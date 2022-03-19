قافلة هجن تزور موقع إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

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كان زوار إكسبو 2020 دبي على موعد مساء أمس الجمعة لالتقاط صور تذكارية استثنائية مع قافلة هجن ضمت 50 من الإبل، وسط أجواء من البهجة والمرح.



زارت القافلة موقع الحدث الدولي بمناسبة احتفالات حق الليلة، التي تجسّد معاني البذل والعطاء وتحتفي بحلول ليلة النصف من شهر شعبان وقرب قدوم شهر رمضان المبارك.



ضمت القافلة أيضا عددا من الصقّارة، وهو ما أضفى مزيدا من الإبهار للمشهد ودفع الكثير من الزوّار إلى التوقف أثناء مرور القافلة في أنحاء الموقع لالتقاط الصور التذكارية.