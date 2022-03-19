4 نجمات في الرياضة النسائية يقدن تمارين اللياقة البدنية في إكسبو

المصدر: البيان

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استقبلت الساحة الرياضية في إكسبو 2020 دبي صباح اليوم السبت فعالية مميزة للياقة البدنية على أنغام الموسيقى الهادئة، وذلك بحضور أربعٍ من الشخصيات النسائية المشهورة في هذه الرياضة في الهند، حيث قدّمن التدريبات المفضلة لديهن.



ومع إشارة البدء بالتمارين الرياضية، رحب عازف الإيقاع جاي فاسا بالحضور، ووصف الفعالية بأنها احتفال بالحياة، وشارك الحضور بأداء الحركات الرياضية التي تتطلب مرونة كبيرة بعد أن أجروا تدريبات على التنفس العميق.



وبعد مرور ساعة من الزمن على أداء التمارين، ارتفعت الموسيقى وزادت من وتيرة إيقاعها ليزداد الجمهور حماسا وتتسارع الحركات الرياضية، ومن ثم عادت الموسيقى إلى الهدوء وعادت التمارين إلى الحركات البطيئة.



واستمر الحضور لساعة أخرى بممارسة هذه الرياضة، التي تُعزّز صحة الرئتين والقلب وتعمل على زيادة كمية الأكسجين التي تصل للعضلات، ممّا يمنحها قدرةً إضافية على العمل والتحمّل لمدة أطول ومواصلة الاستمتاع بفعاليات إكسبو 2020 دبي على مدار اليوم.