شرطة دبي تعرض أحدث برامج استشراف المستقبل

المصدر: دبي - وام

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عرض فريق مرصد المستقبل بمركز استشراف المستقبل في شرطة دبي، أحدث البرامج والأنظمة التي تم تصميمها من قبل فريق إماراتي ضمن منصة شرطة دبي الرئيسية بالمعرض المصاحب للقمة الشرطية العالمية وذلك بمركز المعارض في إكسبو 2020 دبي.



شمل البرامج - التي تم عرضها بحضور العميد الدكتور عبدالله عبدالرحمن بن سلطان، مدير مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار والمقدم أنور صالح النمر مدير إدارة الشؤون الإدارية - برنامج «SF FUTURE STRATEGIC» وبرنامج «sdss smart design sport system» وبرنامج لعبة المحاكاة إحدى أدوات استشراف المستقبل والتي تقوم بالتخطيط لعدة سيناريوهات للجريمة وكيفية حل القضايا وهي طريقة مستخدمة في شرطه دبي.



وأشاد وفد من فريق «تبادل الابتكار الشرطي العالمي -GPX»، بطريقة عمل مركز استشراف المستقبل وبيئة العمل الخضراء وآلية العمل في المركز.. وأثنى على جاهزية شرطة دبي للمستقبل ودور المركز في رصد الاتجاهات العالمية والفرص والمخاطر وانعكاساتها الأمنية، من خلال تلك الأنظمة المستخدمة في مرصد شرطة دبي للمستقبل والذي يقوم برصد وتحليل الأحداث والاتجاهات المحلية والعالمية من خلال مواقع عالمية موثوقة تخصصية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة الذي يساعد في فهم التطورات والآثار المستقبلية المترتبة عليها.