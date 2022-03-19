دبي تبهر العالم.. 20 مليون زيارة لإكسبو

المصدر: دبي - حصّة بن غويفة ،تصوير: زيشان أحمد

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتفى إكسبو 2020 دبي اليوم "السبت"بتسجيل 20 مليون زيارة، بعرض ضوئي مبهر في قبة الوصل تزامن مع أطلاق ألعاب نارية استمرت 4 دقائق، حيث تفاعل الزوار من جميع الجنسيات ومختلف الاعمار معها.

وأبهر العرض زوار أكسبو واضفى على الحدث رونقاً وجمالاً وسحراً في ليلة من ليالي دبي الساحرة التي تتألق كعادتها وهي دائماً على الوعد.

وحقق إكسبو 2020 دبي إنجازا تاريخيا بوصول عدد الزيارات إلى 20 مليون زيارة حتى اليوم، وأصبح بموجبه علامة فارقة في تاريخ معارض إكسبو الدولية، على الرغم من كل التحديات والصعاب التي واجهت تنظيمه في ظل جائحة كورونا، حيث تمكن الحدث العالمي من جمع العالم معاً على أرض الإمارات في أكبر تجمع عالمي منذ تفشّي الجائحة.

ونظَّم إكسبو 2020 دبي منذ انطلاقه نحو 32 ألف فعالية شملت مشاركات لقادة دول، ومشاهير الرياضة، ونجوم الفن، تضاف إلى ما يقدمه الحدث الدولي من عمارة مذهلة، ومنتديات مبتكرة، وأطعمة عالميةوالفعاليات التي تستعرض أحدث الابتكارات، ليضمن بذلك لزواره تجارب جديدة ومدهشة كل يوم.