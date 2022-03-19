المائدة المستديرة لتعليم الفلك

المصدر: الشارقة- البيان

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شاركت جامعة الشارقة وأكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك (SAASST) بالمائدة المستديرة بالجناح الإيطالي في «إكسبو 2020 دبي»، لمناقشة تعليم وتعلم العلوم الفلكية في المنطقة، من خلال الاتحاد الفلكي الدولي، بحضور الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، والمدير العام لأكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، والأستاذ الدكتور إلياس فرنيني نائب المدير العام لشؤون البحوث والمشاريع العلمية بالأكاديمية، ونخبة من الخبراء المتخصصين.



دور

وأكد مدير الجامعة والأكاديمية خلال اللقاء دور الأكاديمية والجامعة في تعزيز تعليم علوم الفضاء والفلك، مشيراً إلى أن جامعة الشارقة تعتبر من الجامعات الكاملة والشاملة، كما لديها العديد من البرامج الأكاديمية والمراكز والمعاهد البحثية المتخصصة في هذا مجال، مشيراً إلى أن الأكاديمية ومرافقها، التي تتضمن القبة الفلكية ومختبرات البحوث العلمية والمراصد الفلكية البصرية والردايوية، والحدائق الفلكية، أصبحت رائدة في علوم الفضاء والفلك بطرائق التعليم الحديثة الفعالة، إلى جانب مركز النيازك، الذي يضم أكثر من ثمانية آلاف قطعة نيزكية مختلفة الأنواع والمصادر، فضلاً عن الأفلام العلمية الوثائقية، التي تعرض بشكل مستمر في أكبر قبة فلكية في الوطن العربي.



فرص

واختتم مدير الجامعة مناقشته خلال المائدة المستديرة بالإشارة إلى الفرص التدريبية والأنشطة العلمية، التي تقدمها الأكاديمية وإمكانية طرح علوم الفلك في المناهج الدراسية الوطنية أو الإقليمية، وتدريس مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.