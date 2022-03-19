المجر.. 1300 ينبوع حراري من ماء الحضارة

المصدر: البيان

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احتفلت المجر بيومها الوطني في إكسبو 2020 دبي أمس بحضور سعادة أسامة إبراهيم نفاع سفير جمهورية المجر لدى الدولة وسعادة نجيب العلي المدير التنفيذي لمكتب المفوض العام في "إكسبو 2020 دبي".

وتضمن الحفل - الذي شهد رفع علمي دولة الإمارات وجمهورية المجر وعزف النشيدين الوطنيين في ساحة الوصل - مجموعة من العروض الحية التي تم تنظيمها على مدار اليوم، للتعريف بالثقافة المجرية والتقاليد الفريدة للبلاد .

وقال سعادة نجيب العلي : " برزت قوة مشاركة المجر في مظاهر جمال جناحها، وما يقدمه من محتوى متميز يسلط الضوء على ثرواتها المائية الهائلة وأهميتها في التاريخ والطب وقطاع السياحة، عبر تجارب تفاعلية تشرك الزوار دون استخدام المياه".

وأضاف: " نعتز بالعلاقات المزدهرة التي تربطنا بجمهورية المجر، ونتطلع لتعزيز تلك العلاقات، في الوقت الذي نستكشف فيه آفاق فرص جديدة للتعاون في المجالات ذات الأولوية المشتركة كالعلوم والتقنية والابتكار، بما يعود بالنفع على بلدينا ويحقق الرفاه لشعبينا".

من جهته قال سعادة أسامة إبراهيم نفاع : " نحن فخورون بزيارة 900 ألف شخص للجناح المجري، وسعيدون بتسليط الضوء على الكنوز الوطنية المجرية، حيث يركز جناحنا على مصادر المياه الفريدة والمياه العلاجية في دولتنا، كما أنه يقدم بلدنا كوجهة جذابة للجمهور المهتم".

وأضاف: " لعبت الأيام الـ 170 الماضية دورا رئيسيا في تطوير العلاقات التجارية بين المجر ودولة الإمارات، خلال أسابيع الموضوعات التي نظمها إكسبو 2020 دبي، حيث قدمت المئات من الشركات المجرية نفسها وأقامت علاقات مع عدد من الشركاء التجاريين في دبي، وأماكن أخرى في الإمارات والخليج، ومن المتوقع أن يعقد الجانبان شراكات مثمرة طويلة الأمد".

وشهد احتفال المجر بيومها الوطني في إكسبو 2020 دبي أيضا تقديم عرض ثقافي للرقص الشعبي المجري والباليه المعاصر، الذي يمثل جزءا لا يتجزأ من تراث المجر، من تقديم الفرقة الشعبية المجرية وفرقة الباليه في جيور إلى جانب أداء للأوركسترا الشعبية المجرية، التي قدمت معزوفات من الموسيقى الفولكلورية التي تعود إلى قرون طويلة في حوض الكاربات، في حدائق الوصل، واستمرت الاحتفالات في مسرح دبي ميلينيوم مع تقديم مجموعة من الأعمال لفنانين مجريين مشهورين على مستوى العالم.

يدعو جناح المجر الواقع في منطقة اليوبيل الزوار لاستكشاف الهيكل الخشبي المزدوج للجناح، حيث يمثل المبنى جزءا من العمارة المجرية الشهيرة، من تراث إمرا ماكوفيتز، وقد شيد باستخدام تقنية البناء الجاف، لتقليل الحاجة لاستخدام المياه بشكل كبير، وتركز تجربة الزائر في الجناح على موضوع المياه، حيث يوفر لهم المعلومات عن 1300 ينبوع مائي حراري في المجر، كما يتيح لهم فرصة خوض تجربة غامرة تتعلق بالمياه بدون استخدام الماء بشكل فعلي، فضلا عن إمكانية تذوق مجموعة منوعة من المياه المعدنية والمأكولات المجرية الشهية.