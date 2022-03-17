خليفة بن طحنون يطلع على المبادرات المبتكرة في «إكسبو»

المصدر: دبي - وام

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زار الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، معرض إكسبو 2020 دبي، حيث شملت الزيارة جناحي الاستدامة والفرص وعدداً من الأجنحة المختلفة، وذلك في إطار حرصه على الاطلاع على أحدث الأفكار والابتكارات التي يضمها الحدث العالمي.



واستهل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان جولته بزيارة جناح «تيرا» الاستدامة الذي يحمل شعار «معاً من أجل تنمية مستدامة»، ويسلط الضوء على الحاجة الملحّة للتصدي للتأثيرات البيئية السلبية لبعض الممارسات الخاطئة على البيئة والموارد الطبيعية، كما يعرض تجربة فريدة تلهم الزوار لبناء مستقبل أفضل.



كما زار الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان جناح الفرص الذي يضم ملتقى الأمم المتحدة المقام في معرض «إكسبو2020 دبي» الدولي، واطلع على الأفكار الإبداعية والمبادرات المبتكرة المطروحة فيه وما يهدف إليه من خلال توفير منصة للأفراد والمجتمعات للتعاون والمساهمة في رسم ملامح المستقبل وتحقيق المساواة للجميع، حيث يعرف الجناح بأهدافه من خلال ثلاثة مسارات تركز على المياه والغذاء والطاقة وتوفير هذه الاحتياجات البشرية الثلاثة.



وأكد الشيخ خليفة بن طحنون أهمية ما تضمنه معرض إكسبو 2020 دبي من أفكار وجهود وإنجازات عالمية تتحد فيما بينها جميعاً لتدعم الإرادة الإنسانية في الانطلاق نحو مستقبل مشرق يعمه الخير والسلام والسعادة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات استطاعت كعادتها أن تقدم نموذجاً استثنائياً أبهر العالم سواء من حيث التسهيلات التي تم تقديمها للمشاركين والزوار أو من حيث تنظيم هذا الحدث العالمي الكبير ما جعله منصة انطلاق جديدة للعالم يتجاوز معها التحديات التي جلبتها جائحة (كوفيد19) ونافذة للتواصل الثقافي والحضاري بين شعوب العالم.



وأعرب الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان في ختام الجولة عن تقديره لما شاهده من أفكار ومعروضات التي تعكس الجهد الإنساني في سعيه نحو تقديم نموذج أفضل للعيش والارتقاء بمختلف مناحي الحياة من خلال توظيف التكنولوجيا في التغلب على التحديات المشتركة التي تواجهها البشرية بصورة عامة.