فلكلور شرقي بملامح الراب الغربي.. "شارموفرز" المصرية تنثر البهجة في إكسبو

المصدر: البيان

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أمتعت الفرقة الموسيقية المصرية شارموفرز، جمهور إكسبو 2020 دبي، بأغنياتها الجذابة وأسلوبها الفني المميز، وذلك في عرض موسيقي رائع، تم تنظيمه يوم الجمعة في ساحة الأرض بموقع الحدث الدولي، وذلك ضمن سلسة عروض موسيقى الشارع في إكسبو 2020، التي تنثر بذور البهجة والتفاؤل بين الحضور.



وأخذت الفرقة الحضور في جولة فنية مع أجمل أغنياتها القديمة والحديثة، والأغنيات المطورة التي تميزت بطابعها الشعبي المعاصر، فضلاً عن موسيقاها ذات الملامح الشرقية الممزوجة بأنواع موسيقية غربية، حيث قدم المغني أحمد بهاء الأغنيات الشعبية بأسلوب الراب الموسيقي، فحصدت الفرقة هتافات الحاضرين وتصفيقهم.



وأبدى المعجبون سعادتهم بالحفل، حيث تفاعلوا مع المغني أحمد بهاء بترديد كلمات بعض الأغنيات المميزة التي اشتهرت الفرقة بأدائها، مثل أغنيتي "خمسة سنتي"، و"عروستي"، و"سينجلز"، واتصفت كلمات معظم الأغنيات بطابعها الكوميدي الذي أبهج الحضور، كما تراقص البعض على إيقاعات الفرقة المتنوعة وموسيقاها الصاخبة.



وقدمت الفرقة المحبوبة أغنية "زومبي"، التي احتوت على مقطع "بيت بوكس" أداه الفنان أحمد بهاء بمهارة، فضلاً عن أغنيات "خلاص هسيطر"، و"زامبا"، فيما كانت مفاجأة الحفل تقديم أغنية بعنوان "لاتينا"، وهي أحدث أغنيات الفرقة، والتي تقدم للمرة الأولى على منصة المسرح أمام الجمهور.



شارموفرز، هي فرقة موسيقية مصرية، تشكلت في القاهرة عام 2012، وتعتبر من أكبر الفرق الموسيقية في مصر. وتتكون الفرقة من أحمد بهاء (مغني)، والعازفين محمد العرقان (غيتار البيس)، ومحمد لبيب (ساكسفون)، ومصطفى الكرداني (درامز)، وإسلام علي (ترامبت)، وأحمد علي (إيقاع شرقي)، وعادل محمد (إيقاع لاتيني).