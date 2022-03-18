3 فائزين في مسابقة «عالم المستكشف»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تكريم الطلاب الفائزين في ملتقى ألمانيا في إكسبو 2020 دبي، بمسابقة هنكل المدرسية الخاصة بمختبر علوم الأطفال «عالم المستكشف» باستخدامهم المواد المعاد تدويرها وتقديم مشاركاتهم المبدعة.



تم الإعلان عن الطلاب الثلاثة الفائزين في المسابقة وتقديم الجوائز في ملتقى ألمانيا في إكسبو 2020 دبي، من قبل ضيوف الشرف طالب عبد الكريم جلفار، المدير التنفيذي لقطاع خدمات البنية التحتية في بلدية دبي، وتشابا زندري، رئيس هنكل الخليج، وهولجر مانيكه، القنصل العام الألماني في دبي.



طلاب



وتم تكريم الطلاب علياء عبد الغفور من مدرسة وودلم بارك، وريا وين من مدرسة الخليج الهندية الثانوية، وأمل حمد من مدرسة جيمس فيرست بوينت، لوصول تصميماتهم الإبداعية إلى المرحلة النهائية واختيارها من قبل لجنة التحكيم لتكون الفائزة من بين المشاريع المقدمة لعدد يزيد على أكثر من ألف طالب تتراوح أعمارهم بين 7 و11 عاماً من 14 مدرسة في دبي.



تم تصميم مسابقة العلوم حصرياً لملتقى ألمانيا في إكسبو 2020 دبي، التي شجعت الطلاب على التفكير في إعادة الاستخدام والتدوير. تم تكليف كل طالب بإبداع نموذج مبتكر يحتوي على مواد قابلة لإعادة التدوير ويمكن أن يخدم غرضاً عملياً في مدرسته أو في المنزل.



قامت علياء من مدرسة وودلم بارك بصنع لوح لعبة الشطرنج مع قطعها كاملة باستخدام الورق المعجن والطلاء والغراء والبلاستيك المعاد تدويره. وأوضحت من خلال هذا العمل كيفية استخدام المواد المستدامة لابتكار شيء عملي ومفيد للطلاب المحتاجين لتلك الأعمال، وبهدف الحد من التلوث المرتبط بصنع منتجات جديدة من الخشب.



إدراك



من خلال إدراكها أن العديد من الأطفال في العالم ليسوا محظوظين مثل أولئك الذين يتلقّون التعليم المتكامل في دبي، ومستلهمة من جدتها، صممت ريا من مدرسة الخليج الهندية الثانوية طاولة لتعود بالفائدة على الأطفال الذين ليس لديهم موارد تعليمية متاحة بكل سهولة. وقامت من خلال مشروعها المستدام بإثبات أهمية استخدام المهملات الملقاة في مقالب القمامة.



وأوضحت آمال من مدرسة جيمس فيرست بوينت دورة إعادة الاستخدام وإعادة التدوير باستخدام وعاء النباتات الخاص بها. يتم تحويل الشجرة إلى ورق، التي يمكن تحويلها إلى إناء نباتات ورقي، والذي سيؤوي بعد ذلك نبتة جديدة! لتنمو بعد ذلك وتتحول إلى ورق وهكذا..



قدم كل من طالب عبد الكريم جلفار، المدير التنفيذي لقطاع خدمات البنية التحتية في بلدية دبي، وتشابا زندري، رئيس هنكل الخليج، وهولجر مانيكه، القنصل العام الألماني، للفائزين الثلاثة جوائز فردية، بالإضافة إلى رحلة مدرسية لكل فصل دراسي إلى مدينة الطفل، وهي هيئة تعليمية ترفيهية تابعة لبلدية دبي. كما حضر الحفل عدد من الضيوف مثل: أحمد الزرعوني، مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية، ومحمد عبد الرحمن أهلي، مدير إدارة الحدائق والمتنزهات المتخصصة، وشخصيات أخرى.



عمل جاد



قال تشابا زندري، رئيس هنكل الخليج: «اليوم أدركنا العمل الجاد والإبداع الذي أظهره الأطفال خلال مسابقة مختبر علوم الأطفال «عالم المستكشف»، إذ أظهرت علياء وريا وأمل قدراتهن الإبداعية وقوة الخيال لديهن باستخدام مواد مختلفة. وأبهرتنا قدراتهن التصميمية في أعمالهن النهائية. فمن خلال هذه المسابقة، نأمل أن نكون قد قدمنا المساعدة لرواد المستقبل ولعبنا دوراً أساسياً في تنمية قوة الخيال لديهم وفضولهم ووعيهم تجاه الاستدامة والابتكار».



تزامنت المسابقة المدرسية مع نجاح جلسات مختبر «عالم المستكشف» العلمية المجانية التي أقيمت في ملتقى ألمانيا منذ بداية إكسبو 2020 دبي. ويقع مختبر علوم الأطفال «عالم المستكشف» أو«Forscherwelt» باللغة الألمانية في «ملتقى ألمانيا» وهو جزء من مبادرة عالمية من هنكل (الشركة الألمانية الصناعية والتجارية الاستهلاكية)، والتي تم إطلاقها منذ أكثر من 10 سنوات، لتنمية اهتمام الأطفال بالعلوم وبث روح البحث لديهم.



فعاليات



يأتي برنامج مبادرة «عالم المستكشف» Forscherwelt العلمية للأطفال في جناح ألمانيا في إكسبو 2020 دبي عقب افتتاح أكبر منشأة علوم للأطفال في العالم «عالم المستكشف» خارج ألمانيا والأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط الواقع في مدينة الطفل في حديقة خور دبي، قبل ثلاث سنوات. كما ينظّم ورش العمل والجلسات في جناح ألمانيا تحت إشراف مدربين متخصصين من مدينة الطفل، وهي كيان تعليمي ترفيهي تابع لبلدية دبي. وتتوفر الجلسات المجانية التي تستغرق مدتها 45 دقيقة، وتستوعب كل جلسة ستة أطفال يومي الاثنين والثلاثاء أسبوعياً. يمكن اختيار الجلسات في قاعة المحاضرات في جناح ألمانيا بالفترة ما بين 10 صباحاً وحتى 12 ظهراً من خلال الحجز المسبق أو عند الوصول، حسب التوافر. يمكن أيضاً تقديم حجوزات المختبر لمدينة الطفل في حديقة خور دبي عن طريق التواصل مع مدينة الطفل مباشرة.