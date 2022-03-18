لوسيرن.. سجادة سحرية وبحر ضباب

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي



يحظى الجناح السويسري في إكسبو 2020 دبي بشعبية كبيرة لدى الزوار، ويرجع ذلك إلى تصميمه الفريد من نوعه بشكل مكعب مع واجهة بلورية ذات مرآة عاكسة للعلم السويسري والسجادة الحمراء في منطقة الانتظار الجذابة؛ تجسيداً لفكرة تقديم «انعكاسات» لمعالم سويسرا الرئيسة التي تضم الثقافة، والطبيعة والابتكارات. كما ترمز السجادة الحمراء إلى كرم الضيافة في سويسرا ولوسيرن للزوار من جميع أنحاء العالم.



وتُعد سويسرا «خزان المياه في أوروبا». نظراً لأنها موطن لما يقرب من 30 بحيرة كبيرة وأكثر من 20 نهراً جليدياً كبيراً، والعديد من الأنهار الجارية. فالمناخ في سويسرا معتدل وصيفه أكثر برودة وانتعاشاً، إذ تصل درجات الحرارة إلى نحو 25 درجة مئوية. كما تقدم منطقة لوسيرن وبحيرتها الواقعة في وسط البلاد، لزوارها جوهر سويسرا باختصار.



إجراءات



وكانت الحكومة الاتحادية السويسرية قد أعلنت أخيراً في شهر فبراير الماضي أن السياح والزوار القادمين من الإمارات لم يعد مطلوباً منهم تقديم نموذج دخول أو شهادة لقاح أو نتيجة اختبار سلبية لفيروس كورونا المستجد (بي سي آر).



وقال ماتياس ألبريخت، مدير هيئة السياحة السويسرية في دول مجلس التعاون الخليجي: «يمكن لزوار الإمارات الاستمتاع بأماكن الجذب التي تقدمها سويسرا بما فيها المناظر الطبيعية والأنشطة في الهواء الطلق إلى المأكولات المحلية اللذيذة والتجارب الثقافية الغامرة بالتزامن مع تخفيف الإجراءات الاحترازية، ولن تكون هناك حاجة إلى ارتداء الكمامات وتقديم شهادات اختبار سلبية (بي سي آر) عند دخول المتاجر والمطاعم والأماكن الثقافية والأماكن العامة والأحداث والفعاليات الأخرى».



لوسيرن وبحيرتها



تجذب مدينة لوسيرن السويسرية ومنطقة إنغيلبيرغ تيتليس قدراً كبيراً من الاهتمام من خلال ظهورهما في معرض إكسبو 2020 دبي إذ تقود سجادة لوسيرن السحرية الزوار في الجناح السويسري عبر الصور الجميلة من لوسيرن وبحيرة لوسيرن والجبال المحيطة مباشرةً إلى المنصة فوق بحر من الضباب - أحد المعالم البارزة في المعرض. إذ يخوض الزائر تجربة فريدة من نوعها بين أحضان الطبيعة عبر الدخول إلى طريق مضيء يتّجه صعوداً تلفه هالة كثيفة من الضباب كالتي على جبال الألب السويسرية، ليصل بعدها إلى قمة الطريق حيث يُعرض منظر بانورامي لجبال سويسرا الخلابة.



ثلوج دائمة



لوسيرن واحدة من أشهر مدن سويسرا. أكثر من أي مكان آخر في البلاد، فهي توفّر مزيجاً من التسوق والمطاعم لجميع الأذواق والفعاليات الثقافية والاستجمام الطبيعي وتجارب البحيرة. من ناحية أخرى، تشتهر قرية إنغيلبيرغ الجبلية القريبة من لوسيرن بتجاربها الجبلية في الجليد الأبدي، إذ يمكن للزوار خوض تجربة الشتاء حتى في أيام الصيف.



لوسيرن وإنغيلبيرغ قريبتان من بعضهما بعضاً، ومع ذلك يمكن للزائر أن يتوقع العثور على عالمين مختلفين تماماً من الممكن السباحة في بحيرة لوسيرن، وفي اليوم نفسه تجربة الجليد الدائم على تيتليس في إنغيلبيرغ، والاستمتاع كذلك بتيتليس روتير، أول تلفريك جوي في العالم بكابينة دوارة، ينقل الزوار عبر حواف الجرف الوعرة إلى القمة الجليدية على ارتفاع 3000 متر فوق مستوى سطح البحر. والكهف الجليدي، واختتام مغامرات القمة على جرف تيتليس من خلال مسارات الثلوج أو حبل الانزلاق.



المسكن والإقامة



تتمتع مدينة لوسيرن بتاريخ يمتد أكثر من 100 عام في مجال السياحة. ولذلك، وهي موطن لبعض من أجمل فنادق الزمن الجميل في سويسرا، وتقدم العديد من المطاعم لجميع الأذواق. من الكلاسيكيات السويسرية مثل هاش براون بالزبدة أو فوندو الجبن، إلى المطبخ الإيطالي الشهير وفن الطهي من الدرجة الأولى، فمن المؤكد أنك ستجد كل شيء. كما يتم تقديم مأكولات الشرق الأقصى والأطباق النباتية الشهية التي تناسب جميع الأذواق.



وتمتلك سويسرا صادرات متميزة وهي الساعات والشوكولاته والجبن، إضافة إلى المعالم التاريخية والمتميزة مثل جسر تشابيل مع برجه المائي مثمن الأضلاع. والذي كان ذات يوم جزءاً من التحصينات التي تحمي المدينة من الأعداء الخارجيين، وهو الآن من بين أكثر فرص التصوير شعبية في سويسرا.