناح البرازيل

-عروض باليه إيتايبو

-19:00جناح البرازيل

اليوم الدولي للسعادة

جلسة يوغا

-ندعوكم للاستمتاع بجلسة لممارسة رياضة اليوغا مع المدربة الشهيرة ديون جيمس. نظرا لأن الأماكن محدودة، يُرجى الحجز مسبقا عبر تطبيق "Glofox".

- 09:30-10:30، شلال إكسبو السيريالي

اليوم الدولي للسعادة – بقيادة وزارة تنمية المجتمع

-دعوة للمشاركة في فعالية عامة للتعريف والاحتفال باليوم الدولي للسعادة، مع تسليط الضوء على الدور الريادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الجانب، وإبراز أفضل ممارسات المشاركين في إكسبو 2020 دبي وقصص نجاحهم

- 10:00-13:30، ملتقى الشمال والجنوب



الإمارات السعيدة تقدم مدرسة الحياة مع "ستيف هارفي"

- سيعتلي أسطورة الكوميديا والتلفزيون الأمريكي ستيف هارفي خشبة المسرح في فعالية مُقامة ضمن إطار مبادرة مدرسة الحياة، التي أطلقها البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة التابع لوزارة تنمية المجتمع بدولة الإمارات في عام 2019، وهي منصة مجتمعية تفاعلية متخصصة تهدف إلى تعزيز جودة الحياة للأفراد والمجتمع

- 17:00-18:00، ساحة الوصل

فعاليات أخرى

المُنتدى السوري

- يهدف هذا المُنتدى إلى إبراز مكانة المواقع التراثية الثقافية السورية، بالإضافة إلى حشد التعاون الدولي وإعادة تنظيم شبكات التبادل التقني. ويسعى المنتدى كذلك لدعم الجهود الرامية إلى الحفاظ على التراث السوري والبحوث الأثرية.

- 09:00-19:00، مركز دبي للمعارض

علي ياسيني يقدم حفلا بعنوان عقول شابة ومتصلة | إيران

- يُعد علي ياسيني من أفضل المواهب الفنية والموسيقية الإيرانية؛ ويعزف على العديد من الآلات الموسيقية، كما يمتلك قاعدة جماهيرية ضخمة تزيد على مليونيْ متابع على حسابه على إنستغرام.

- 20:00-21:30، مسرح دبي ميلينيوم



يوفان شانكار رجا

-يوفان شانكار رجا هو مؤلف موسيقي ومغنٍ وكاتب أغاني هندي؛ يعمل بصورة أساسية في مجال تسجيل الموسيقى للأفلام التاميلية، ويشتهر بقدرته على استخدام عناصر الموسيقى الغربية، وكثيرا ما يُنسب إليه الفضل في إدخال موسيقى الهيب هوب إلى صناعة الأفلام والموسيقى التاميلية.

- 20:30-23:15، منصة اليوبيل

